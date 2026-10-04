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कपड़े खींचे, बाल पकड़े और बेसमेंट में घसीटा... असम के नाइटक्लब में महिला के साथ मारपीट, बाउंसर समेत 7 गिरफ्तार

Woman Beaten In Assam Nightclub: असम के एक नाइटक्लब में एक महिला के कपड़े फाड़कर उसे पीटा गया. मामले को लेकर पुलिस ने मैनेजर और बाउंसर समेत 7 लोगों को गिरफ्तार किया है. घटना 'द लोकल्स' कैफे की बताई जा रही है.

Written ByShruti Kaul
Published: Oct 04, 2026, 10:20 AM IST|Updated: Oct 04, 2026, 10:20 AM IST
कपड़े खींचे, बाल पकड़े और बेसमेंट में घसीटा... असम के नाइटक्लब में महिला के साथ मारपीट, बाउंसर समेत 7 गिरफ्तार

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Shruti Kaul

Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति को नई जगहों पर घूमना, संगीत सुनना, फिल्में देखना और फूड एक्सप्लोर करने का बेहद शौक है. 

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