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Hindi Newsदेशजुबिन गर्ग को 100 दिन के अंदर हम न्याय देने जा रहे हैं... असम के रण में बोले राहुल गांधी

'जुबिन गर्ग को 100 दिन के अंदर हम न्याय देने जा रहे हैं...' असम के रण में बोले राहुल गांधी

Rahul Gandhi Assam Rally: कांग्रेस नेता राहुल गांधी रविवार को चुनाव प्रचार करने असम पहुंचे. राहुल गांधी ने अपनी रैली में कहा कि इस समय भारत का सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री वही है, जो लगातार नफरत फैलाने का काम कर रहा है. उन्होंने असम की बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी जुबीन गर्ग को इंसाफ नहीं दिला पाई है.

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: Apr 05, 2026, 07:41 PM IST
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असम के विश्वनाथ जिले में रैली करने के बाद राहुल गांधी (वीडियो ग्रैब-@RahulGandhi)
असम के विश्वनाथ जिले में रैली करने के बाद राहुल गांधी (वीडियो ग्रैब-@RahulGandhi)

Rahul Gandhi on Zubeen Garg : असम में चुनाव प्रचार के बस 48 घंटे बाकी रह गए हैं. इससे पहले रविवार को लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने अपने असम दौरे में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए मु ख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा पर करारा हमला बोला. राहुल गांधी ने हिमंता बिस्वा सरमा को सबसे भ्रष्ट और नफरती नेता बताते हुए कहा कि उनके बयान उनकी हताशा को दिखा रहे हैं, उनके राज में कुछ भी सही नहीं चल रहा है, कांग्रेस की सरकार आई तो हम जुबीन गर्ग को 100 दिन के अंदर इंसाफ दिलाने जा रहे हैं. राहुल ने ये भी कहा, 'हिमंता सरमा बहुत घबराए हुए हैं, क्योंकि उन्हें अभी से अपनी हार दिखाई देने लगी है.'

जुबीन गर्ग का जिक्र

राहुल गांधी ने कहा, 'कांग्रेस जुबीन गर्ग की तरह कांग्रेस भी लोगों को एकजुट करने का काम करती है. कांग्रेस की विचारधारा जुबिन गर्ग जैसी है, जिन्होंने अपनी जिंदगी असम को एकजुट करने में लगा दी. हम सत्ता में आते ही 100 दिन के अंदर जुबीन गर्ग को न्याय दिलाने जा रहे हैं.'

हिमंता सबसे भ्रष्ट सीएम: राहुल गांधी

राहुल गांधी ने अपने संबोधन में हिमंता बिस्वा सरमा को देश का सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री करार देते हुए कहा कि लगातार दिए जा रहे उनके बयान उनकी हताशा का प्रतीक हैं और उन्हें अभी से अपनी हार दिखाई देने लगी है.

अपनी एक रैली में राहुल गांधी को धनुष और तीर दिया गया जिसकी धार देखकर राहुल गांधी ने हवा में तीर छोड़कर कैसी प्रतिक्रिया दी, वो भी देखिए

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इसके बाद राहुल गांधी ने एक बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने असम के संसाधनों को लूटने का काम किया है और इसके जरिए अपने करीबी लोगों को फायदा पहुंचाया है.

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Shwetank Ratnamber

श्वेतांक रत्नाम्बर पत्रकारिता जगत में 21 साल से ज्यादा का अनुभव रखते हैं. देश-दुनिया की ख़बरों को आसान भाषा में बताने में महारत रखने वाले श्वेतांक को राजनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय खबरों की गहरी समझ है...और पढ़ें

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