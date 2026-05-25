'यह कानून बेटियों को...' असम UCC पर भड़के असदुद्दीन ओवैसी, बोले- 'सिर्फ आदिवासियों को ही छूट क्यों?'

Owaisi on UCC Bill: असम की हिमंता सरकार ने समान नागरिक संहिता विधेयक (UCC Bill 2026) विधानसभा में पेश कर दिया है. यह बिल असम के किसी भी अनुसूचित जनजाति (एसटी) पर लागू नहीं होगा. इसे लेकर AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि यूसीसी आदिवासी समुदायों के खिलाफ है.
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असम में यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) को लेकर सियासत तेज हो गई है. AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने राज्य सरकार के प्रस्तावित कानून पर सवाल उठाते हुए कहा कि यह 'समान' नागरिक संहिता नहीं है, क्योंकि इसमें आदिवासी समुदायों को इसके दायरे से बाहर रखा गया है. ओवैसी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट करते हुए लिखा कि संविधान के अनुच्छेद 29 के तहत हर समुदाय को अपनी संस्कृति और परंपराओं की रक्षा का अधिकार है.
ओवैसी ने पूछा कि अगर यह अधिकार सभी को मिला है, तो केवल आदिवासी समुदायों की स्वायत्तता को ही विशेष सुरक्षा क्यों दी जा रही है. उनके मुताबिक, सरकार ऐसा कानून लागू करने की कोशिश कर रही है जिसे समाज का बड़ा वर्ग स्वीकार नहीं करना चाहता. AIMIM सांसद ने यह भी कहा कि संविधान सभा ने कभी किसी 'अनिवार्य' यूनिफॉर्म सिविल कोड की कल्पना नहीं की थी. उनका दावा है कि मौजूदा प्रस्ताव व्यक्तिगत कानूनों और धार्मिक परंपराओं पर असर डाल सकता है.
विरासत और संपत्ति के मुद्दे पर भी ओवैसी ने आपत्ति जताई. उन्होंने कहा कि इस्लामिक कानून में किसी वारिस को उसकी हिस्सेदारी से पूरी तरह वंचित नहीं किया जा सकता. उनके अनुसार, कोई व्यक्ति अपनी पूरी संपत्ति सिर्फ एक बेटे के नाम नहीं कर सकता और न ही बेटी को अधिकार से बाहर रख सकता है. ओवैसी ने आरोप लगाया कि प्रस्तावित UCC लोगों को ऐसी वसीयत लिखने की छूट देगा, जिससे बेटियों को उनके हिस्से से वंचित किया जा सकता है. उन्होंने कहा कि ऐसे प्रावधानों को 'लैंगिक न्याय' कहना सही नहीं होगा.
असदुद्दीन ओवैसी ने असम में प्रस्तावित यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर केंद्र और राज्य सरकार पर निशाना साधा है. उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा कि यह कानून समानता की बात तो करता है, लेकिन असल में सभी समुदायों पर एक जैसा लागू नहीं हो रहा. ओवैसी ने कहा कि आदिवासी समाज को UCC से पूरी तरह अलग रखा गया है, जबकि बाकी लोगों पर इसे लागू करने की तैयारी की जा रही है. ओवैसी ने सवाल उठाते हुए कहा कि अगर संविधान के अनुच्छेद-29 के तहत हर समुदाय को अपनी परंपरा और सांस्कृतिक पहचान बचाने का अधिकार मिला हुआ है, तो फिर केवल आदिवासी समुदायों की स्वायत्तता को ही विशेष सुरक्षा क्यों दी जा रही है?
AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने लिखा, 'इस्लाम में कोई भी किसी वारिस को विरासत से वंचित नहीं कर सकता. कोई भी ऐसी वसीयत नहीं लिख सकता, जिससे अपनी पूरी संपत्ति सिर्फ एक बेटे को दे दी जाए या बेटी को विरासत से वंचित कर दिया जाए. यह UCC किसी को भी वसीयत लिखने और अपनी बेटियों को उनके उचित हिस्से से वंचित करने की अनुमति देता है. यह कानून जेंडर जस्टिस से कोसों दूर है.'
राज्य सरकार द्वारा लाए गए इस प्रस्तावित विधेयक में सभी नागरिकों के लिए विवाह, तलाक, संपत्ति के बंटवारे और लिव-इन रिश्तों से जुड़े मामलों में एक समान कानूनी व्यवस्था लागू करने की बात कही गई है. हालांकि, अनुसूचित जनजातियों को उनकी संवैधानिक परंपराओं और अधिकारों को ध्यान में रखते हुए इस दायरे से अलग रखा गया है. सरकार का कहना है कि इस कानून का उद्देश्य अलग-अलग धर्मों के आधार पर चल रहे निजी कानूनों की जगह एक साझा नागरिक संहिता लागू करना है, ताकि हर समुदाय में महिलाओं और पुरुषों को बराबरी का अधिकार मिले, न्याय सुनिश्चित हो सके और कानूनी प्रक्रियाओं में एकरूपता लाई जा सके.
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