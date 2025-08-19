'क्या तुमने मेरा दिया होमवर्क किया?' पीएम मोदी ने पूछा, अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला ने मुस्कुराकर दिया जवाब

Shubhanshu Shukla Meets PM Modi: शुभांशु शुक्ला और पीएम मोदी के बीच नई दिल्ली स्थित पीएम आवास में मुलाकात हुई इस दौरान पीएम ने शुभांशु से उनके होमवर्क के बारे में पूछा.
Shubhanshu Shukla: अंतरिक्ष यात्री ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर उनके साथ अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ( ISS) पर उनके सफल मिशन को लेकर बातचीत की. इस दौरान पीएम मोदी ने शुभांशु से उनसे भारत लौटने पर उनका होमवर्क अपडेट मांगा, जिसको लेकर शुभांशु ने कहा कि उन्होंने होमवर्क पूरा कर लिया है. दोनों के बच अंतरिक्ष मिशन को लेकर काफी बातचीत हुई.
पीएम मोदी से मिले शुभांशु
नई दिल्ली स्थित प्रधानमंत्री के आधिकारिक आवास पर सोमवार 18 अगस्त 2025 को मुलाकात के दौरान पीएम मोदी और शुभांशु शुक्ला के बीच कई विषयों पर चर्चा हुई. करीब साढ़े 8 मिनट की बातचीत में शुभांशु शुक्ला ने प्रधानमंत्री को अपने मिशन के बारे में बताया, जिसमें उन्होंने चालक दल के सदस्य के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी. पीएम मोदी ने मुस्कुराते हुए पूछा,' मैंने जब आपको होमवर्क कहा था, उसका क्या प्रोग्रेस हुआ है?' इस पर शुभांशु शुक्ला ने हंसते हुए कहा,' बहुत अच्छा प्रोग्रेस हुआ है. लोग मुझे चिढ़ाते थे कि तुम्हारे प्रधानमंत्री तुम्हें होमवर्क देते हैं.'
स्पेस में किए एक्सपेरिमेंट
शुभांशु शुक्ला ने बताया कि उन्होंने अंतरिक्ष में कई महत्वपूर्ण प्रयोग किए, जिनमें टार्डीग्रेड्स, मयोजेनिसिस, मेथी और मूंग के बीजों का अंकुरण, सायनोबैक्टीरिया, माइक्रोएल्गी और फसली बीजों से जुड़े अध्ययन शामिल थे. उन्होंने यह भी बताया कि उनके अंतरराष्ट्रीय क्रूमेट्स गगनयान मिशन को लेकर काफी उत्साहित हैं. प्रधानमंत्री मोदी ने जब पूछा कि पृथ्वी पर लौटने के बाद उन्हें क्या अनुभव हुआ, तो शुक्ला ने कहा,' दिमाग को यह समझने में समय लगता है कि अब चलना है. वापस आने के बाद मैं चल नहीं पा रहा था, लोग मुझे सहारा देकर उठा रहे थे.' उन्होंने बताया कि ऐसा ही अनुभव उन्हें अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पहुंचने पर भी हुआ था.
लोगों में गगनयान को लेकर उत्साह
शुक्ला ने प्रधानमंत्री को बताया कि पिछले एक साल में वे जहां भी गए, लोगों में भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम को लेकर उत्साह और जिज्ञासा देखी गई. उन्होंने हंसते हुए बताया,' लोग मुझसे गगनयान के लॉन्च की तारीख तक पूछते थे.' शुक्ला ने यह भी शेयर किया कि अंतरिक्ष मिशन के दौरान उन्होंने जो अनुभव और जानकारियां हासिल कीं, वे गगनयान कार्यक्रम के लिए बेहद उपयोगी साबित होंगी. पीएम मोदी ने पूछा कि ISS पर सबसे ज्यादा समय कौन रुका है? इस पर शुभांशु शुक्ला ने बताया कि अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर इस समय एक बार में कोई भी अंतरिक्ष यात्री 8 महीने तक रहता है. कुछ लोग दिसंबर में वापस भी लौट रहे हैं.' ( इनपुट-आईएएनएस)
FAQ
शुभांशु शुक्ला का अंतरिक्ष मिशन क्या था?
शुभांशु शुक्ला अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (ISS) पर Axiom-4 मिशन के तहत गए थे, जहां उन्होंने कई महत्वपूर्ण प्रयोग किए.
पीएम मोदी ने शुभांशु शुक्ला को क्या होमवर्क दिया था?
पीएम मोदी ने शुभांशु शुक्ला को अपने मिशन के दौरान विभिन्न पहलुओं को दस्तावेज करने का होमवर्क दिया था, जो गगनयान कार्यक्रम के लिए उपयोगी होगा.
अंतरिक्ष से लौटने के बाद शुभांशु शुक्ला को क्या अनुभव हुआ?
शुभांशु शुक्ला ने बताया कि पृथ्वी पर लौटने के बाद उनके दिमाग को यह समझने में समय लगा कि अब चलना है. वह चल नहीं पा रहे थे.
