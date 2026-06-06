/जैसे प्रिंस सुवेंदु का निजी दान हो...बंगाल सरकार पर बरसे ओवैसी, स्कीम पर उठाए सवाल

Asududdin Owaisi: अक्सर देखा जाता है कि ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) के प्रेसिडेंट असदुद्दीन ओवैसी किसी न किसी मुद्दे को लेकर सरकार पर तंज कसते रहते हैं. अब एक बार फिर ओवैसी ने पश्चिम बंगाल सरकार पर निशाना साधा है. उन्होंने कहा कि सरकार अब वेलफेयर (कल्याणकारी) योजनाओं के लाभ को वोटर लिस्ट से जोड़ रही है. इसमें ऐसे नाम हैं, जिन्हें स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) ड्राइव के दौरान बाहर कर दिया गया था. इसके अलावा क्या कुछ कहा आइए जानते हैं.
उन्होंने स्कीम पर सवाल उठाते हुए कहा कि वो असली वोटर हैं लेकिन, उन्हें PDS राशन भी नहीं दिया जा रहा है. इसमें ऐसे लोग शामिल हैं, जिनका नाम SIR के दौरान वोटर लिस्ट से हटा गया था, या फिर उन्हें अनुपस्थित या फिर शिफ्टेड बता दिया गया था. उन्होंने ये भी सवाल किया कि राशन या वेलफेयर तक पहुंच इस बात पर क्यों निर्भर होनी चाहिए कि आपका नाम वोटर लिस्ट में है या नहीं? अगर वोटर रोल को ही डिसाइडिंग फैक्टर के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है तो आधार ऑथेंटिकेशन का क्या मतलब है?.
पश्चिम बंगाल के मौजूदा वेलफेयर डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल पर कड़ी नाराजगी जताते हुए, AIMIM चीफ ने इस बात का जवाब मांगा कि बेनिफिशियरी की जांच के लिए वोटर लिस्ट का इस्तेमाल क्यों किया जा रहा है? सरकारी स्कीम वोटर्स के लिए किसी तरह का इनाम नहीं हैं बल्कि से सभी जरूरत मंद नागरिकों के लिए हैं. हालांकि, सरकार ऐसे व्यवहार करके SCs और मुसलमानों की जिंदगी को मुश्किल बना रही है.
इसके अलावा कहा कि सरकार ऐसे काम कर रही है जैसे ये स्कीम प्रिंस सुवेंदु की निजी दान हों, वे पब्लिक के पैसे से फंडेड हैं और हर एलिजिबल नागरिक का हक हैं. उन्होंने ये बयान ऐसे समय पर दिया है जब बंगाल के मंत्री दिलीप घोष ने कहा था कि तृणमूल कांग्रेस (TMC) खत्म होने की ओर बढ़ रही है. उन्होंने आरोप लगाया कि पार्टी ने सेंट्रल और स्टेट वेलफेयर स्कीम से पैसा लूटा है और उसे इंसाफ मिलना चाहिए.
घोष ने आरोप लगाया कि TMC में "ऊपर से नीचे तक" करप्शन फैला हुआ है और दावा किया कि ऑर्गनाइजेशन धीरे-धीरे खत्म हो रहा है. उन्होंने आगे आरोप लगाया कि TMC नेताओं ने पब्लिक वेलफेयर स्कीम के लिए आए फंड को हड़पकर पैसा जमा किया है. धीरे-धीरे, पूरा संगठन खत्म होने की ओर बढ़ रहा है.TMC नेताओं ने अपने लिए बहुत पैसा बनाया है. यह उनका पैसा नहीं है, यह गरीब लोगों का पैसा है, जो सेंट्रल और स्टेट स्कीम से लूटा गया है, उन्हें इंसाफ मिलना चाहिए. (ANI)