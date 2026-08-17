/2027 का महासंग्राम: 7 राज्यों में किसकी सरकार, किसके पास कितनी सीटें? जानिए पूरा सियासी गणित

अगले साल 2027 में इन सात राज्यों- उत्तर प्रदेश, गुजरात, पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर और गोवा में विधानसभा चुनाव होने हैं. इन चुनावों में युवा मतदाता इस बार अहम भूमिका निभा सकते हैं. पीएम मोदी ने भी स्वतंत्रता दिवस के भाषण में युवाओं और महिलाओं पर फोकस करने के साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था सुधारते हुए विकास की नींव पर चुनावी जीत का रोडमैप बनाने के संकेत दिए हैं. बीजेपी इन राज्यों में अभिनव प्रयोग कर सकती है. बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन की टीम में चुनावी राज्यों के नेताओं को अहम जगह मिल सकती है. आइए जानते हैं इन राज्यों की वर्तमान सियासी स्थिति और फ्यूचर की तैयारियों का गुणागणित.
ये चुनाव इसलिए भी अहम माने जा रहे हैं, क्योंकि 2027 के नतीजों के हिसाब से 2028 की सियासी बिसात बिछेगी और इस जनादेश से 2029 के लोकसभा चुनावों को लेकर तमाम दलों की ताकत और कमजोरी का अंदाजा लगाने में मदद मिलेगी.
शुरुआत यूपी से-
यूपी देश का सबसे बड़ा सियासी राज्य है. राज्य में 403 विधानसभा सीटें हैं. बीजेपी 10 सालों से सत्ता में है. सपा मुख्य विपक्षी दल है. बीजेपी के पास विधानसभा में 257 विधायक हैं. सपा के पास 2022 के विधानसभा चुनाव में 111 विधायक थे. बीएसपी के पास एक और आरएलडी के पास 9 और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (सुभासपा) के पास कुल 6 विधायक हैं. बीजेपी विकास के सहारे सत्ता की हैट्रिक लगाने के लिए रोडमैप बनाकर काम कर रही है. वहीं सपा पीडीए (पिछड़ा-दलित-अल्पसंख्यक) के सहारे और चंदा चोरी जैसे मुद्दों पर बीजेपी को घेर रही है. कुल मिलाकर चुनाव से पहले बीजेपी, सपा, बसपा, कांग्रेस हो या फिर छोटी-छोटी क्षेत्रीय पार्टियां हों सभी अपने वोट बैंक से आगे नए सामाजिक समीकरणों को साधने की जुगत में हैं.
पंजाब में भगवंत मान की अगुवाई वाली आम आदमी पार्टी की सरकार है. पंजाब की सभी 117 विधानसभा सीटों पर आप अपने दम पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है. 2022 में आप ने प्रचंड बहुमत लेकर बाकी दलों का सूपड़ा साफ कर दिया था. इस बार भी वो महिलाओं को हर महीने दिए जाने वाली सहायता, मुफ्त इलाज और युवाओं को रोजगार देने के नाम पर अपनी सरकार रिपीट होने की उम्मीद लगाए है. इस बार बीजेपी अकेले चुनाव लड़ने के मूड में दिख रही है, हालांकि सूत्रों का कहना है कि पार्टी शिरोमणि अकाली दल के साथ गठबंधन कर सकती है. कांग्रेस इस बार सत्ता में वापसी के लिए जी-तोड़ मेहनत कर रही है. 2022 में AAP ने 92 सीटें, कांग्रेस ने 18, शिरोमणि अकाली दल ने 3 और बीजेपी को 2 , बीएसपी को एक और एक सीट निर्दलीय को मिली थी.
गुजरात- गुजरात की सत्ता पर 32 साल से बीजेपी का कब्जा है. 182 सदस्यीय विधानसभा में बीजेपी ने 2022 में 156, कांग्रेस ने 17, आप ने 5 और अन्य ने 4 सीटें जीती थीं. बाद के उपचुनावों में भी आप पार्टी ने अपनी स्थिति मजबूत रखी है. आप नेता यहां 2022 के पंजाब चुनाव जैसे नतीजे आने की आस लगाए हैं. बीजेपी यहां एंटी-इंकम्बेन्सी से चिंतित नहीं दिख रही है. कांग्रेस जरूर अपनी स्थिति मजबूत होने का दावा कर रही है.
उत्तराखंड- 70 सीटे हैं. बीजेपी की सरकार है. पुष्कर धामी सीएम हैं. पिछले चुनावों में बीजेपी ने 47, कांग्रेस ने 19 और अन्य ने चार सीटें जीती थीं. इस बार बीजेपी विकास के सहारे और कांग्रेस सत्ता विरोधी लहर का फायदा मिलने की आस में है.
गोवा- 40 सीटे हैं. 2022 में बीजेपी ने 20, कांग्रेस ने 11, AAP ने 2, MGP ने 2, GFP ने 1, RGP ने 1 और निर्दलीयों ने 3 सीटें जीती थीं. 2027 में बीजेपी लगातार चौथी बार सत्ता में लौटने की कोशिश करेगी. बीजेपी ने 30 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है. वहीं कांग्रेस गठबंधन की संभावनाएं तलाश रही है. AAP और क्षेत्रीय दल भी मुकाबले को बहुकोणीय बना सकते हैं. बीजेपी पिछली बार पूर्ण बहुमत पाने से एक सीट से चूक गई थी.
हिमाचल प्रदेश - 2022 में कांग्रेस 40 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, बीजेपी को 25 सीटें मिलीं. हिमाचल में 2027 का विधानसभा चुनाव इस बार भी पिछली बार की तरह कांग्रेस और बीजेपी के बीच कड़े मुकाबले का वाली स्थिति दिख रही है. राज्य में 68 विधानसभा सीटें हैं. मुख्यमंत्री सुक्खू के नेतृत्व में कांग्रेस सत्ता में वापसी की कोशिश करेगी, जबकि बीजेपी सरकार के खिलाफ सत्ता-विरोधी माहौल को अपने पक्ष में करने की रणनीति पर काम कर रही है. बीजेपी-कांग्रेस दोनों संगठन मजबूत करने के साथ जनता से जुड़े मुद्दे उठा रहे हैं. कांग्रेस का कहना है कि केंद्र सरकार आपदाओं में हुए नुकसान में हिमाचल की कांग्रेस सरकार से भेदभाव करती है, जबकि बीजेपी इससे इनकार करती है.
मणिपुर- मणिपुर में 2027 का विधानसभा चुनाव बेहद अहम माना जा रहा है. राज्य में 60 सीटें हैं. युमनाम खेमचंद सीएम हैं. यह राज्य लंबे समय से मैतेई और कूकी समाज के बीच तनाव और हिंसा से जूझ रहा है. यहां बीजेपी के सामने सत्ता और संगठन को मजबूत बनाने की चुनौती है, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस जमीनी स्तर पर संगठन को मजबूत कर रही है. यहां 13 फरवरी 2025 को राष्ट्रपति शासन लगा था. जिसे 4 फरवरी 2026 को हटाया गया. अगस्त 2026 में कांग्रेस ने जमीनी स्तर पर संगठन में बदलाव करते हुए ब्लॉक समितियों का पुनर्गठन किया है. यहां किसी भी दल की ओर से आगामी चुनावों को लेकर कोई बड़ा अब तक दावा नहीं किया गया है.