असम में 23 मुस्लिम बहुल सीटें बनेंगी गेमचेंजर, परिसीमन के बाद बदला चुनावी गणित; कांग्रेस-AIUDF के सामने बड़ी चुनौती

Assam Elections 2026: असम में परिसीमन के बाद 23 मुस्लिम बहुल सीटें चुनाव का रुख तय करेंगी. कांग्रेस और AIUDF के बीच सीधी टक्कर है, जहां बदरुद्दीन अजमल और कांग्रेस दोनों मुस्लिम वोटों को साधने में जुटे हैं. इन सीटों पर प्रदर्शन ही कांग्रेस की असम में वापसी की संभावनाएं तय करेगा.
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Assam Election 2026: असम की राजनीति में इस बार मुस्लिम बहुल विधानसभा सीटें सत्ता की कुंजी बनती नजर आ रही हैं. परिसीमन के बाद इन सीटों की संख्या 31 से घटकर 23 रह गई है, जिससे चुनावी समीकरण पूरी तरह बदल गए हैं. राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक, इन 23 सीटों पर प्रदर्शन ही यह तय करेगा कि कांग्रेस राज्य में वापसी कर पाएगी या नहीं.
इस बार इन सीटों पर कांग्रेस और अखिल भारतीय संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा (All India United Democratic Front) के बीच सीधा मुकाबला है. 2021 विधानसभा चुनाव में दोनों दलों के गठबंधन ने मुस्लिम बहुल सीटों पर शानदार प्रदर्शन करते हुए अधिकांश सीटों पर जीत दर्ज की थी, लेकिन इस बार गठबंधन टूट चुका है, जिससे मुकाबला और दिलचस्प हो गया है.
AIUDF प्रमुख बदरुद्दीन अजमल अपनी खोई जमीन वापस पाने के लिए पूरी ताकत झोंक रहे हैं.
2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को मुस्लिम वोटों का बड़ा समर्थन मिला था. खासतौर पर धुबरी सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार को भारी बढ़त मिली, जबकि AIUDF पिछड़ गई.
इस नतीजे ने यह संकेत दिया कि मुस्लिम मतदाता कांग्रेस की ओर झुक सकते हैं, जो पार्टी के लिए सकारात्मक संकेत है.
AIUDF ने अपने पक्ष में माहौल बनाने के लिए असदुद्दीन ओवैसी को भी चुनावी मैदान में उतारने की रणनीति अपनाई है. ओवैसी की मौजूदगी मुस्लिम वोटों के ध्रुवीकरण को प्रभावित कर सकती है, जिससे कांग्रेस और AIUDF दोनों के लिए चुनौती बढ़ सकती है.
राज्य के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा भी इस चुनावी समीकरण में अहम भूमिका निभा रहे हैं. सरमा लगातार कांग्रेस पर मुस्लिम पार्टी होने का आरोप लगाकर हिंदू वोटों को एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं. इससे चुनाव में ध्रुवीकरण की संभावना भी बढ़ रही है.
कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी चुनौती यह है कि वह मुस्लिम वोटों को एकजुट रखते हुए भाजपा विरोधी वोटों को भी अपने पक्ष में बनाए रखे. अगर इन 23 सीटों पर कांग्रेस को नुकसान होता है, तो राज्य में उसकी वापसी की राह मुश्किल हो सकती है.
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असम में इस बार का चुनाव केवल सीटों की संख्या का खेल नहीं, बल्कि रणनीति और सामाजिक समीकरणों की परीक्षा भी है. मुस्लिम बहुल 23 सीटें अब ‘किंगमेकर’ बन चुकी हैं. इन सीटों पर कांग्रेस और AIUDF के बीच सीधी लड़ाई यह तय करेगी कि राज्य की राजनीति किस दिशा में आगे बढ़ेगी.
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