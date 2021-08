सोशल मीडिया पर किया था तालिबान का समर्थन, Assam Police ने 14 लोगों पर लगाया UAPA

गुवाहाटी: अफगानिस्तान (Afghanistan) पर कब्जा करने वाले तालिबान (Taliban) के समर्थन में सोशल मीडिया (Social Media) पर पोस्ट करना 14 लोगों को भारी पड़ गया. असम पुलिस (Assam Police) ने शुक्रवार रात बड़ी कार्रवाई करते हुए विभिन्न इलाकों से इन सभी को एक साथ गिरफ्तार किया है. बताया जा रहा है कि इन्होंने कट्टरपंथी इस्लामिक संगठन की तारीफ की थी और अफगानिस्तान पर कब्जे को अच्छा बताया था.

असम के स्पेशल डीजीपी जनरल जीपी सिंह ने शनिवार को ट्वीट कर इसकी जानकारी साझा की. उन्होंने बताया कि, 'गिरफ्तार किए गए सभी लोगों पर अनलॉफुल एक्टिविटीज (प्रिवेंशन) एक्ट (UAPA), आईटी एक्ट और सीआरपीसी के तहत मामला दर्ज किया गया. इसके साथ ही सिंह ने लोगों को हिदायत भी दी है कि अगर कानूनी कार्रवाई से बचना चाहते हैं तो सोशल मीडिया पर ऐसे पोस्ट न करें, जो भारतीय कानूनों का उल्लंघन करते हों.' दरअसल, सोशल मीडिया पर विवादित पोस्ट को रीट्वीट करने और उन्हें लाइक करने पर लोगों को दंडात्मक कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है.

@assampolice has arrested 14 persons for social media posts regarding Taliban activities that have attracted provisions of law of the land.People are advised to be careful in posts/likes etc on social media platforms to avoid penal action @CMOfficeAssam @DGPAssamPolice @HMOIndia pic.twitter.com/iQaKTXP74x

