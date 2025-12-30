पूर्वोत्तर में खड़ा करना चाहते थे हंगामा, चौपट हुआ प्लान... असम-त्रिपुरा पुलिस ने गिरफ्तार किए आतंकी संगठन से जुड़े 11 लोग

Advertisement
JMB Terror Group Assam: असम और त्रिपुरा पुलिस ने  प्रतिबंधित आतंकी संगठन जमातुल मुजाहिदीन बांग्लादेश (JMB) से जुड़े कई लोगों को गिरफ्तार किया है. ये पूर्वोत्तर को अस्थिर करने वाले थे.  

 

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: Dec 30, 2025, 05:07 PM IST
Assam Police Arrests JMB Terror Groups Members : असम और त्रिपुरा पुलिस ने मंगलवार 30 दिसंबर 2025 को संयुक्त सहयोग के जरिए प्रतिबंधित आतंकी संगठन जमातुल मुजाहिदीन बांग्लादेश (JMB) से जुड़े 11 लोगों को गिरफ्तार किया. आरोप है कि इस समूह ने केंद्रीय एजेंसियों से मिली खुफिया जानकारी के आधार पर नॉर्थईस्ट को अस्थिर करने और 'मुस्लिम वर्चस्व' स्थापित करने की प्लानिंग की थी. गुवाहाटी पुलिस कमिश्नर पार्थ सारथी महंत ने कहा कि स्पेशल टास्क फोर्स ने खुफिया जानकारी के आधार पर ये गिरफ्तारियां कीं. 

IMK के 11 कार्यकर्ता गिरफ्तार 

पुलिस कमिश्नर ने कहा,' असम और त्रिपुरा से इमाम महमूदर काफिला (IMK) के 11 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया है. असम के इमाम महमूदर काफिला के प्रभारी तमीम को भी गिरफ्तार कर लिया गया है. हमने कई आपत्तिजनक दस्तावेज जब्त किए हैं. ये लोग बांग्लादेश स्थित कार्यकर्ताओं के निर्देशों पर काफी समय से सक्रिय थे. उनसे पूछताछ जारी है.' पुलिस कमिश्नर के मुताबिक यह अभियान बारपेटा, चिरांग और दरांग जिलों के साथ-साथ त्रिपुरा में भी चलाया गया. उन्होंने कहा,' हमने कुल 11 जिहादी तत्वों को गिरफ्तार किया है, जो बांग्लादेश स्थित समूहों के सीधे आदेशों पर काम कर रहे थे.' उन्होंने बताया कि गिरफ्तार किए गए लोग नवगठित इंडियन मुजाहिदीन के  के सदस्य थे. गिरफ्तार किए गए लोगों में से 10 असम से और 1 त्रिपुरा से था.'  

संगठन पर थी कड़ी नजर 

बता दें कि त्रिपुरा से गिरफ्तार व्यक्ति की पहचान जयपुर गांव के निवासी 33 साल के जागीर मिया के रूप में हुई है. उस पर इमाम महमूद काफिला (IMK) से जुड़े होने का संदेह है. इस संगठन के बारे में माना जाता है कि वह वैचारिक रूप से JMB से जुड़ा हुआ है. सुरक्षा एजेंसियां ​​कथित कट्टरपंथी गतिविधियों और चरमपंथी विचारधारा के प्रसार में संलिप्त होने के लिए इस संगठन पर कड़ी नजर रख रही थीं. 

बांग्लादेश के आदेश पर काम कर रहा था समूह 

महंता ने बताया कि असम में IMK का प्रभारी नसीम उद्दीन उर्फ ​​तमीम भी हिरासत में है. उन्होंने आगे कहा,' इस अभियान के दौरान बड़ी संख्या में आपत्तिजनक दस्तावेज जब्त किए गए हैं.' यह समूह काफी समय से एक्टिव था और कथित तौर पर बांग्लादेशी संचालकों के आदेश पर काम कर रहा था. गिरफ्तार सदस्यों से पूछताछ की जा रही है. इन लोगों में जुनाब अली (चिरांग), अफराहीम हुसैन (दारांग), मिजानुर रहमान (बारपेटा), सुल्तान महमूद (बारपेटा), मोहम्मद सिद्दीकी अली (बारपेटा), रसीदुल आलम (बक्सा), महिबुल खान (बक्सा), शाहरुख हुसैन (बारपेटा), और मोहम्मद दिलबर रजाक (बारपेटा) शामिल हैं. 

 

