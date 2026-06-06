/जैसे प्रिंस सुवेंदु का निजी दान हो...बंगाल सरकार पर बरसे ओवैसी, स्कीम पर उठाए सवाल

उन्होंने स्कीम पर सवाल उठाते हुए कहा कि वो असली वोटर हैं लेकिन, उन्हें PDS राशन भी नहीं दिया जा रहा है. इसमें ऐसे लोग शामिल हैं, जिनका नाम SIR के दौरान वोटर लिस्ट से हटा गया था, या फिर उन्हें अनुपस्थित या फिर शिफ्टेड बता दिया गया था. उन्होंने ये भी सवाल किया कि राशन या वेलफेयर तक पहुंच इस बात पर क्यों निर्भर होनी चाहिए कि आपका नाम वोटर लिस्ट में है या नहीं? अगर वोटर रोल को ही डिसाइडिंग फैक्टर के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है तो आधार ऑथेंटिकेशन का क्या मतलब है?.