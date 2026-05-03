Assembly Elections 2026: पांच रणभूमि, 823 विधानसभा सीटें, हजारों उम्मीदवार...'ताज' की लड़ाई में किसे मिलेगी जीत, किसे हार?

पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, असम, पुडुचेरी और केरलम में विधानसभा चुनाव के वोटों की गिनती अब से कुछ देर बाद शुरू हो जाएगी. सभी राज्यों को मिलाकर 823 विधासभा सीटों का फैसला होगा. इसमें सबसे अधिक चर्चा पश्चिम बंगाल की हो रही है, जहां पर बीजेपी और टीएमसी के बीच कांटे की टक्कर है.
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5 States Assembly Elections Result: पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, असम, पुडुचेरी और केरलम में हुए विधानसभा चुनाव के परिणाम अब से कुछ देर में आने शुरू हो जाएंगे. पांचों राज्यों में हुए चुनाव के बाद परिणामों पर देश की नजरें टिकी हुई हैं. सभी पांच राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव इसलिए भी अहम हैं, क्योंकि ये आने वाले समय में देश की राजनीति को एक नई दिशा दे सकते हैं. सभी पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव के वोटों की गिनती सुबह 8 बजे से शुरू होगी. पश्चिम बंगाल के अलावा सभी राज्यों में एक चरण में चुनाव हुए थे.
दरअसल, बंगाल दो चरणों में वोटिंग हुई थी. जिसके लिए 23 अप्रैल और 29 अप्रैल को वोट डाले गए थे. अलग-अलग राज्यों के सभी मतगणना केंद्रों पर तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं और केंद्रों पर पर्याप्त सुरक्षा बल तैनात हैं. मतगणना केंद्रों पर उम्मीदवारों और उनके एजेंट्स का आना शुरू हो गया है. चुनाव आयोग ने बताया कि मतगणना प्रक्रिया सभी मतगणना केंद्रों पर एक साथ और बहुस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था के तहत संचालित की जाएगी.
चुनाव आयोग के अनुसार, मतदान की गिनती की शुरुआत पोस्टल बैलेट से होती है, जिसनें चुनाव ड्यूटी में लगे कर्मचारियों और अन्य लोग शामिल होते हैं. यह वे लोग होते हैं, जो सीधे मतदान में शामिल नहीं हो सके थे. इसके बाद ईवीएम के वोटों की गिनती शुरू की जाती है. हर एक ईवीएम को अधिकारियों और उम्मीदवारों को एजेंट्स की मौजूदगी में खोला जाता है. ईवीएम मशीन से यह साफ हो जाता है कि उम्मीदवार को कितने वोट मिले हैं. यह पूरी प्रक्रिया एकदम पारदर्शी होती है और उम्मीदवारों के एजेंट वहां पर मौजूद होते हैं. गिनती अलग-अलग राउंड में की जाती है और अपडेट जारी किया जाता है. इसी से पता चल सकता है कौन सा उम्मीदवार आगे है और कौन कड़ी टक्कर दे रहा है.
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राज्य
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कुल सीटें
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बहुमत
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मतदान की तारीख
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केरलम
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140
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71
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09 अप्रैल
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तमिलनाडु
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234
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118
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23 अप्रैल
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पश्चिम बंगाल
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293
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148
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23 अप्रैल एवं 29 अप्रैल
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पुडुचेरी
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30
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16
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09 अप्रैल
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असम
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126
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64
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09 अप्रैल
यूं तो चुनाव कुल पांच राज्यों में हुए, लेकिन देश की नजरें सबसे अधिक पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव पर टिकी हैं. राज्य में कुल 294 विधानसभा सीटों के लिए मतदान हुए थे. राज्य में सरकार बनाने के लिए किसी भी दल को 148 सीटों का जादुई आंकड़ा पार करना होगा. मतगणना को लेकर चुनाव आयोग ने तैयारी कर ली और जगह-जगह पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं.
रिपोर्ट्स के अनुसार, बंगाल में 293 मतगणना स्थल बनाए गए हैं, जहां पर कुल 459 मतगणना हॉल होंगे और वहां पर वोटों की गिनती होगी. इसमें 129 एकल हॉल और 163 दोहरे मतगणना हॉल हैं. राज्य में धारा 163 भी लागू किया गया है. बता दें कि पश्चिम बंगाल में कुल दो चरणों में वोटिंग हुई थी. पहले चरण के लिए 23 अप्रैल को वोट डाले गए थे और दूसरे चरण के लिए 29 अप्रैल को वोटिंग हुई थी.
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तमिलनाडु में किल 234 विधानसभा सीटों के लिए एक चरण में वोटिंग हुई थी. राज्य में वर्तमान में डीएमके की सरकार है. तमिलनाडु में किसी भी दल को सरकार बनाने के लिए 118 सीटों का जादुई आंकड़ा छूना होगा. चुनाव आयोग ने मतगणना को लेकर तैयारियां पूरी कर ली है. चुनाव आयोग के अनुसार, राज्य में 62 मतगणना केंद्र बनाए गए हैं, जहां पर 75064 मतदान केंद्रों और प्राप्त डाक मतपत्रों की गिनती होनी है.
पूर्वोत्तर में असम राजनीतिक रूप से काफी अहम है. यही कारण है यहां की सियासत भी दिल्ली तक असर करती है. असम की सभी 126 विधानसभा सीटों के लिए एक चरण में 09 अप्रैल को वोटिंग हुई थी. राज्य में कुल 722 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला थोड़ी देर में होगा. राज्य के 35 जिलों के 40 मतगणना केंद्रों पर काउंटिंग होनी है. सभी मतगणना केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं. असम विधानसभा के लिए कुल 85.96 प्रतिशत वोटिंग हुई थी.
केंद्रशासित राज्य पुडुचेरी में 30 विधासभा सीटों के लिए 9 अप्रैल को एक चरण के लिए वोटिंग हुई थी. राज्य में वोटों की अब से कुछ देर में शुरू हो जाएगी. राज्य में कुल 6 मतगणना केंद्र बनाए गए हैं और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं.
केरलम में कुल 140 विधानसभा सीटों पर अब से कुछ देर में वोटों की गिनती शुरू होगी. राज्य में कुल 883 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला आज हो जाएगा. राज्य में कुल 43 जगहों पर 140 मतगणना केंद्र बनाए गए हैं. इसके साथ ही राज्य में भारी पुलिस और सुरक्षाकर्मियों की तैनाती की गई है.
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