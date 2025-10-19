असम राइफल्स की बड़ी कामयाबी, उग्रवादियों से 2 मजदूरों को जिंदा बचाया, जानिए कब हुए थे अगवा?

Assam Rifles rescues 2 labourers: असम राइफल्स ने सेना के स्पीयर कोर की नेतृत्व में अरुणाचल प्रदेश के तिरप जिले में एक तेज और कोऑर्डिनेटेड ऑपरेशन चलाया. इसमें उन्होंने नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नगालैंड-खापलांग (NSCN-K) के कब्जे से 2 अगवा गुए मजदूरों को सुरक्षित बचा लिया. रक्षा अधिकारियों ने रविवार को ये जानकारी दी. अधिकारियों के मुताबिक, शनिवार को तिरप जिले के दादम सर्कल के लाहो गांव में एक निर्माण स्थल से एनएससीएन-के के सशस्त्र कैडरों ने दो मजदूरों का अपहरण कर लिया.

मुश्किल था सर्च ऑपरेशन

रक्षा मंत्रालय के अधिकारियों ने बताया कि खुफिया जानकारी के आधार पर असम राइफल्स की टुकड़ियों को तुरंत भेजा गया और निआनु क्षेत्र में अपहृत मजदूरों को ढूंढने और अपराधियों को पकड़ने के लिए एक कोऑर्डिनेटेड सर्च और बचाव अभियान शुरू किया गया. अधिकारियों ने कहा कि खोज अभियान के दौरान उग्रवादियों ने सुरक्षा बलों पर अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी.

In an Intelligence based operation, the IGAR (North) operating under #SpearCorps swiftly launched an operation following the abduction of two labourers by NSCN-K (Rebel) cadres from Laho village in Tirap District, #ArunachalPradesh. During the operation, insurgents opened… pic.twitter.com/BPUSSjSmYP — SpearCorps.IndianArmy (@Spearcorps) October 19, 2025

संयम से किया काम

सुरक्षा बलों ने संयम और पेशेवराना तरीके से जवाबी कार्रवाई की, ताकि आम नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित हो और कोई एक्सट्रा नुकसान न हो. इस ऑपरेशन में सुरक्षा बलों ने कामयाबी के साथ मजदूरों को बचा लिया, जो उनके पेशेवर रवैये और संयम को बयां करता है.

मजदूरों को नहीं हुआ नुकसान

असम राइफल्स के जवानों की समय पर की गई कार्रवाई के बाग दोनों मजदूरों को बिना किसी नुकसान के सफलतापूर्वक बचा लिया गया तथा क्षेत्र में गुट द्वारा की जाने वाली आगे की विध्वंसकारी कार्रवाइयों को रोका गया. बचाए गए लोगों को मेडिकल चेकअप और मदद के लिए खोंसा लाया जा रहा है. अधिकारियों के मुताबिक, तलाशी और सैनिटाइजेशन अभियान जारी है.

5 साल के लिए बैन बढ़ाया

गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने पिछले महीने एनएससीएन-के, उसके सभी गुटों, शाखाओं और अग्रिम संगठनों पर भारत की संप्रभुता और अखंडता के लिए हानिकारक गतिविधियों में संलिप्तता के कारण लगाए गए बैन को पांच साल के लिए बढ़ा दिया था.

NSCN-K के खतरनाक इरादे

गृह मंत्रालय की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार, एनएससीएन-के ने भारतीय संघ से अलग होकर भारत-म्यांमार क्षेत्र के नागा बहुल क्षेत्रों को शामिल करते हुए एक संप्रभु नागालैंड बनाने का अपना लक्ष्य घोषित किया है और उल्फा-आई जैसे अन्य गैरकानूनी संगठनों के साथ गठबंधन किया है.

