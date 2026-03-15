Tamil Nadu Election Dates 2026: तमिलनाडु में 23 अप्रैल को वोटिंग, 4 मई को आएंगे चुनावी नतीजे, डीएमके की अग्नि परीक्षा

Tamil Nadu Elections date: तमिलनाडु की राजनीति अब तक एआईएडीएमके और डीएमके के इर्द-गिर्द ही घूमती रही है, लेकिन इस बार साउथ के सुपरस्टार थलापति विजय की सियासी पार्टी टीवीके की एंट्री ने राजनीति को नया मोड़ दे दिया है. तमिलनाडु में भी 23 अप्रैल को एक चरण में वोटिंग होगी. 4 मई को चुनावी नतीजे आएंगे.
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Tamil Nadu Elections 2026: चुनाव आयोग ने तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2026 की तारीखों का ऐलान कर दिया है. दक्षिण भारत के सबसे बड़े सियासी राज्य तमिलनाडु में सत्ता की चाबी किसके पास होगी, इसका फैसला करने वाली तारीख भी सामने आ गई है. तमिलनाडु में 23 अप्रैल को वोटिंग होगी. वहीं नतीजे 4 मई को आएंगे. केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने बीते 11 सालों से तमिलनाडु में बीजेपी का जनाधार बढ़ाने और तमिल लोगों का दिल जीतने के लिए मानो जान की बाजी लगा रखी है. केंद्र में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से लेकर उपराष्ट्रपति सी. पी. राधाकृष्णन तक के चयन में बीजेपी ने तमिलनाडु के लोगों को जगह देकर बीजेपी को स्वीकार करने की अपील की है. काशी तमिल संगमम (Kashi Tamil Samagam) हो या देश की नई संसद में तमिलनाडु के सांस्कृतिक प्रतीक सेंगोल की स्थापना करके बीजेपी ने तमिलनाडु की जनता के दिल में जगह बनाने की कोशिश की है.
दक्षिण भारत का तमिलनाडु देश का इकलौता राज्य है. जहां पिछले छह दशकों से कांग्रेस या बीजेपी की सरकार नहीं बनी. थलपति विजय की सियासी एंट्री से द्रविड़ राजनीति कुछ लचीली हुई है. 2026 से पहले तमिलनाडु की राजनीति पर डीएमके और AIADMK का ही सियासी दबदबा रहा है. इस बार बीजेपी का AIADMK के साथ पुराना गठबंधन है तो कांग्रेस भी अपनी पारंपरिक सहयोगी डीएमके एक साथ है. तमिल सुपरस्टार विजय की पार्टी TVK भी चुनावी मैदान में है, जिससे मुकाबला त्रिकोणीय और दिलचस्प हो गया है.
एआईएडीएमके की सुप्रीमो रहीं जे जयललिता की सहयोगी ने चुनावी तारीख का ऐलान होने से एक दिन पहले नई सियासी पार्टी बनाई है. वहीं थलपति विजय की नई पार्टी तमिलगा वेत्री कड़गम की सक्रियता ने तमिलनाडु की द्विध्रुवीय राजनीति अब त्रिकोणीय मुकाबले पर लाकर खड़ा कर दिया है.
|क्रम
|कार्यक्रम
|दिनांक और दिन
|1
|राजपत्र अधिसूचना जारी करने की तारीख
|30.03.2026 (सोमवार)
|2
|नामांकन करने की अंतिम तारीख
|06.04.2026 (सोमवार)
|3
|नामांकन की जांच की तारीख
|07.04.2026 (मंगलवार)
|4
|उम्मीदवारी वापस लेने की अंतिम तारीख
|09.04.2026 (गुरुवार)
|5
|मतदान की तारीख
|23.04.2026 (गुरुवार)
|6
|मतगणना की तारीख
|04.05.2026 (सोमवार)
2021 का चुनाव तमिलनाडु के लिए ऐतिहासिक था क्योंकि यह तमिल राजनीति के दो दिग्गज हस्तियों जे जयललिता और एम करुणानिधि के बिना पहला विधानसभा चुनाव था. तमिलनाडु विधानसभा में 234 सीटे हैं. बहुमत का जादुई आंकड़ा 118 है. बीते विधानसभा चुनाव में DMK ने अपने दम पर 133 सीटें जीतकर विपक्ष का सूपड़ा साफ किया था.
अन्नाद्रमुक (AIADMK) को महज 66 सीटों पर संतोष करना पड़ा था. AIADMK की सहयोगी BJP ने महज 5 सीट जीतीं. DMK की अलायंस पार्टी कांग्रेस ने 18 सीटें जीती थीं.
2026 में किस गठबंधन का वोट शेयर कितना होगा, इस सवाव का जवाब अभी भविष्य के गर्भ में है, लेकिन 2021 के चुनावों में प्रचंड बहुमत से जीती डीएमके को 37.7 फीसदी और प्रमुख विपक्षी दल AIADMK को 33.3 फीसदी वोट मिले थे.
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