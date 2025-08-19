'क्या तुमने मेरा दिया होमवर्क किया?' पीएम मोदी ने पूछा, अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला ने मुस्कुराकर दिया जवाब
Advertisement
trendingNow12887635
Hindi Newsदेश

'क्या तुमने मेरा दिया होमवर्क किया?' पीएम मोदी ने पूछा, अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला ने मुस्कुराकर दिया जवाब

Shubhanshu Shukla Meets PM Modi: शुभांशु शुक्ला और पीएम मोदी के बीच नई दिल्ली स्थित पीएम आवास में मुलाकात हुई इस दौरान पीएम ने शुभांशु से उनके होमवर्क के बारे में पूछा. 

 

Written By  Zee News Desk|Last Updated: Aug 19, 2025, 12:36 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

'क्या तुमने मेरा दिया होमवर्क किया?' पीएम मोदी ने पूछा, अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला ने मुस्कुराकर दिया जवाब

Shubhanshu Shukla: अंतरिक्ष यात्री ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर उनके साथ अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ( ISS) पर उनके सफल मिशन को लेकर बातचीत की. इस दौरान पीएम मोदी ने शुभांशु से उनसे भारत लौटने पर उनका होमवर्क अपडेट मांगा, जिसको लेकर शुभांशु ने कहा कि उन्होंने होमवर्क पूरा कर लिया है. दोनों के बच अंतरिक्ष मिशन को लेकर काफी बातचीत हुई.      

पीएम मोदी से मिले शुभांशु 
नई दिल्ली स्थित प्रधानमंत्री के आधिकारिक आवास पर सोमवार 18 अगस्त 2025 को मुलाकात के दौरान पीएम मोदी और शुभांशु शुक्ला के बीच कई विषयों पर चर्चा हुई. करीब साढ़े 8 मिनट की बातचीत में शुभांशु शुक्ला ने प्रधानमंत्री को अपने मिशन के बारे में बताया, जिसमें उन्होंने चालक दल के सदस्य के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी. पीएम मोदी ने मुस्कुराते हुए पूछा,' मैंने जब आपको होमवर्क कहा था, उसका क्या प्रोग्रेस हुआ है?' इस पर शुभांशु शुक्ला ने हंसते हुए कहा,' बहुत अच्छा प्रोग्रेस हुआ है. लोग मुझे चिढ़ाते थे कि तुम्हारे प्रधानमंत्री तुम्हें होमवर्क देते हैं.' 

ये भी पढ़ें- दिल्ली में आज होगी RSS की बैठक, आर्थिक मुद्दे पर चर्चा करेगा संघ

स्पेस में किए एक्सपेरिमेंट 
शुभांशु शुक्ला ने बताया कि उन्होंने अंतरिक्ष में कई महत्वपूर्ण प्रयोग किए, जिनमें टार्डीग्रेड्स, मयोजेनिसिस, मेथी और मूंग के बीजों का अंकुरण, सायनोबैक्टीरिया, माइक्रोएल्गी और फसली बीजों से जुड़े अध्ययन शामिल थे. उन्होंने यह भी बताया कि उनके अंतरराष्ट्रीय क्रूमेट्स गगनयान मिशन को लेकर काफी उत्साहित हैं. प्रधानमंत्री मोदी ने जब पूछा कि पृथ्वी पर लौटने के बाद उन्हें क्या अनुभव हुआ, तो शुक्ला ने कहा,' दिमाग को यह समझने में समय लगता है कि अब चलना है. वापस आने के बाद मैं चल नहीं पा रहा था, लोग मुझे सहारा देकर उठा रहे थे.' उन्होंने बताया कि ऐसा ही अनुभव उन्हें अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पहुंचने पर भी हुआ था.  

ये भी पढ़ें- दिमाग को अंदर से पूरा खा जाता है ये छोटा कीड़ा, केरल में बढ़ा खौफ, 1 बच्ची की मौत

लोगों में गगनयान को लेकर उत्साह  
शुक्ला ने प्रधानमंत्री को बताया कि पिछले एक साल में वे जहां भी गए, लोगों में भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम को लेकर उत्साह और जिज्ञासा देखी गई. उन्होंने हंसते हुए बताया,' लोग मुझसे गगनयान के लॉन्च की तारीख तक पूछते थे.' शुक्ला ने यह भी शेयर किया कि अंतरिक्ष मिशन के दौरान उन्होंने जो अनुभव और जानकारियां हासिल कीं, वे गगनयान कार्यक्रम के लिए बेहद उपयोगी साबित होंगी. पीएम मोदी ने पूछा कि ISS पर सबसे ज्यादा समय कौन रुका है? इस पर शुभांशु शुक्ला ने बताया कि अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर इस समय एक बार में कोई भी अंतरिक्ष यात्री 8 महीने तक रहता है. कुछ लोग दिसंबर में वापस भी लौट रहे हैं.' ( इनपुट-आईएएनएस) 

