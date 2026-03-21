BJP ने आज चुनावी राज्यों में किन प्रत्याशियों को दिया टिकट, यहां देखें लिस्ट

Assembly Election 2026: भाजपा ने पुडुचेरी चुनाव के लिए प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी की है. जबकि असम के लिए दूसरी और केरल के लिए तीसरी लिस्ट जारी की है.
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Puducherry Election 2026: चुनावी राज्यों के लिए भाजपा ने अपनी कमर कस ली है. जिसके तहत आज पुडुचेरी, केरल और असम के उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है. केरल में पार्टी की यह तीसरी लिस्ट है जबकि असम लिए भी भाजपा ने अपनी दूसरी लिस्ट जारी की है, इसमें दो प्रत्याशियों को मैदान में उतारा गया है. वहीं पुडुचेरी में 9 प्रत्याशियों को मौका दिया है. जानिए पार्टी ने किसे कहां से उम्मीदवार बनाया है.
असम में भाजपा ने अपनी दूसरी लिस्ट जारी की है. जिसमें दो प्रत्याशियों को मैदान में उतारा गया है. दूसरी लिस्ट में बीजेपी ने दलगांव सीट से कृष्णा साहा और सिसिबरगांव सीट से जीवन गगोई को प्रत्याशी बनाया है. जबकि पहली लिस्ट में असम ने 88 उम्मीदवारों के नाम शामिल थे इसमें सीएम हिमंता की भी सीट फाइनल हुई थी. यहां पर 9 अप्रैल को विधानसभा चुनाव होगा.
भाजपा ने आने वाले असम चुनाव के लिए दो उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है। pic.twitter.com/DqOSfnYate
असम के अलावा भाजपा ने केरल में भी अपनी तीसरी लिस्ट जारी की है. तीसरी लिस्ट में 11 उम्मीदवारों को टिकट दिया गया है. इसमें पीरूमाडे सीट से वी. रतीश, पुथुप्पल्ली से रवीन्द्रनाथ वकत्थानम, मवेलिक्कारा (SC) से अजीमोन, अडूर (SC) से पंडालम प्रतापन, चवरा से के.आर. राजेश, चडायमंगलम से आर.एस. अरुण राज, चिरायिनकीझू (SC) से बी.एस. अनुप, तिरुवनंतपुरम से करमाना जयन, अरुविक्करा से विवेक गोपान, कोवलम से टी.एन. सुरेश, नेय्यत्तिनकरा से एस. राजेशकरण नायर को उम्मीदवार बनाया है. यहां पर 9 अप्रैल 2026 को वोटिंग होगी जबकिवोटों की गिनती 4 मई 2026 को की जाएगी.
इन दो राज्यों के अलावा पुडुचेरी में पार्टी ने प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी की है. यहां पर 9 प्रत्याशियों को मौका दिया गया है. मन्नादिपेट सीट से ए. नमस्सिवायम, ऊस्सुदु (SC) सीट से ई. थीप्पेनथन, कलापेट सीट से पी.एम.एल. कल्याणसुंदरम, राज भवन सीट से वी.पी. रामलिंगमे, मुडालयारपेट सीट से ए. जॉनकुमार, मनावेली सीट से एम्बलम आर. सेल्वम, थिरुनल्लार सीट से जी.एन.एस. राजशेकरन, नेरावी-टी.आर. पट्टिनम सीट से टीकेएसएम मीनाक्षीसुंदरम, माहे विधानसभा सीट से ए. दिनेशन को उम्मीदवार बनाया गया है.
पुडुचेरी चुनाव | भाजपा ने UT में आने वाले चुनाव के लिए 9 उम्मीदवारों की सूची जारी की।
पुडुचेरी के होम मिनिस्टर ए. नमस्सिवायम मन्नादीपेट से चुनाव लड़ेंगे। pic.twitter.com/amOaUEXCaS
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