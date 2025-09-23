अनंत यात्रा पर जुबिन गर्ग! चिता पर लकड़ियां रखी जा रही थीं, घुटने के बल बैठी पत्नी हाथ जोड़े सिसकती रही

वह कई दिन से सोई नहीं. उस पर दुखों का पहाड़ टूटा है. उसके जीवन का हमसफर अनंत यात्रा पर जा रहा था. हिंदू रीति-रिवाज के हिसाब से अंतिम संस्कार की तैयारियां शुरू थीं. चिता सज चुकी थी. लकड़ियां एक-एक कर रखी जा रही थीं और हाथ जोड़े घुटने के बल बैठी अर्धांगिनी के आंसू थम नहीं रहे थे. जैसे उसके आंसू अब अपने साथी से संवाद कर रहे हों. मानो आंसू कह रहे हों- अलविदा साथी, हमारा साथ यहीं तक था. फिर मिलेंगे. जिसने भी यह मंजर देखा, आंखों से आंसू बह निकले. यही अंतिम सत्य है. अगले कुछ मिनट बाद असम के मशहूर सिंगर और कंपोजर जुबिन गर्ग पंचतत्व में विलीन हो गए.

असम के इस सितारे को पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई (Zubeen Garg Last Rites) दी गई. उन्हें गन सैल्यूट दिया गया. सोनपुर गांव में हजारों की तादाद में उनके चाहने वाले अपने प्यारे सितारे को विदाई देने पहुंचे थे. हर आंख नम थी. प्रदेश के मुखिया हिमंता बिस्व सरमा ने भी नम आंखों से जुबिन को विदाई दी.

#WATCH | Kamrup, Assam | Assamese Singer Zubeen Garg's wife, Garima Saikia Garg, breaks down during the cremation rituals of her husband, Zubeen Garg, at a crematorium in Kamarkuchi NC village Add Zee News as a Preferred Source (Source: DIPR) pic.twitter.com/SIZmuuYtQj — ANI (@ANI) September 23, 2025

जिस समय जुबिन गर्ग के पार्थिव शरीर को विशेष वाहन से लाया जा रहा था, पूरे रास्ते हजारों की भीड़ साथ चल रही थी. इस रूट को दूसरी गाड़ियों के लिए बंद कर दिया गया था. मेघालय समेत आसपास के क्षेत्र में ड्राई डे घोषित किया गया था.

It is often said that dogs are a man's best friend and if dogs love you, you are a great man- well for Iko, Diya, Rambo & Maya, Zubeen was their family and today as they bid a final farewell, they must have felt the same emotions which we are feeling now- Heartbroken. pic.twitter.com/687rU0fe7Z — Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) September 22, 2025

जुबिन के डॉगी को दिखाया गया चेहरा

इससे पहले सोमवार को सिंगर जुबिन गर्ग के चारों डॉगी भी अपने मास्टर को अंतिम विदाई देने गुवाहाटी के स्टेडियम में दिखाई दिए थे. वहां लाखों लोगों ने जुबिन को श्रद्धांजलि दी. जुबिन की पत्नी गरिमा चारों डॉगी को लेकर आई थीं. एक-एक कर डॉगी को अपने मास्टर का चेहरा दिखाया गया. स्टेडियम में कुछ मिनट के लिए समय जैसे थम सा गया. लोग यह दृश्य देखकर भावुक हो गए.

#WATCH | Kamrup, Assam | Gun salute was given to Assamese Singer Zubeen Garg at a crematorium in Kamarkuchi NC village. (Source: DIPR) pic.twitter.com/D4oqIeL0D5 — ANI (@ANI) September 23, 2025

दोबारा पोस्टमार्टम क्यों हुआ?

परिवार की सहमति से एम्स के डॉक्टरों की मौजूदगी में गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज में जुबिन का दूसरा पोस्टमार्टम किया गया. पारदर्शिता के लिए यह कदम उठाया गया. असम के सीएम ने इस बात की पुष्टि की है कि किसी भी प्रकार के संदेह को खत्म करने के लिए यह प्रक्रिया अपनाई गई. पूरे असम में 72 से ज्यादा समय से लोग गमगीन हैं.

सिंगापुर में 19 सितंबर को एक स्कूबा डाइविंग एक्सीडेंट में जुबिन की मौत हो गई थी. सिंगापुर प्रशासन ने जो डेथ सर्टिफिकेट दिया, उसमें मौत की वजह डूबना बताई गई थी. जुबिन गर्ग ने न सिर्फ संगीत में मुकाम हासिल किया था बल्कि वह पशु प्रेमी भी थे. 1972 में जन्मे जुबिन ढोल, गिटार, कीबोर्ड बजाते थे. अपने करियर में उन्होंने असमिया, हिंदी और बंगाली समेत 40 भाषाओं में 35,000 से ज्यादा गाने गाए.

