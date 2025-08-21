देश के इस राज्य में SC-ST को छोड़कर किसी और वयस्क को नहीं मिलेगा नया आधार कार्ड, जानिए वजह

Aadhaar Card: देश के इस बड़े राज्य के मुख्यमंत्री ने ये भी कहा, 'अन्य समुदायों के जिन लोगों ने अभी तक आधार कार्ड प्राप्त नहीं किया है, उन्हें सितंबर माह में आवेदन करने का अवसर दिया जाएगा'.
Assam to stop issuing new Aadhaar cards: असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा कि राज्य मंत्रिमंडल ने अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) और चाय बागान श्रमिकों को छोड़कर, 18 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को एक और साल तक नए आधार कार्ड जारी नहीं करने का फैसला लिया है. सीएम ने ये भी कहा, 'अन्य समुदायों के जिन लोगों ने अभी तक आधार कार्ड प्राप्त नहीं किया है, उन्हें सितंबर माह में आवेदन करने का अवसर दिया जाएगा'.
सवाल- आवेदन विंडो बंद होने के बाद क्या होगा?
जवाब- मुख्यमंत्री हिमंता सरमा ने आगे कहा कि अत्यंत दुर्लभ मामलों में, आवेदन विंडो बंद होने के बाद ज़िला आयुक्त को आधार कार्ड जारी करने का अधिकार होगा. हालांकि, अनुमोदन देने से पहले, ज़िला आयुक्त को विशेष शाखा की रिपोर्ट और विदेशी न्यायाधिकरण की रिपोर्ट का सही तरह से सत्यापन करना होगा.
सवाल- असम सरकार के आधार कार्ड को लेकर इस फैसले का मकसद क्या है?
जवाब- सरमा ने बताया कि सरकार का उद्देश्य अवैध विदेशियों, विशेष रूप से बांग्लादेशी नागरिकों को असम में आधार कार्ड प्राप्त करने और भारतीय नागरिकता का झूठा दावा करने से रोकना है. उन्होंने कहा असम ने सीमा पर घुसपैठियों को लगातार पीछे धकेला है और अब हम यह सुनिश्चित करने में लगे हैं कि एक भी विदेशी घुसपैठिया असम के माध्यम से भारत का आधार कार्ड किसी तरह भी हासिल न कर सके.
सवाल- असम की डेमोग्रीफी बदलने से रोकने के लिए हिमंता सरकार का क्या तर्क है?
जवाब- असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने जनसांख्यिकीय बदलाव को लेकर बीते दो सालों से लगातार चिंता जता रहे हैं. पिछले महीने ही हिमंता ने कहा था, 'यदि जनसंख्या वृद्धि की वर्तमान दर बनी रही तो 2041 तक असम में मुस्लिम आबादी लगभग हिंदुओं के बराबर हो जाएगी.'
सवाल- असम की डेमोग्राफी क्या कहती है?
जवाब- 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की 34% आबादी मुस्लिम है जिसमें से 31% असम में प्रवासित हुए हैं. हाल ही में सरमा ने कहा कि 2011 की जनगणना के अनुसार लगभग 34 फीसदी मुस्लिम आबादी में से 31 फीसदी वो लोग हैं जो पहले असम में प्रवासित हुए थे. जब उनसे पूछा गया कि क्या असम के स्वदेशी लोग कुछ वर्षों बाद अल्पसंख्यक बन जाएंगे, तो उन्होंने कहा, 'यह मेरी राय नहीं है, यह केवल जनगणना का परिणाम है. आज 2011 की जनगणना के अनुसार, 34 प्रतिशत जनसंख्या मुस्लिम है. यानी असम में केवल 3 फीसदी स्वदेशी असमिया मुस्लिम है.'
