/स्कूल टिफिन में बीफ और हिंदू छात्रों से जबरदस्ती! असम के स्कूल में भारी बवाल; आरोपी छात्र की मां गिरफ्तार

ये पूरी घटना शुक्रवार को स्कूल के टिफिन ब्रेक के दौरान हुई. आरोप के मुताबिक, नौवीं क्लास के पांच मुस्लिम छात्र अपने साथ प्रतिबंधित मांस लाए थे. उन्होंने क्लास के ही दो हिंदू छात्रों को, जो धार्मिक कारणों से गोमांस नहीं खाते हैं, उसे खाने के लिए मजबूर किया. आरोपी छात्रों ने चम्मच में बीफ के टुकड़े लिए और पीड़ित हिंदू छात्रों के मुंह के पास ले जाकर उसे ठूंसने का प्रयास किया. हिंदू सहपाठियों ने तुरंत पहचान लिया कि वह क्या है, और उन्होंने झटके से चम्मच को दूर हटा दिया. इस छीना-झपटी में मांस जमीन पर गिर गया, जिसे छात्रों ने गुस्से में अपने पैरों से कुचल दिया और वहां से चले गए. पीड़ित छात्रों की माताओं ने बताया कि इस खौफनाक घटना के बाद से एक छात्र ने डर और सदमे के मारे घर पर कुछ भी नहीं खाया है.