Advertisement
trendingNow13112822
Hindi Newsदेशबीजेपी या कांग्रेस...126 सीटों का कौन जीतेगा रण? अप्रैल के पहले हफ्ते में हो सकते हैं असम में विधानसभा चुनाव

बीजेपी या कांग्रेस...126 सीटों का कौन जीतेगा रण? अप्रैल के पहले हफ्ते में हो सकते हैं असम में विधानसभा चुनाव

Assam Vidhan Sabha Elections: असम में जल्द ही विधानसभा चुनाव हो सकते हैं. इसको लेकर भाजपा और कांग्रेस ने तैयारी शुरू कर दी है. बताया जा रहा है कि हिमंता बिस्वा सरमा वापस से सीएम कैंडिडेट रहने वाले हैं.

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: Feb 17, 2026, 04:08 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

बीजेपी या कांग्रेस...126 सीटों का कौन जीतेगा रण? अप्रैल के पहले हफ्ते में हो सकते हैं असम में विधानसभा चुनाव

Assam Elections: असम में अप्रैल के पहले हफ्ते में विधानसभा चुनाव होने की संभावना है. यह चुनाव एक ही चरण में हो सकता है. वहीं इसको लेकर चुनाव आयोग की ओर से मार्च 2026 के दूसरे हफ्ते में घोषणा की जा सकती है. पूर्वोत्तर के इस राज्य में एक ओर जहां भाजपा जीत का हैट्रिक लगाने की सोच रही है तो वहीं कभी कांग्रेस अपना गढ़ रहे इस राज्य में सत्ता वापसी की तैयारी कर रही है. 

सरमा ही रहेंगे सीएम के उम्मीदवार 

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भाजपा ने 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके हिमंता बिस्वा सरमा को ही इस बार भी उम्मीदवार बनाए रखने का फैसला किया है और जल्द ही उन्हें मुख्यमंत्री पद के लिए पार्टी का चेहरा घोषित किए जाने की संभावना है. रिपोर्ट के मुताबिक पार्टी को जमीनी स्तर से मिली प्रतिक्रिया के अनुसार सरमा पूरे राज्य में लोकप्रिय हैं और इससे भाजपा की चुनावी संभावनाओं को मजबूती मिलेगी. बताया जा रहा है कि भाजपा ने असम के लिए अपनी चुनाव प्रचार योजना को अंतिम रूप दे दिया है. पीएम मोदी और अमित शाह भाजपा के लिए समर्थन जुटाने के मकसद से राज्य में कई रैलियां कर सकते हैं. 

ये भी पढ़ें-  'देश में मुसलमान सुरक्षित हैं...,' पीएम मोदी से मिले भारत के ग्रैंड मुफ्ती शेख अबू बकर अहमद,  इन मुद्दों पर की चर्चा   

Add Zee News as a Preferred Source

किन मुद्दों पर चुनाव लड़ेगी भाजपा? 

असम विधानसभा चुनाव में भाजपा सीमा पार घुसपैठ, केंद्र और राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाएं, महिला सशक्तिकरण और हिंदुत्व को बढ़ावा देने जैसी योजनाओं पर काम करेगी. इसके अलावा पार्टी कांग्रेस के अंदर चल रही खींचतान को भी खूब हवा देने का काम करेगी, जिसके चलते कल 16 फरवरी 2026 को उस समय काफी हंगामा हुआ जब पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष भूपेन बोराह ने अपना इस्तीफा भेजा और कुछ ही घंटों बाद उसे वापस भी ले लिया. 

