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स्कूल टिफिन में बीफ और हिंदू छात्रों से जबरदस्ती! असम के स्कूल में भारी बवाल; आरोपी छात्र की मां गिरफ्तार

Assam School Beef Controversy: असम के गोलपाड़ा जिले में नौवीं कक्षा के पांच मुस्लिम छात्र स्कूल के टिफिन में बीफ (गोमांस) लेकर आए. आरोप है कि उन्होंने दो हिंदू छात्रों को जबरन इसे खिलाने की कोशिश की. भारी हंगामे के बाद पुलिस ने एक छात्र की मां को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है. तनाव को देखते हुए जिला प्रशासन ने स्कूलों के लंच बॉक्स में मांसाहारी भोजन लाने पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया है.

Written ByShashank Shekhar Mishra
Published: Jun 07, 2026, 11:17 AM IST|Updated: Jun 07, 2026, 11:17 AM IST
स्कूल टिफिन में बीफ और हिंदू छात्रों से जबरदस्ती! असम के स्कूल में भारी बवाल; आरोपी छात्र की मां गिरफ्तार
Image Credit: Assam

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