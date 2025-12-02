Advertisement
Assam Polygamy Ban: दो बीवियां रखी तो खैर नहीं... जानें असम में कितना आम था पॉलीगैमी कल्चर

Assam Polygamy Ban: असम सरकार ने विधानसभा में 'असम बहुविवाह निषेध विधेयक 2025' ध्वनिमत से पारित कर दिया है. अब एक से ज्यादा शादी करना गैरकानूनी होगा और इस कानून की अच्छी बात ये है कि ये हर समुदाय पर बराबर लागू होगा. ऐसे में चलिए जानते हैं कि असम में एक से ज्यादा शादी की प्रथा कितनी आम थी और क्यों नॉर्थ ईस्ट में पॉलीगैमी इतनी नॉर्मल है.

Dec 02, 2025
Assam Polygamy Ban: आज भी दुनिया में ऐसी कई प्रथाएं चलन में हैं जिनके बारे में जानने के बाद आप भी सोचेंगे कि इतने मॉर्डन जमाने में भी ऐसी प्रथाएं कैसे चल रही हैं. आज हम बात कर रहे हैं बहुविवाह के बारे में. हाल ही में असम सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए बहुविवाह को समाप्त करने वाला कानून पारित कर दिया है. जानकारी के अनुसार बीते मंगलवार को असम सरकार ने विधानसभा में 'असम बहुविवाह निषेध विधेयक 2025' ध्वनिमत से पारित कर दिया है. अब एक से ज्यादा शादी करना गैरकानूनी होगा और इस कानून की अच्छी बात ये है कि ये हर धर्म पर बराबर लागू होगा. ऐसे में चलिए जानते हैं कि असम में एक से ज्यादा शादी की प्रथा कितनी आम थी और क्यों नॉर्थ ईस्ट में पॉलीगेमी इतनी नॉर्मल है.

असम में पॉलीगैमी
बहुविवाह के आंकड़ों की बात करें तो असम में 2019-21 के नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे-5 के मुताबिक एक पॉलीगैमी की प्रथा 2.4% दर्ज की गई. पूरे भारत की बात करें तो तब नेशनल एवरेज 1.4% था. यानी नेशनल एवरेज से काफी ज्यादा या लगभग दोगुनी संख्या में यहां लोग बहुविवाह की प्रथा पर चल रहे थे. ऐसा नहीं है कि असम में सब एक समान पॉलीगैमी को पाल रहे थे. आंकड़े बताते हैं कि अलग अलग समुदाय में इसकी दर अलग थी. असम की हिंदू महिलाओं में ये एक से ज्यादा शादी की प्रथा 1.8% की है जबकि मुस्लिम महिलाओं में ये दर 3.6% तक पहुंचती है.

किस राज्य में सबसे ज्यादा पॉलीगैमी रेट
आपको बता दें कि असम ही नहीं पॉलीगैमी रेट की रेस में मेघालय सबसे आगे है. मेघालय में एक से ज्यादा शादी के मामले असम से भी ज्यादा हैं. नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे-5 के डेटा के अनुसार 6.01% महिलाएं उन घरों में रहती हैं जहां एक से ज्यादा शादी हुई हैं. अगर मोटे तौर पर देखा जाए तो नॉर्थ ईस्ट भारत के बाकी हिस्सों से पॉलीगैमी रेट में आगे हैं. नॉर्थ ईस्ट में एक से ज्यादा शादी की प्रथा सबसे ज्यादा है. 

नॉर्थ ईस्ट के बाकी राज्य
असम और मेघालय को साइड कर दें तो नॉर्थ ईस्ट के बाकी राज्य पॉलीगैमी के मामले में कुछ खास नहीं है. मिजोरम में पॉलीगैमी रेट 4.01%, सिक्किम में 3.9% और अरुणाचल प्रदेश में 3.7% का है. आपको बता दें कि ये आंकड़े नेशनल एवरेज रेट से काफी ज्यादा है. यहां एक से ज्यादा शादी करना अधिकांश सोशल सिस्टम से जुड़ा हिस्सा है.

नॉर्थ ईस्ट में पॉलीगैमी आम क्यों है? 
दरअसल, इसके पीछे सबसे बड़ी वजह नॉर्थ ईस्ट का ट्राइबल डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर है. कई जनजाति ऐसी हैं जहां एक से ज्यादा शादी करने का रिवाज खानदानी चला आ रहा है या सोशल, इकोनॉमिक कारणों के चलते ऐसा प्रथा बनी हुई है. हालांकि समय के चलते ये प्रथा काफी कम हुई है, लेकिन इस बात को नहीं झुटलाया जा सकता है कि आज भी कई इलाके ऐसे हैं जहां ये प्रथा जिंदा है. 

असम का ये नया कानून पॉलीगैमी के खिलाफ बड़ा और ऐतिहासिक कदम है. अब किसी भी समुदाय में एक से ज्यादा शादी नहीं हो पाएगी, यदि कोई ऐसा करता है तो ये गैरकानूनी होगा.

