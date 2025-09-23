अनंत यात्रा पर जुबिन गर्ग! चिता पर लकड़ियां रखी जा रही थीं, घुटने के बल बैठी पत्नी हाथ जोड़े सिसकती रही
देश

अनंत यात्रा पर जुबिन गर्ग! चिता पर लकड़ियां रखी जा रही थीं, घुटने के बल बैठी पत्नी हाथ जोड़े सिसकती रही

Zubeen Garg के अचानक निधन से पूरा असम रो रहा है. उन्होंने 40 भाषाओं में हजारों गाने गए थे. आज जब उनका अंतिम संस्कार किया जा रहा था, लाखों लोग सिसक रहे थे. पत्नी चिता के पास हाथ जोड़े जैसे आखिरी कुछ बातें कर रही थीं. यह पल भावुक करने वाला था. चिता को आग दी गई तो जुबिन की पत्नी गरिमा रो पड़ी. परिजनों ने उन्हें संभाला. 

Written By  Anurag Mishra|Last Updated: Sep 23, 2025, 01:36 PM IST
अनंत यात्रा पर जुबिन गर्ग! चिता पर लकड़ियां रखी जा रही थीं, घुटने के बल बैठी पत्नी हाथ जोड़े सिसकती रही

वह कई दिन से सोई नहीं. उस पर दुखों का पहाड़ टूटा है. उसके जीवन का हमसफर अनंत यात्रा पर जा रहा था. हिंदू रीति-रिवाज के हिसाब से अंतिम संस्कार की तैयारियां शुरू थीं. चिता सज चुकी थी. लकड़ियां एक-एक कर रखी जा रही थीं और हाथ जोड़े घुटने के बल बैठी अर्धांगिनी के आंसू थम नहीं रहे थे. जैसे उसके आंसू अब अपने साथी से संवाद कर रहे हों. मानो आंसू कह रहे हों- अलविदा साथी, हमारा साथ यहीं तक था. फिर मिलेंगे. जिसने भी यह मंजर देखा, आंखों से आंसू बह निकले. यही अंतिम सत्य है. अगले कुछ मिनट बाद असम के मशहूर सिंगर और कंपोजर जुबिन गर्ग पंचतत्व में विलीन हो गए. 

असम के इस सितारे को पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई (Zubeen Garg Last Rites) दी गई. उन्हें गन सैल्यूट दिया गया. सोनपुर गांव में हजारों की तादाद में उनके चाहने वाले अपने प्यारे सितारे को विदाई देने पहुंचे थे. हर आंख नम थी. प्रदेश के मुखिया हिमंता बिस्व सरमा ने भी नम आंखों से जुबिन को विदाई दी. 

जिस समय जुबिन गर्ग के पार्थिव शरीर को विशेष वाहन से लाया जा रहा था, पूरे रास्ते हजारों की भीड़ साथ चल रही थी. इस रूट को दूसरी गाड़ियों के लिए बंद कर दिया गया था. मेघालय समेत आसपास के क्षेत्र में ड्राई डे घोषित किया गया था. 

जुबिन के डॉगी को दिखाया गया चेहरा

इससे पहले सोमवार को सिंगर जुबिन गर्ग के चारों डॉगी भी अपने मास्टर को अंतिम विदाई देने गुवाहाटी के स्टेडियम में दिखाई दिए थे. वहां लाखों लोगों ने जुबिन को श्रद्धांजलि दी. जुबिन की पत्नी गरिमा चारों डॉगी को लेकर आई थीं. एक-एक कर डॉगी को अपने मास्टर का चेहरा दिखाया गया. स्टेडियम में कुछ मिनट के लिए समय जैसे थम सा गया. लोग यह दृश्य देखकर भावुक हो गए. 

दोबारा पोस्टमार्टम क्यों हुआ?

परिवार की सहमति से एम्स के डॉक्टरों की मौजूदगी में गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज में जुबिन का दूसरा पोस्टमार्टम किया गया. पारदर्शिता के लिए यह कदम उठाया गया. असम के सीएम ने इस बात की पुष्टि की है कि किसी भी प्रकार के संदेह को खत्म करने के लिए यह प्रक्रिया अपनाई गई. पूरे असम में 72 से ज्यादा समय से लोग गमगीन हैं. 

सिंगापुर में 19 सितंबर को एक स्कूबा डाइविंग एक्सीडेंट में जुबिन की मौत हो गई थी. सिंगापुर प्रशासन ने जो डेथ सर्टिफिकेट दिया, उसमें मौत की वजह डूबना बताई गई थी. जुबिन गर्ग ने न सिर्फ संगीत में मुकाम हासिल किया था बल्कि वह पशु प्रेमी भी थे. 1972 में जन्मे जुबिन ढोल, गिटार, कीबोर्ड बजाते थे. अपने करियर में उन्होंने असमिया, हिंदी और बंगाली समेत 40 भाषाओं में 35,000 से ज्यादा गाने गाए. 

पढ़ें: 'मेरी अस्थियां ब्रह्मपुत्र में बहा देना', जब सिंगर जुबिन ने बताई थी अंतिम इच्छा

