/स्कूल टिफिन में बीफ और हिंदू छात्रों से जबरदस्ती! असम के स्कूल में भारी बवाल; आरोपी छात्र की मां गिरफ्तार

Beef Controversy: असम के गोलपाड़ा जिले से एक बेहद संवेदनशील और तनावपूर्ण खबर सामने आई है. जानकारी के अनुसार, कृष्णई इलाके के हाबराघाट हायर सेकेंडरी स्कूल में टिफिन ब्रेक के दौरान हुई एक घटना ने पूरे इलाके में सांप्रदायिक और सामाजिक माहौल को गरमा दिया है. आरोप है कि नौवीं कक्षा के पांच मुस्लिम छात्र अपने टिफिन बॉक्स में बीफ (गोमांस) लेकर आए थे, जिसे उन्होंने न सिर्फ खुद खाया, बल्कि अपने दो हिंदू सहपाठियों को भी जबरन खिलाने की कोशिश की.
इस घटना के बाद पीड़ित परिवारों की शिकायत पर पुलिस ने सख्त एक्शन लेते हुए एक आरोपी छात्र की मां को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है, जबकि नाबालिग छात्र को हिरासत में लिया गया है. इलाके में फैले आक्रोश को देखते हुए जिला प्रशासन ने अब स्कूलों के लंच बॉक्स को लेकर नई गाइडलाइंस भी जारी कर दी हैं.
ये पूरी घटना शुक्रवार को स्कूल के टिफिन ब्रेक के दौरान हुई. आरोप के मुताबिक, नौवीं क्लास के पांच मुस्लिम छात्र अपने साथ प्रतिबंधित मांस लाए थे. उन्होंने क्लास के ही दो हिंदू छात्रों को, जो धार्मिक कारणों से गोमांस नहीं खाते हैं, उसे खाने के लिए मजबूर किया. आरोपी छात्रों ने चम्मच में बीफ के टुकड़े लिए और पीड़ित हिंदू छात्रों के मुंह के पास ले जाकर उसे ठूंसने का प्रयास किया. हिंदू सहपाठियों ने तुरंत पहचान लिया कि वह क्या है, और उन्होंने झटके से चम्मच को दूर हटा दिया. इस छीना-झपटी में मांस जमीन पर गिर गया, जिसे छात्रों ने गुस्से में अपने पैरों से कुचल दिया और वहां से चले गए. पीड़ित छात्रों की माताओं ने बताया कि इस खौफनाक घटना के बाद से एक छात्र ने डर और सदमे के मारे घर पर कुछ भी नहीं खाया है.
इस मामले में स्कूल प्रशासन की भूमिका पर भी गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं. बताया जा रहा है कि घटना के तुरंत बाद पीड़ित छात्रों ने एक शिक्षक को आपबीती बताई थी. लेकिन स्कूल के प्रिंसिपल ने मामले को तूल पकड़ने से रोकने के लिए कथित तौर पर इसे दबाने की कोशिश की. उन्होंने पीड़ित छात्रों को चुप रहने की सलाह दी और कहा कि बाहर बात जाने पर विवाद बढ़ जाएगा. हालांकि, जब सहमे हुए बच्चे घर पहुंचे और उन्होंने अपने माता-पिता को पूरी सच्चाई बताई, तो मामला आग की तरह फैल गया. शनिवार सुबह भारी संख्या में स्थानीय लोग और अभिभावक स्कूल पहुंच गए और प्रबंधन को घेरकर जमकर हंगामा किया.
बढ़ते बवाल के बीच पीड़ित परिवारों ने कृष्णई पुलिस स्टेशन में नामजद एफआईआर (FIR) दर्ज कराई. स्थानीय लोगों ने तीखे सवाल उठाए कि राज्य में सख्त प्रतिबंध होने के बावजूद स्कूल परिसर के भीतर यह मांस कैसे पहुंचा?
मामला दर्ज होते ही पुलिस ने पांचों आरोपी छात्रों और उनके अभिभावकों को थाने लाकर पूछताछ की. जांच के बाद एक छात्र की मां, नूर साहिदा बेगम को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है, जबकि उसके नाबालिग बेटे को हिरासत में लिया गया है.
ये घटना इसलिए भी प्रशासन के लिए सिरदर्द बन गई है क्योंकि गोलपाड़ा जिला सांप्रदायिक रूप से बेहद संवेदनशील माना जाता है. साल 2011 की जनगणना के आंकड़ों के मुताबिक, यहां मुस्लिम आबादी लगभग 57% और हिंदू आबादी करीब 34% है. स्थिति का जायजा लेने के लिए जिला आयुक्त प्रदीप तिमुंग और एसएसपी खुद स्कूल पहुंचे और लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की.
तनाव को कम करने और भविष्य में ऐसे विवादों को रोकने के लिए जिला आयुक्त ने सभी स्कूलों के लिए नया फरमान जारी किया है. अब से कोई भी छात्र स्कूल के टिफिन बॉक्स में मांस या मछली नहीं ला सकेगा. छात्रों को केवल पूरी तरह शाकाहारी भोजन लाने की ही अनुमति होगी, जिसमें केवल अंडे को शामिल करने की छूट दी गई है. स्कूल प्रबंधन ने भी माना कि अभिभावकों को यह ध्यान रखना चाहिए कि वे बच्चों के टिफिन में क्या भेज रहे हैं.