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जैसे प्रिंस सुवेंदु का निजी दान हो...बंगाल सरकार पर बरसे ओवैसी, स्कीम पर उठाए सवाल

Suvendu Adhikari: असदुद्दीन ओवैसी ने पश्चिम बंगाल सरकार के ऊपर जमकर निशाना साधा है. उन्होंने सरकारी योजनाओं पर सवाल खड़ा किया. साथ ही कहा कि ये योजनाएं सभी जरूरत मंद नागरिकों के लिए हैं.

Written ByAbhinaw Tripathi
Published: Jun 06, 2026, 02:00 PM IST|Updated: Jun 06, 2026, 02:04 PM IST
जैसे प्रिंस सुवेंदु का निजी दान हो...बंगाल सरकार पर बरसे ओवैसी, स्कीम पर उठाए सवाल

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Abhinaw Tripathi

Abhinaw Tripathi

Zee News में नेशनल डेस्क पर देश–विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. करियर का आगाज 2023 से (Zee Media) से हुआ. डिजिटल डेस्क पर खबरें लिखने के लिए अलावा साहित्य से भी गहरा नाता है. खबरों के अलावा विभिन्न मुद्दों पर लेख लिखने का भी तजुर्बा है.  आप abhinaw.tripathi@india.com पर सीधे ईमेल या फिर नीचे X और Facbook से जुड़ सकते हैं.

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