Advertisement
trendingNow13148842
Hindi NewsदेशBJP ने आज चुनावी राज्यों में किन प्रत्याशियों को दिया टिकट, यहां देखें लिस्ट

BJP ने आज चुनावी राज्यों में किन प्रत्याशियों को दिया टिकट, यहां देखें लिस्ट

Assembly Election 2026: भाजपा ने पुडुचेरी चुनाव के लिए प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी की है. जबकि असम के लिए दूसरी और केरल के लिए तीसरी लिस्ट जारी की है. 

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: Mar 21, 2026, 02:47 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

BJP ने आज चुनावी राज्यों में किन प्रत्याशियों को दिया टिकट, यहां देखें लिस्ट

Puducherry Election 2026: चुनावी राज्यों के लिए भाजपा ने अपनी कमर कस ली है. जिसके तहत आज पुडुचेरी, केरल और असम के उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है. केरल में पार्टी की यह तीसरी लिस्ट है जबकि असम लिए भी भाजपा ने अपनी दूसरी लिस्ट जारी की है, इसमें दो प्रत्याशियों को मैदान में उतारा गया है. वहीं पुडुचेरी में 9 प्रत्याशियों को मौका दिया है. जानिए पार्टी ने किसे कहां से उम्मीदवार बनाया है.

असम में जारी की लिस्ट

असम में भाजपा ने अपनी दूसरी लिस्ट जारी की है. जिसमें दो प्रत्याशियों को मैदान में उतारा गया है. दूसरी लिस्ट में बीजेपी ने दलगांव सीट से कृष्णा साहा और सिसिबरगांव सीट से जीवन गगोई को प्रत्याशी बनाया है. जबकि पहली लिस्ट में असम ने  88 उम्मीदवारों के नाम शामिल थे इसमें सीएम हिमंता की भी सीट फाइनल हुई थी. यहां पर 9 अप्रैल को विधानसभा चुनाव होगा.

 

Add Zee News as a Preferred Source

केरल में भी जारी हुई लिस्ट

असम के अलावा भाजपा ने केरल में भी अपनी तीसरी लिस्ट जारी की है. तीसरी लिस्ट में 11 उम्मीदवारों को टिकट दिया गया है. इसमें पीरूमाडे सीट से वी. रतीश, पुथुप्पल्ली से रवीन्द्रनाथ वकत्थानम, मवेलिक्कारा (SC) से अजीमोन, अडूर (SC) से पंडालम प्रतापन, चवरा से के.आर. राजेश, चडायमंगलम से आर.एस. अरुण राज, चिरायिनकीझू (SC) से बी.एस. अनुप, तिरुवनंतपुरम से करमाना जयन, अरुविक्करा से विवेक गोपान, कोवलम से टी.एन. सुरेश, नेय्यत्तिनकरा से एस. राजेशकरण नायर को उम्मीदवार बनाया है. यहां पर 9 अप्रैल 2026 को वोटिंग होगी जबकिवोटों की गिनती 4 मई 2026 को की जाएगी. 

पुडुचेरी में इतने प्रत्याशियों को मिला मौका

इन दो राज्यों के अलावा पुडुचेरी में पार्टी ने प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी की है. यहां पर 9 प्रत्याशियों को मौका दिया गया है. मन्नादिपेट सीट से ए. नमस्सिवायम, ऊस्सुदु (SC) सीट से ई. थीप्पेनथन, कलापेट सीट से पी.एम.एल. कल्याणसुंदरम, राज भवन सीट से वी.पी. रामलिंगमे, मुडालयारपेट सीट से ए. जॉनकुमार, मनावेली सीट से एम्बलम आर. सेल्वम, थिरुनल्लार सीट से जी.एन.एस. राजशेकरन, नेरावी-टी.आर. पट्टिनम सीट से टीकेएसएम मीनाक्षीसुंदरम, माहे विधानसभा सीट से ए. दिनेशन को उम्मीदवार बनाया गया है. 

 

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Abhinaw Tripathi

Zee News में नेशनल डेस्क पर देश–विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. करियर का आगाज 2023 से (Zee Media) से हुआ. डिजिटल डेस्क पर खबरें लिखने के लिए अलावा साहित्य से भी गहरा नाता है. खबरों के अल...और पढ़ें

TAGS

Assembly Election 2026

Trending news

‘आयुष्मान में शर्तें, हमारी योजना में फ्री इलाज...' CM मान ने पेश किया रिपोर्ट कार्ड
Bhagwant Singh Mann
‘आयुष्मान में शर्तें, हमारी योजना में फ्री इलाज...' CM मान ने पेश किया रिपोर्ट कार्ड
निकाल लीजिए रजाई और कंबल! कहीं तूफान तो कहीं भारी बारिश; IMD का अलर्ट
IMD
निकाल लीजिए रजाई और कंबल! कहीं तूफान तो कहीं भारी बारिश; IMD का अलर्ट
अर्श से फर्श पर पहुंचा गांधी परिवार का घमंड...BJP सांसद ने याद दिलाई 'इमरजेंसी'
Nishikant Dubey
अर्श से फर्श पर पहुंचा गांधी परिवार का घमंड...BJP सांसद ने याद दिलाई 'इमरजेंसी'
'बंगाल को टारगेट करने वाले जहन्नुम...', कोलकाता में नमाजियों के बीच ममता की ललकार
Mamata Banerjee
'बंगाल को टारगेट करने वाले जहन्नुम...', कोलकाता में नमाजियों के बीच ममता की ललकार
होर्मुज संकट में फंसे भारतीय कैप्टन की मौत, जहाज अवाना पर पड़ा था हार्ट अटैक
Merchant Navy
होर्मुज संकट में फंसे भारतीय कैप्टन की मौत, जहाज अवाना पर पड़ा था हार्ट अटैक
इन्फ्लुएंसर की PM से गुजारिश... मोदी जी मेरे पापा की शुगर कम करवाइए, फिर पीएम ने...
PM Modi
इन्फ्लुएंसर की PM से गुजारिश... मोदी जी मेरे पापा की शुगर कम करवाइए, फिर पीएम ने...
बाबा कांड पर सियासी भूचाल: फोटो वायरल होते ही महिला आयोग की अध्यक्ष ने दिया इस्तीफा
Rupali Chakankar Resignation
बाबा कांड पर सियासी भूचाल: फोटो वायरल होते ही महिला आयोग की अध्यक्ष ने दिया इस्तीफा
असम विधानसभा चुनाव में ममता की एंट्री, पहली लिस्ट में जारी किए 17 उम्मीदवारों के नाम
assam election 2026
असम विधानसभा चुनाव में ममता की एंट्री, पहली लिस्ट में जारी किए 17 उम्मीदवारों के नाम
लिफ्ट रुकी, जिंदगी थमी...कोलकाता के RG कर अस्पताल में हादसा, विपक्ष ने सरकार को घेरा
RG Kar Medical College
लिफ्ट रुकी, जिंदगी थमी...कोलकाता के RG कर अस्पताल में हादसा, विपक्ष ने सरकार को घेरा
खबरदार जो पत्नी से जबरन खाना बनवाया! घर में हुक्म चलाते हैं तो पढ़ लें कोर्ट की बात
Supreme Court News
खबरदार जो पत्नी से जबरन खाना बनवाया! घर में हुक्म चलाते हैं तो पढ़ लें कोर्ट की बात