असम में फिर गरमाई एसटी दर्जे की लड़ाई, इस नेता ने PM मोदी को याद दिलाया 10 साल पुराना वादा

Assam ST status: अखिल का कहना है कि सरकार जानबूझकर इस मुद्दे को टालती आ रही है. क्योंकि रिपोर्ट में एसटी प्लेन्स और एसटी हिल्स के अलावा एक नई कैटेगरी एसटी वैली बनाई गई है, जो भारतीय संविधान में मौजूद ही नहीं है.
Trending Photos
Assam Assembly Session: असम विधानसभा सत्र के पांचवें दिन माहौल काफी गरम नजर आया. असम के छह समुदायों को अब तक एसटी दर्जा न मिलने के चलते जमकर हंगामा हुआ. जिसको लेकर शिव सागर विधायक अखिल गोगोई ने विधानसभा में नाराजगी जाहिर की है. अखिल गोगोई ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने 2016 में असम के छह समुदाय को एसटी का दर्जा देने का वादा किया था. जिसमें चुटिया, कोच-राजबोंगशी, मोरन, मटक, ताई-अहोम और चाय-जनगोष्ठी समुदाय शामिल थे. इतना ही नहीं पीएम ने इन समुदायों को छह महीनों के भीतर अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिए जाने का दावा किया था. लेकिन 10 साल बीतने के बाद भी उनको एसटी का दर्जा देने की दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है.
राज्यसभा में पेश हुआ बिल
अखिल गोगोई ने कहा कि नागरिकता (संशोधन) अधिनियम 2019 के खिलाफ असम में बड़ा आंदोलन हुआ था. उस समय राज्यसभा में इन सभी छह समुदायों को एसटी का दर्जा देने के लिए बिल भी पेश किया गया था. इस दौरान अखिल गोगोई ने खुद के राज्यसभा की गैलरी में मौजूद होने की बात कही है. बावजूद इसके इतने साल बीत जाने के बाद भी बिल को पास नहीं किया गया है. जिसको लेकर उन्होंने शनिवार को फिर से विधानसभा में जोरदार विरोध किया. विरोध के दौरान अखिल ने केंद्र सरकार से जल्द से जल्द इन समुदायों को जनजाति का दर्जा देने की अपील की है.
यह भी पढ़ें: Cyclone Ditwah: श्रीलंका में मची तबाही तो एक्शन में आया भारत, INS विक्रांत से भेजे दो 'आसमानी सूरमा', जानें चेतक हेलीकॉप्टर्स की खासियतें
सरकार पर आरोप
अखिल गोगोई ने जनजाति से जुड़ी रिपोर्ट विधानसभा में समय पर पेश नहीं होने का भी आरोप लगाया है. दरअसल, उनका आरोप है कि 25 तारीख को रिपोर्ट आनी थी, लेकिन अभी तक नहीं आई. जिसके बाद 27 तारीख का हवाला दिया गया, लेकिन उस दिन भी रिपोर्ट पेश नहीं हुई. जिसके बाद अब अखिल का कहना है कि सरकार जानबूझकर इस मुद्दे को टालती आ रही है. क्योंकि रिपोर्ट में एसटी प्लेन्स और एसटी हिल्स के अलावा एक नई कैटेगरी एसटी वैली बनाई गई है, जो भारतीय संविधान में मौजूद ही नहीं है. इसलिए उस रिपोर्ट का कोई मतलब ही नहीं बनता और शायद यही वजह से सरकार इस रिपोर्ट को खुलकर चर्चा में लाना नहीं चाहती.
इनपुट-आईएएनएस
Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.