'जुबिन गर्ग को 100 दिन के अंदर हम न्याय देने जा रहे हैं...' असम के रण में बोले राहुल गांधी

Rahul Gandhi on Zubeen Garg : असम में चुनाव प्रचार के बस 48 घंटे बाकी रह गए हैं. इससे पहले रविवार को लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने अपने असम दौरे में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए मु ख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा पर करारा हमला बोला. राहुल गांधी ने हिमंता बिस्वा सरमा को सबसे भ्रष्ट और नफरती नेता बताते हुए कहा कि उनके बयान उनकी हताशा को दिखा रहे हैं, उनके राज में कुछ भी सही नहीं चल रहा है, कांग्रेस की सरकार आई तो हम जुबीन गर्ग को 100 दिन के अंदर इंसाफ दिलाने जा रहे हैं. राहुल ने ये भी कहा, 'हिमंता सरमा बहुत घबराए हुए हैं, क्योंकि उन्हें अभी से अपनी हार दिखाई देने लगी है.'

जुबीन गर्ग का जिक्र

राहुल गांधी ने कहा, 'कांग्रेस जुबीन गर्ग की तरह कांग्रेस भी लोगों को एकजुट करने का काम करती है. कांग्रेस की विचारधारा जुबिन गर्ग जैसी है, जिन्होंने अपनी जिंदगी असम को एकजुट करने में लगा दी. हम सत्ता में आते ही 100 दिन के अंदर जुबीन गर्ग को न्याय दिलाने जा रहे हैं.'

#WATCH | कामरूप, असम | लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, "एक तरफ जुबीन गर्ग हैं, और दूसरी तरफ आपके मुख्यमंत्री। वह देश के सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री हैं। 24 घंटे उनके मुंह से नफरत, गंदी भाषा और हिंसा निकलती है। उनकी विचारधारा, उनके शब्दों और… pic.twitter.com/omt6jppknH Add Zee News as a Preferred Source — ANI_HindiNews (@AHindinews) April 5, 2026

हिमंता सबसे भ्रष्ट सीएम: राहुल गांधी

राहुल गांधी ने अपने संबोधन में हिमंता बिस्वा सरमा को देश का सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री करार देते हुए कहा कि लगातार दिए जा रहे उनके बयान उनकी हताशा का प्रतीक हैं और उन्हें अभी से अपनी हार दिखाई देने लगी है.

हिमंता सरमा देश के सबसे भ्रष्ट और सबसे सांप्रदायिक मुख्यमंत्री हैं। हिमंता सरमा ने असम की जनता को धोखा दिया है और गुमराह किया है - इसका सबूत जनता के सामने है। असम की जनता उनके भ्रष्टाचार को कभी माफ नहीं करेगी - सज़ा तय है। — Rahul Gandhi (@RahulGandhi) April 5, 2026

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इसके बाद राहुल गांधी ने एक बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने असम के संसाधनों को लूटने का काम किया है और इसके जरिए अपने करीबी लोगों को फायदा पहुंचाया है.