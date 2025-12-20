असम में दर्दनाक हादसा! राजधानी एक्सप्रेस हाथियों के झुंड से टकराई, 8 हाथियों की मौत; पटरी से उतरे कई डिब्बे

Sairang-New Delhi Capital Express accident: असम के होजाई जिले में राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन जंगली हाथियों से टकरा गई, जिससे 8 हाथियों की मौत हो गई, हालांकि यात्रियों को कोई नुकसान नहीं हुआ है.
Assam elephant train accident: असम के लुमडिंग डिवीजन में शनिवार सुबह एक दुखद घटना घटी है, सैरांग-नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन जंगली हाथियों के झुंड से टकरा गई. टक्कर इतनी तेज थी कि ट्रेन का इंजन और पांच डिब्बे पटरी से उतर गए. वन अधिकारियों के मुताबिक, इस हादसे में होजाई जिले के पास 8 हाथियों की जान चली गई. सौभाग्य से, इस दुर्घटना में किसी यात्री को कोई चोट नहीं आई है.
हादसे के बाद ऊपरी असम और पूर्वोत्तर में रेल सेवाओं में बाधा आ गई है. रेलवे ने तुरंत बचाव कार्य शुरू कर दिया है. यात्रियों की सुरक्षा और आगे की यात्रा के लिए रेलवे बाकी इंतजाम कर रही है, ताकि किसी को ज्यादा परेशानी न हो. इस घटना ने एक बार फिर जंगली जानवरों और मानव गतिविधियों के बीच होने वाले संघर्ष की चिंता बढ़ा दी है.
वैकल्पिक मार्ग से जा रहे हैं ट्रेन
पूर्वोत्तर फ्रंटियर रेलवे के प्रवक्ता ने कहा कि हादसे के कारण जमुनामुख-कंपुर सेक्शन पर ट्रेन सेवाएं बाधित हो गई हैं. रेल प्राधिकरण ने यात्रियों की सुविधा के लिए ट्रेनों को वैकल्पिक मार्ग से भेजना शुरू कर दिया है. साथ ही, पटरी की मरम्मत और बचाव कार्य भी जारी है.
सैरांग-नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन मिजोरम के सैरांग, जो आइजोल के पास है, को दिल्ली के आनंद विहार टर्मिनल से जोड़ती है. यह ट्रेन उत्तर-पूर्व और दिल्ली के बीच एक जरूरी कनेक्शन प्रदान करती है. रेल प्रशासन ने इस हादसे के बाद यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और सेवाओं को जल्द बहाल करने का आश्वासन दिया है.
यह हादसा जंगली जानवरों और मानव गतिविधियों के बीच टकराव की गंभीर समस्या को फिर से उजागर करता है. वन अधिकारी और रेलवे कर्मचारी मिलकर बचाव कार्य कर रहे हैं और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के उपायों पर भी ध्यान दे रहे हैं.
