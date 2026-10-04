/कपड़े खींचे, बाल पकड़े और बेसमेंट में घसीटा... असम के नाइटक्लब में महिला के साथ मारपीट, बाउंसर समेत 7 गिरफ्तार

'TOI' की रिपोर्ट के मुताबिक, घटना को लेकर गुवाहाटी पूर्व के DCP तबू राम पेगू ने कहा कि मामले की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने जांच शुरू की और उपलब्ध CCTV फुटेज की जांच की. उन्होंने बताया,' फुटेज से पता चला है कि पीड़िता पर सुबह करीब 2 बजकर 30 मिनट पर कुछ लोगों के समूह ने हमला किया. इसके बाद, उसके बाल और कपड़े खींचकर उसे बेसमेंट में घसीटा गया, जहां उस पर फिर से हमला किया गया और वह बेहोश हो गई.' उन्होंने ये भी बताया कि घटना में शामिल कई लोग बार से जुड़े हुए थे या उसके कर्मचारियों में से थे और मैनेजमेंट ने इस घटना को लेकर लोकल पुलिस स्टेशन को भी कोई जानकारी नहीं दी. DCP ने बताया कि दिसपुर पुलिस स्टेशन ने खुद ही मामले का संज्ञान लेते हुए जांच शुरू की है.