ये भी पढ़ें- चुनाव से पहले जमकर बांटे 'गिफ्ट', वोट नहीं दिया तो जनता से वापस मांग लिए कुकर-पैसे; कांग्रेस प्रत्याशी की इस हरकत ने चौंकाया

असम कांग्रेस में जारी खींचतान 

बोराह ने सांसद और वर्तमान प्रदेश पार्टी अध्यक्ष गौरव गोगोई पर निशाना साधते हुए कहा कि उनका इस्तीफा अपमान के कारण था. कांग्रेस अब स्थिति को संभालने की कोशिश में जुटी है. गोगोई ने कहा कि अगर कोई गलती हुई हो तो वे माफी मांगेंगे. उन्होंने बोराह को एक महत्वपूर्ण सदस्य बताया. भाजपा अब इस घटनाक्रम का फायदा उठाकर गोगोई पर अपना हमला तेज करने की योजना बना रही है, जो सरमा के निशाने पर रहे हैं. बताया जा रहा है कि पार्टी की ओर से सत्ता विरोधी लहर का मुकाबला करने की योजना के चलते कई मौजूदा विधायकों को इस बार चुनाव में पास नहीं मिल सकता है. 

 

 

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति ...और पढ़ें

TAGS

Assam elections

Trending news

126 सीटों का कौन जीतेगा रण? अप्रैल में हो सकते हैं असम में विधानसभा चुनाव
Assam elections
126 सीटों का कौन जीतेगा रण? अप्रैल में हो सकते हैं असम में विधानसभा चुनाव
घंटों भूखे-प्यासे दौड़ते... AI समिट के पहले दिन हुई अव्यवस्था, मंत्री ने मांगी माफी
Ashwini Vaishnaw
घंटों भूखे-प्यासे दौड़ते... AI समिट के पहले दिन हुई अव्यवस्था, मंत्री ने मांगी माफी
क्या है 80,000 करोड़ का विवादित ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट? आखिरकार कहां फंसा था पेंच?
Great Nicobar project okays
क्या है 80,000 करोड़ का विवादित ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट? आखिरकार कहां फंसा था पेंच?
'स्क्रीन खराब, सीटें टूटी ', AIR India विमान की स्थिति पर फूटा कांग्रेस MP का गुस्सा
Gurjeet Singh Aujla
'स्क्रीन खराब, सीटें टूटी ', AIR India विमान की स्थिति पर फूटा कांग्रेस MP का गुस्सा
कपिल देव, सुनील गावस्कर और...14 पूर्व कप्तानों ने लिखी शहबाज शरीफ को चिट्ठी
Imran Khan
कपिल देव, सुनील गावस्कर और...14 पूर्व कप्तानों ने लिखी शहबाज शरीफ को चिट्ठी
हेल्थकेयर में 'SAHI' और 'BODH' का धमाका! जेपी नड्डा ने लॉन्च की वो टेक्नोलॉजी, जो...
Union Health Minister
हेल्थकेयर में 'SAHI' और 'BODH' का धमाका! जेपी नड्डा ने लॉन्च की वो टेक्नोलॉजी, जो...
कमल हासन की पार्टी को मिला टॉर्च लाइट चिन्ह, तमिलनाडु में गठबंधन को लेकर घमासान जारी
Tamil Nadu Elections
कमल हासन की पार्टी को मिला टॉर्च लाइट चिन्ह, तमिलनाडु में गठबंधन को लेकर घमासान जारी
कैब में अपना ही 4 साल का बच्चा भूल गए मां-बाप, घर पहुंचकर आई याद तो खिसक गई धरती
Shocking News
कैब में अपना ही 4 साल का बच्चा भूल गए मां-बाप, घर पहुंचकर आई याद तो खिसक गई धरती
संघ की सोच को अपनाना चाहिए...शताब्दी वर्ष पर क्या-क्या बोले गडकरी?
Nitin Gadkari
संघ की सोच को अपनाना चाहिए...शताब्दी वर्ष पर क्या-क्या बोले गडकरी?
अजित पवार के प्लेन क्रैश में साजिश का शक! ब्लैक बॉक्स कैसे जल गया? राउत ने उठाए सवाल
ajit pawar plane crash
अजित पवार के प्लेन क्रैश में साजिश का शक! ब्लैक बॉक्स कैसे जल गया? राउत ने उठाए सवाल