असम राइफल्स ने नशा तस्करों पर कसा शिकंजा, 4 आरोपियों सहित करोड़ों की विदेशी मुद्रा और हेरोइन जब्त

Assam Rifles Operation: असम राइफल्स ने तस्करी और नशे के खिलाफ अभियान चलाते हुए पिछले 4 दिनों में अलग-अलग जिलों में तीन बड़ी कार्रवाइयों को अंजाम दिया है. इस दौरान विदेशी मुद्रा, स्मगल किया हुआ तंबाकू, विदेशी सिगरेट और भारी मात्रा में हेरोइन बरामद की गई है. इन कार्रवाइयों में 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है. सभी मामलों को आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए संबंधित विभागों को सौंप दिया गया है.

Jan 21, 2026, 01:14 PM IST
Assam Rifles Operation: असम राइफल्स ने बुधवार को अपने आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पोस्ट कर इन कार्रवाईयों की जानकारी दी, जिसमें बताया गया कि मंगलवार को मिजोरम के सियाहा जिले के तुईपांग इलाके में की गई है. आइए आपको इस खबर के बारे में बताते हैं. 

क्या क्या हुआ बरामद
यहां असम राइफल्स ने एक व्यक्ति को पकड़कर उसके पास से म्यांमार क्यात (म्यांमार की मुद्रा) बरामद की जिसकी कुल कीमत करीब 1.75 करोड़ रुपये आंकी गई है. इसके अलावा, तस्करी का तंबाकू, जिसकी कीमत लगभग 50 हजार रुपये है. विदेशी सिगरेट, जिनकी कीमत करीब 1.30 लाख रुपये बताई गई है वो भी जब्त की गई है. पकड़े गए व्यक्ति और सभी जब्त सामान को आगे की जांच और कानूनी प्रक्रिया के लिए तुईपांग पुलिस स्टेशन सियाहा जिला को सौंप दिया गया है.

दूसरी जगह भी कार्यवाई 
इससे पहले 19 जनवरी को असम राइफल्स की टीम ने चंफाई जिले के जोटे इलाके में एक होंडा स्कूटी को रोका था. तलाशी के दौरान स्कूटी सवार के पास से 49.6 ग्राम हेरोइन नंबर-4 बरामद हुई. जिसकी कीमत करीब 39 लाख रुपये बताई गई है. इस मामले में के. थांगजालाला नामक व्यक्ति को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया. हेरोइन, स्कूटी और आरोपी को बाद में चंफाई के आबकारी और नारकोटिक्स विभाग को सौंप दिया गया.

पुलिस हिरासत में लोग
वहीं, एक और बड़ी कार्रवाई 17 जनवरी को मिजोरम के चंफाई जिले में हुई. असम राइफल्स ने जोटलांग इलाके में एक वाहन को रोका और उसमें सवार दो लोगों के पास से 174 ग्राम हेरोइन नंबर-4 बरामद की. अधिकारियों के मुताबिक अंतरराष्ट्रीय बाजार में इसकी अनुमानित कीमत करीब 1.46 करोड़ रुपये है. हेरोइन के साथ-साथ वाहन और दोनों आरोपियों को भी हिरासत में लिया गया. बाद में बरामद नशीला पदार्थ, वाहन और पकड़े गए लोगों को चंफाई पुलिस के हवाले कर दिया गया, ताकि आगे की कानूनी कार्रवाई की जा सके.

