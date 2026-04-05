'जुबिन गर्ग को 100 दिन के अंदर हम न्याय देने जा रहे हैं...' असम के रण में बोले राहुल गांधी

Rahul Gandhi Assam Rally: कांग्रेस नेता राहुल गांधी रविवार को चुनाव प्रचार करने असम पहुंचे. राहुल गांधी ने अपनी रैली में कहा कि इस समय भारत का सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री वही है, जो लगातार नफरत फैलाने का काम कर रहा है. उन्होंने असम की बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी जुबीन गर्ग को इंसाफ नहीं दिला पाई है.
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Rahul Gandhi on Zubeen Garg : असम में चुनाव प्रचार के बस 48 घंटे बाकी रह गए हैं. इससे पहले रविवार को लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने अपने असम दौरे में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए मु ख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा पर करारा हमला बोला. राहुल गांधी ने हिमंता बिस्वा सरमा को सबसे भ्रष्ट और नफरती नेता बताते हुए कहा कि उनके बयान उनकी हताशा को दिखा रहे हैं, उनके राज में कुछ भी सही नहीं चल रहा है, कांग्रेस की सरकार आई तो हम जुबीन गर्ग को 100 दिन के अंदर इंसाफ दिलाने जा रहे हैं. राहुल ने ये भी कहा, 'हिमंता सरमा बहुत घबराए हुए हैं, क्योंकि उन्हें अभी से अपनी हार दिखाई देने लगी है.'
राहुल गांधी ने कहा, 'कांग्रेस जुबीन गर्ग की तरह कांग्रेस भी लोगों को एकजुट करने का काम करती है. कांग्रेस की विचारधारा जुबिन गर्ग जैसी है, जिन्होंने अपनी जिंदगी असम को एकजुट करने में लगा दी. हम सत्ता में आते ही 100 दिन के अंदर जुबीन गर्ग को न्याय दिलाने जा रहे हैं.'
#WATCH | कामरूप, असम | लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, "एक तरफ जुबीन गर्ग हैं, और दूसरी तरफ आपके मुख्यमंत्री। वह देश के सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री हैं। 24 घंटे उनके मुंह से नफरत, गंदी भाषा और हिंसा निकलती है। उनकी विचारधारा, उनके शब्दों और… pic.twitter.com/omt6jppknH
— ANI_HindiNews (@AHindinews) April 5, 2026
राहुल गांधी ने अपने संबोधन में हिमंता बिस्वा सरमा को देश का सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री करार देते हुए कहा कि लगातार दिए जा रहे उनके बयान उनकी हताशा का प्रतीक हैं और उन्हें अभी से अपनी हार दिखाई देने लगी है.
हिमंता सरमा देश के सबसे भ्रष्ट और सबसे सांप्रदायिक मुख्यमंत्री हैं।
हिमंता सरमा ने असम की जनता को धोखा दिया है और गुमराह किया है - इसका सबूत जनता के सामने है।
असम की जनता उनके भ्रष्टाचार को कभी माफ नहीं करेगी - सज़ा तय है।
— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) April 5, 2026
अपनी एक रैली में राहुल गांधी को धनुष और तीर दिया गया जिसकी धार देखकर राहुल गांधी ने हवा में तीर छोड़कर कैसी प्रतिक्रिया दी, वो भी देखिए
इसके बाद राहुल गांधी ने एक बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने असम के संसाधनों को लूटने का काम किया है और इसके जरिए अपने करीबी लोगों को फायदा पहुंचाया है.
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