FAQ 

शुभांशु शुक्ला का अंतरिक्ष मिशन क्या था?
शुभांशु शुक्ला अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (ISS) पर Axiom-4 मिशन के तहत गए थे, जहां उन्होंने कई महत्वपूर्ण प्रयोग किए. 

पीएम मोदी ने शुभांशु शुक्ला को क्या होमवर्क दिया था?
पीएम मोदी ने शुभांशु शुक्ला को अपने मिशन के दौरान विभिन्न पहलुओं को दस्तावेज करने का होमवर्क दिया था, जो गगनयान कार्यक्रम के लिए उपयोगी होगा. 

अंतरिक्ष से लौटने के बाद शुभांशु शुक्ला को क्या अनुभव हुआ? 
शुभांशु शुक्ला ने बताया कि पृथ्वी पर लौटने के बाद उनके दिमाग को यह समझने में समय लगा कि अब चलना है. वह चल नहीं पा रहे थे. 

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Zee News Desk

Zee News Desk, रिपोर्टिंग और डेस्क टीम का एक मजबूत हिस्सा है, जो आपके लिए विश्‍वसनीय खबरें पेश करता है.  

...और पढ़ें

TAGS

Shubhanshu shukla

Trending news

'क्या तुमने मेरा दिया होमवर्क किया?' PM ने पूछा, शुभांशु ने मुस्कुराकर दिया जवाब
Shubhanshu shukla
'क्या तुमने मेरा दिया होमवर्क किया?' PM ने पूछा, शुभांशु ने मुस्कुराकर दिया जवाब
BJP ने जो कार्ड खेला-एकदम सही पड़ा; विपक्ष के नेता ने कह दी इसके उलट बात
vice president election
BJP ने जो कार्ड खेला-एकदम सही पड़ा; विपक्ष के नेता ने कह दी इसके उलट बात
भारत ने चीन से बढ़ा ली दोस्ती? क्या है वांग यी-अजित डोभाल की मुलाकात के असली मायने?
china
भारत ने चीन से बढ़ा ली दोस्ती? क्या है वांग यी-अजित डोभाल की मुलाकात के असली मायने?
सिंधु जल समझौते को लेकर पीएम मोदी ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा-भारत का पानी Pak..
PM Narendra Modi
सिंधु जल समझौते को लेकर पीएम मोदी ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा-भारत का पानी Pak..
India Block VP Candidate: BJP को उसी के 'दांव' से मात देने की तैयारी में विपक्ष?
Vice President
India Block VP Candidate: BJP को उसी के 'दांव' से मात देने की तैयारी में विपक्ष?
दिल्ली में आज होगी RSS की बैठक, आर्थिक मुद्दे पर चर्चा करेगा संघ
rss
दिल्ली में आज होगी RSS की बैठक, आर्थिक मुद्दे पर चर्चा करेगा संघ
भारी बारिश ने मुंबई की रफ्तार पर लगाया ब्रेक, ट्रेन-फ्लाइट्स कैंसिल; स्कूल-कॉलेज बंद
Mumbai rains
भारी बारिश ने मुंबई की रफ्तार पर लगाया ब्रेक, ट्रेन-फ्लाइट्स कैंसिल; स्कूल-कॉलेज बंद
ब्रिटिश सरकार हमेशा संघ की करती थी जासूसी, आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने किया दावा
rss
ब्रिटिश सरकार हमेशा संघ की करती थी जासूसी, आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने किया दावा
सिंधु जल समझौते को लेकर मोदी ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कल VP पद के लिए राधाकृष्‍णन
Vice Presidential Election
सिंधु जल समझौते को लेकर मोदी ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कल VP पद के लिए राधाकृष्‍णन
Aaj Ki Taza Khabar Live:रूस के दौरे पर जाएंगे विदेश मंत्री एस जयशंकर, बिजनेस फोरम को करेंगे संबोधित
breaking news
Aaj Ki Taza Khabar Live:रूस के दौरे पर जाएंगे विदेश मंत्री एस जयशंकर, बिजनेस फोरम को करेंगे संबोधित
;