Tirumala Venkateswara Temple: तिरुपति मंदिर में भगदड़ जैसे हालात, 3 श्रद्धालु जख्मी

हैदराबाद: आंध्र प्रदेश स्थित तिरुमाला वेंकटेश्वर (तिरुपति बालाजी) मंदिर में आज श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ने की वजह से भगदड़ जैसे हालात बन गए. इस वजह से अबतक वहां तीन लोगों के जख्मी होने की खबर है. जानकारी के मुताबिक श्रद्धालु सर्व दर्शन टिकट (Sarva darshan ticket) लेने पहुंचे थे, इसकी वजह से टिकट काउंटर पर काफी भीड़ जमा थी.

तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम (TTD) के पीआरओ रवि कुमार ने कहा, 'Tirupati के तीनों टिकट काउंटर पर आज काफी भीड़ थी. भगदड़ जैसे हालात होने के बाद हमने तय किया कि श्रद्धालुओं को बिना टिकट के दर्शन के लिए जाने दिया जाए. फिलहाल हालात सामान्य हैं और श्रद्धालु आराम से भगवान के दर्शन कर रहे हैं.

Andhra Pradesh | At least three people were injured in a stampede-like situation at the Tirumala shrine in Tirupati.

A large crowd of pilgrims gathered at the ticket counter in the shrine to secure Sarvadarshan tickets, which led to the stampede-like situation. pic.twitter.com/aXcxGcCqrL

