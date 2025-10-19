Advertisement
trendingNow12968453
Hindi Newsदेश

असम राइफल्स की बड़ी कामयाबी, उग्रवादियों से 2 मजदूरों को जिंदा बचाया, जानिए कब हुए थे अगवा?

असम राइफल्स ने एक और कामयाबी हासिल की है, उन्होंने एक दिन के अंदर अगवा हुए 2 मजदूरों को सुरक्षित बचा लिया, जिसके लिए उनकी तारीफ हो रही है.

Written By  Shariqul Hoda|Last Updated: Oct 19, 2025, 09:03 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

असम राइफल्स की बड़ी कामयाबी, उग्रवादियों से 2 मजदूरों को जिंदा बचाया, जानिए कब हुए थे अगवा?

Assam Rifles rescues 2 labourers: असम राइफल्स ने सेना के स्पीयर कोर की नेतृत्व में अरुणाचल प्रदेश के तिरप जिले में एक तेज और कोऑर्डिनेटेड ऑपरेशन चलाया. इसमें उन्होंने नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नगालैंड-खापलांग (NSCN-K) के कब्जे से 2 अगवा गुए मजदूरों को सुरक्षित बचा लिया. रक्षा अधिकारियों ने रविवार को ये जानकारी दी. अधिकारियों के मुताबिक, शनिवार को तिरप जिले के दादम सर्कल के लाहो गांव में एक निर्माण स्थल से एनएससीएन-के के सशस्त्र कैडरों ने दो मजदूरों का अपहरण कर लिया.

मुश्किल था सर्च ऑपरेशन
रक्षा मंत्रालय के अधिकारियों ने बताया कि खुफिया जानकारी के आधार पर असम राइफल्स की टुकड़ियों को तुरंत भेजा गया और निआनु क्षेत्र में अपहृत मजदूरों को ढूंढने और अपराधियों को पकड़ने के लिए एक कोऑर्डिनेटेड सर्च और बचाव अभियान शुरू किया गया. अधिकारियों ने कहा कि खोज अभियान के दौरान उग्रवादियों ने सुरक्षा बलों पर अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी.

 

Add Zee News as a Preferred Source

संयम से किया काम
सुरक्षा बलों ने संयम और पेशेवराना तरीके से जवाबी कार्रवाई की, ताकि आम नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित हो और कोई एक्सट्रा नुकसान न हो. इस ऑपरेशन में सुरक्षा बलों ने कामयाबी के साथ मजदूरों को बचा लिया, जो उनके पेशेवर रवैये और संयम को बयां करता है.

मजदूरों को नहीं हुआ नुकसान
असम राइफल्स के जवानों की समय पर की गई कार्रवाई के बाग दोनों मजदूरों को बिना किसी नुकसान के सफलतापूर्वक बचा लिया गया तथा क्षेत्र में गुट द्वारा की जाने वाली आगे की विध्वंसकारी कार्रवाइयों को रोका गया. बचाए गए लोगों को मेडिकल चेकअप और मदद के लिए खोंसा लाया जा रहा है. अधिकारियों के मुताबिक, तलाशी और सैनिटाइजेशन अभियान जारी है.

5 साल के लिए बैन बढ़ाया
गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने पिछले महीने एनएससीएन-के, उसके सभी गुटों, शाखाओं और अग्रिम संगठनों पर भारत की संप्रभुता और अखंडता के लिए हानिकारक गतिविधियों में संलिप्तता के कारण लगाए गए बैन को पांच साल के लिए बढ़ा दिया था.

NSCN-K के खतरनाक इरादे
गृह मंत्रालय की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार, एनएससीएन-के ने भारतीय संघ से अलग होकर भारत-म्यांमार क्षेत्र के नागा बहुल क्षेत्रों को शामिल करते हुए एक संप्रभु नागालैंड बनाने का अपना लक्ष्य घोषित किया है और उल्फा-आई जैसे अन्य गैरकानूनी संगठनों के साथ गठबंधन किया है.

(इनपुट-आईएएनएस)

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Shariqul Hoda

ज़ी न्यूज में सीनियर सब एडिटर. हेल्थ और लाइफस्टाइल की स्टोरीज करते हैं. नेशनल, इंटरनेशनल, टेक, स्पोर्ट्स, रिलेशनशिप, एंटरटेनमेंट, हेल्थ और लाइफस्टाइल का लंबा तजुर्बा है. जर्नलिज्म करियर की शुरुआत 2...और पढ़ें

TAGS

Assam RiflesKidnappingNagaland

Trending news

महाराष्ट्र में सियासी संग्राम तेज, चुनाव आयोग के खिलाफ विपक्ष दिखाएगा 'विराट' रूप
maharashtra news in hindi
महाराष्ट्र में सियासी संग्राम तेज, चुनाव आयोग के खिलाफ विपक्ष दिखाएगा 'विराट' रूप
शुभेंदु अधिकारी की कार पर हमले के आरोप के बाद TMC का आया जवाब, BJP पर भी साधा निशाना
suvendu adhikari
शुभेंदु अधिकारी की कार पर हमले के आरोप के बाद TMC का आया जवाब, BJP पर भी साधा निशाना
दिवाली पर INS विक्रांत जा सकते हैं PM! क्या मोदी का ये संदेश PAK के लिए चेतावनी होगा
diwali 2025
दिवाली पर INS विक्रांत जा सकते हैं PM! क्या मोदी का ये संदेश PAK के लिए चेतावनी होगा
अचानक क्यों चला गया असम का बेटा... जुबीन की मौत के एक महीने बाद भी गूंजता सवाल
Singer Zubeen Garg
अचानक क्यों चला गया असम का बेटा... जुबीन की मौत के एक महीने बाद भी गूंजता सवाल
माओवादियों से अपने संबंध तोड़ लें वरना हो जाएंगे ... राजनेताओं को मंत्री की चेतावनी
Telangana
माओवादियों से अपने संबंध तोड़ लें वरना हो जाएंगे ... राजनेताओं को मंत्री की चेतावनी
प्लीज इस दिवाली ये 'टोटका' मत करना, पड़ जाएंगे लेने के देने! हो जाएगी जेल
Owl
प्लीज इस दिवाली ये 'टोटका' मत करना, पड़ जाएंगे लेने के देने! हो जाएगी जेल
हमारी शिक्षा-दीक्षा उस हिसाब से नहीं हुई... RSS चीफ का एजुकेशन सिस्टम को लेकर बयान
Mohan Bhagwat
हमारी शिक्षा-दीक्षा उस हिसाब से नहीं हुई... RSS चीफ का एजुकेशन सिस्टम को लेकर बयान
दिवाली पर हर घर में ठुकराई जाने वाले सोन पापड़ी की मीठी पर कड़वी कहानी
history of soan papdi
दिवाली पर हर घर में ठुकराई जाने वाले सोन पापड़ी की मीठी पर कड़वी कहानी
चित्तपुर मार्च पर कोर्ट का बड़ा फैसला! BJP ने कहा संविधान की जीत! तानाशाही बंद करो...
rss march
चित्तपुर मार्च पर कोर्ट का बड़ा फैसला! BJP ने कहा संविधान की जीत! तानाशाही बंद करो...
ट्रेन स्लो हुई तो चढ़ने लगे...छठ पर बिहार जा रहे तीन लोगों के साथ दर्दनाक हादसा
Train Accident
ट्रेन स्लो हुई तो चढ़ने लगे...छठ पर बिहार जा रहे तीन लोगों के साथ दर्दनाक हादसा