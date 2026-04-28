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Assembly Election Exit Poll 2026: बंगाल से तमिलनाडु तक... 5 राज्यों में किसकी बनेगी सरकार? Zeenia फिर बताएंगी सबसे सटीक Exit Poll

Assembly Election Exit Poll 2026: 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे तो 4 मई को घोषित होंगे. लेकिन उससे पहले देखिए Zee News की AI एंकर Zeenia के साथ सबसे सटीक, सबसे तेज एग्जिट पोल, जिसमें आपको हर सीट, हर इलाके के डेटा का अनुमान मिल जाएगा.

Written By  Rachit Kumar|Last Updated: Apr 28, 2026, 07:23 PM IST
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Assembly Election Exit Poll 2026: बंगाल से तमिलनाडु तक... 5 राज्यों में किसकी बनेगी सरकार? Zeenia फिर बताएंगी सबसे सटीक Exit Poll

Zee News Exit Polls: पश्चिम बंगाल में बुधवार को दूसरे चरण की 142 सीटों पर वोटिंग के बाद हाई वोल्टेज इलेक्शन में उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो जाएगी. 4 मई को जब ईवीएम खुलेंगी, तब पता चलेगा कि बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी में सत्ता की चाबी जनता ने किसको सौंपी है. लेकिन वोटों की गिनती से पहले क्या है जनता का मूड? क्या पार्टियां पकड़ पाईं अवाम की नब्ज? किस राज्य के किस इलाके में किसे मिल रही बढ़त? इसके लिए आप देखिए तमाम राज्यों के सबसे सटीक, सबसे तेज एग्जिट पोल्स AI एंकर Zeenia के साथ, आपके पसंदीदा चैनल Zee News पर 29 अप्रैल को शाम 5 बजे से.

जानिए Zeenia कैसे करेंगी सटीक विश्लेषण?

डेटा एनालिटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से Zee News की एआई एंकर Zeenia चुनावी रुझानों का गहन विश्लेषण पेश करेंगी. आपको याद होगा कि साल 2024 के लोकसभा चुनावों में भी Zeenia का विश्लेषण सबसे सटीक साबित हुआ था. हालांकि, यह नतीजे नहीं हैं. लेकिन इसके जरिए जनता के सेंटिमेंट्स का अनुमान जरूर मिल जाएगा. 

इस बार के चुनाव का हॉटकेक है बंगाल, जहां पहले चरण में 23 अप्रैल को 152 सीटों पर मतदान हुआ था और बंपर 93.2 फीसदी वोट पड़े थे. दूसरे फेज में सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक वोट डाले जाएंगे. 

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सभी सीटों का देखें हाल

29 अप्रैल की शाम 6 बजे से आप Zeenia के साथ देख पाएंगे बंगाल समेत अन्य राज्यों के एग्जिट पोल्स. बंगाल की सभी 294 सीटों का हाल, उसका सटीक विश्लेषण आपको Zeenia सरल भाषा में समझाएंगी. 2021 के चुनाव में ममता की टीएमसी ने 215 सीटों पर कब्जा जमाया था. जबकि बीजेपी ने 77 सीटें जीती थीं.

असम की बात करें तो वहां हिमंता बिस्व सरमा की अगुआई वाली एनडीए सरकार है. कुल 126 सीटों में उसके पास 80 सीटें हैं. जबकि कांग्रेस के पास कुल 23. अन्य विपक्षी पार्टियों के पास भी 23 ही विधायक हैं. असम में एक ही चरण में 9 अप्रैल को वोट पड़े थे.

तमिलनाडु में एक चरण में 23 अप्रैल को वोटिंग हुई थी. डीएमके राज्य की सत्ता पर काबिज है, जिसके 158 विधायक हैं. जबकि, विपक्षी एआईएडीएमके के 67 विधायक हैं. क्या इस बार बाजी पलटेगी या जनता चौंकाएगी. यह अपने सटीक विश्लेषण में Zeenia आपको समझाएंगी.

अब आते हैं केरल पर, जहां एक ही फेज में 9 अप्रैल को वोट डाले गए थे. फिलहाल केरल में लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट (एलडीएफ) की सरकार है. जबकि विपक्ष में कांग्रेस की अगुआई वाला यूडीएफ है. केरल की विधानसभा में 140 सीटें हैं, जिसमें एलडीएफ के पास 95 और यूडीएफ के पास 42 सीटें हैं. 

पुडुचेरी की 33 सीटों पर 9 अप्रैल को वोट डाले गए थे. अन्य राज्यों के साथ इसके एग्जिट पोल्स भी Zeenia आपको बताएंगी. ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस, भाजपा के साथ मिलकर राज्य में सत्ताधारी गठबंधन में है, जबकि DMK और कांग्रेस विपक्षी खेमे में हैं.

कहां-कब और कैसे देख पाएंगे Zeenia के साथ एग्जिट पोल?

पुडुचेरी, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, केरल और असम के सटीक एग्जिट पोल्स आप शाम 5 बजे से Zee News पर देख पाएंगे. यूट्यूब चैनल पर भी एग्जिट पोल्स लाइव रहेंगे. इसके अलावा जी न्यूज हिंदी की वेबसाइट zeenews.india.com/Hindi पर भी एग्जिट पोल्स की खबरें आप पढ़ पाएंगे.   

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About the Author
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Rachit Kumar

रचित कुमार जी न्यूज डिजिटल में असिस्टेंट एडिटर हैं. देश, दुनिया और डिफेंस की खबरों को आसान भाषा में बताने में महारत हासिल है. जी न्यूज से मई 2022 में जुड़े और शिफ्ट देखने का 12 साल से ज्यादा का अनु...और पढ़ें

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