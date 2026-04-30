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Hindi Newsदेशबंगाल में किसकी बनेगी सरकार? मुंबई सट्टा बाजार के आंकड़ों ने चौंकाया; ममता को छोड़िए; BJP भी नहीं कर पाएगी यकीन

बंगाल में किसकी बनेगी सरकार? मुंबई सट्टा बाजार के आंकड़ों ने चौंकाया; ममता को छोड़िए; BJP भी नहीं कर पाएगी यकीन

पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद अब परिणाम पर सभी का इंतजार है. इस बीच मुंबई के सट्टा बाजार के आंकड़ों ने सभी को चौंका दिया है. बंगाल में हुए विधानसभा चुनाव के बाद सट्टा बाजार में दावा किया जा रहा है कि राज्य में परिवर्तन देखने को मिल सकता है. अगर वास्तव में ऐसा होता है, तो यह टीएमसी के लिए एक बड़ा झटका होगा. 

Written By  abhinav tripathi|Last Updated: Apr 30, 2026, 08:17 PM IST
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तस्वीर एआई से बनाई गई है.
तस्वीर एआई से बनाई गई है.

West Bengal Elections:  पश्चिम बंगाल समेत देश के पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव हो चुके हैं. असम, पुडुचेरी, केरलम, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल विधानसभा के चुनावी नतीजे 4 मई को सामने आएंगे. इससे पहले अलग-अलग एग्जिट पोल ने अपने आंकड़े जारी किए हैं. यूं तो चुनाव पांच राज्यों में हुए, लेकिन सबसे अधिक चर्चा पश्चिम बंगाल की हो रही है. बंगाल में कुल 92 प्रतिशत से अधिक हुए मतदान ने लोगों को हैरान कर दिया है. 

दरअसल, पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण की वोटिंग के बाद सामने आए कई एग्जिट पोल्स ने राज्य में परिवर्तन के संकेत दिए. वहीं, कुछ आंकड़े टीएमसी के पक्ष में हैं. इस बीच मुंबई के सट्टा बाजारों में भी चुनावी नतीजों को लेकर चर्चा की जा रही है. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, जहां सट्टा बाजारों में पहले चरण की वोटिंग के बाद टीएमसी को बढ़त दिखाई जा रही थी, तो दूसरे चरण की वोटिंग के बाद ही सबकुछ पलट गया. 

मुंबई सट्टा बाजार का क्या है दावा? 

मुंबई सट्टा बाजार में सबसे अधिक चर्चा पश्चिम बंगाल के चुनावी नतीजों को लेकर हो रही है. पश्चिम बंगाल के नतीजों को लेकर मुंबई सट्टा बाजार में अनुमान है कि पश्चिम बंगाल में इस बार बीजेपी की सरकार बन सकती है. सट्टा बाजार में दावा किया जा रहा है कि बंगाल की कुल 294 विधानसभा सीटों में 175-185 सीटें बीजेपी के पाले में जा सकती हैं. इसके अलावा टीएमसी का आंकड़ा 125-132 के करीब रह सकता है. अगर वास्तव में सट्टा बाजार के यह आंकड़े सही साबित होते हैं, तो सीएम ममता बनर्जी के लिए एक बड़ा झटका हो सकता है. 

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सीएम ममता की जीत पर भी कांटे की टक्कर 

सबसे हैरान करने वाली बात है कि बंगाल की सीएम ममता बनर्जी इस बार भवानीपुर सीट से चुनावी मैदान में है. वहीं, बीजेपी ने यहां से दिग्गज नेता शुभेंदु अधिकारी को मैदान में उतारा है. सट्टा बाजार में तो दावा किया जा रहा है कि ममता की स्थिति काफी कमजोर है और इस सीट पर टीएमसी का 'रेट' गिर रहा है और बीजेपी का रेट लगातार बढ़त बना रहा है.  

यह भी पढ़ें: इस एग्जिट पोल ने बंगाल में बीजेपी के लिए कर दिया बम-बम, दे डालीं इतनी सीटें; देखकर TMC को नहीं आएगा चैन

सट्टा बाजारी पूरी तरीके से अवैध

गौरतलब है कि भारत में सट्टा बाजारी पूरी तरीके से अवैध मानी जाती है. सट्टा बाजार के यह आंकड़े पूरी तरीके से अनौपचारिक और केवल अनुमान पर निर्भर होते हैं. भारत में पब्लिक गैंबलिंग एक्टर 1867 के अंतर्गत सट्टेबाजी पूरी तरीके से अवैध है. हालांकि, हैरान करने वाली बात है कि यह सट्टा बाजारी पर्दे के पीछे से चलती है. मुंबई का सट्टा बाजार और फालोदी सट्टा बाजार हमेशा चुनावों के दौरान काफी चर्चा में बने रहते हैं. बता दें कि इनकी सटीकता पर कभी भी भरोसा नहीं किया जाना चाहिए. 

अलग-अलग एग्जिट पोल्स के आंकड़े जानिए

स्रोत (Source) TMC BJP अन्य
Zeenia 129-145 144-160 1-5
मैट्रिज (Matrize) 125-140 146-161 6-10
चाणक्य स्ट्रैटेजीज़ 130-140 150-160 6-10
पोल डायरी (Poll Diary) 99-127 142-171 5-09
प्रजा पोल (Praja Poll) 85-110 178-208 00-05
पी-मार्क (P-Marq) 118-138 150-175 02-06
पीपल्स पल्स (Peoples Puls) 178-189 95-110 1-3
पोल ऑफ पोल्स (औसत) 123-141 144-164 3-7

यह भी पढ़ें: Exit Polls तो देख लिए, अब फलोदी सट्टा बाजार के आंकड़ों ने भी चौंकाया, अचानक बदल गए रेट 

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About the Author
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abhinav tripathi

अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजन...और पढ़ें

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