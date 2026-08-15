/VIDEO: कीचड़ में दबे आशियाने, फिर भी सीना ताने लहराया तिरंगा...बाढ़ पीड़ितों ने यूं मनाया स्वतंत्रता दिवस

जब हौसले बुलंद हों, तो कुदरत की बड़ी से बड़ी आपदा भी इंसान के जज्बे को नहीं डिगा सकती. इसका जीता-जागता और भावुक कर देने वाला उदाहरण असम के ऐतिहासिक शिवसागर जिले से सामने आया है. हाल में यहां आई भीषण बाढ़ में अपना सब कुछ गंवा चुके 'नेपाली खुटी' गांव के ग्रामीणों ने राहत शिविरों और तिरपाल के अस्थायी ठिकानों से बाहर निकलकर 80वां स्वतंत्रता दिवस पूरे गर्व और गरिमा के साथ मनाया.
तबाही के मलबे और मोटी कीचड़ के बीच ग्रामीणों ने एक हिस्से को साफ कर शान से तिरंगा फहराया और राष्ट्रगान गाया. यह वीडियो नजीरा उप-जिले (Co-District) के तहत आने वाले नेपाली खुटी गांव का है, जहां हाल ही में आई बाढ़ ने भारी तबाही मचाई थी.
बाढ़ के चलते गांव के अधिकांश मकान भारी कीचड़ और पानी में समा गए. लगातार बारिश और बाढ़ के चलते जान-माल और मवेशियों को भारी नुकसान पहुंचा, जिसके चलते लोगों को राहत शिविरों और तटबंधों पर शरण लेनी पड़ी है. स्वतंत्रता दिवस के मौके पर राहत सामग्री में मिले साधारण कपड़ों में ही बच्चे, बुजुर्ग और महिलाएं एक साथ जमा हुए.
ग्रामीणों ने तबाह हो चुकी जमीन के एक टुकड़े को अपने हाथों से साफ किया और वहां राष्ट्रीय ध्वज फहराकर यह संदेश दिया कि आपदा उनके हौसले को नहीं तोड़ सकती. घर-बार उजड़ जाने और भविष्य की अनिश्चितताओं के बीच नेपाली खुटी गांव के लोगों का यह तिरंगा वंदन पूरे देश के लिए प्रेरणा बन गया है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है.
दरअसल, शिवसागर जिला पिछले 25 वर्षों से ज्यादा समय से बड़ी बाढ़ से बचा हुआ था. एक पूरी पीढ़ी ने यहां के चाय बागानों, मंदिरों और ऐतिहासिक तालाबों को जलमग्न होते नहीं देखा था, लेकिन हाल ही में दिखो (Dikhow) नदी का जलस्तर अपने अब तक के सबसे उच्चतम रिकॉर्ड स्तर (HFL) को पार कर गया. बाढ़ का यह पानी शिवसागर के साथ-साथ चराइदेव और जोरहाट के उन इलाकों में भी घुस गया, जो आमतौर पर सुरक्षित माने जाते थे. लगभग 800 गांव इस आपदा की चपेट में आ गए और हजारों परिवारों को सड़कों व तटबंधों के किनारे रातें गुजारने को मजबूर होना पड़ा.