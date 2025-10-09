अग्रिम जमानत के लिए गाय पहुंच गई कोर्ट, मजिस्ट्रेट भी हैरान, अटल जी ने लालू पर कसा था तंज; Video में सुने मजेदार किस्सा

Atal Bihari Vajpayee taunt on Lalu Yadav: गाय ने जज से कहा कि मुझे सिर्फ इतना ही कहना कि मैं बाहर सुनती हूं कि जो भी चारा खाता है वो पकड़ा जाता है. मुकदमा चलता है जेल भेजा जाता है. इससे मैं डर गई हूं. मैं यहां अग्रिम जमानत लेने के लिए आई हूं.
लालू प्रसाद यादव के चारा घोटाले से तो हर कोई वाकिफ होगा. एक जनसभा के दौरान देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने बहुत बेहतरीन अंदाज में लालू प्रसाद यादव के चारा घोटाले पर तंज कसते हुए जनता के बीच एक किस्सा साझा किया था. अटल बिहारी वाजपेयी ने जनता को संबोधित करते हुए लालू यादव को लेकर ये किस्सा सुनाया था. उनके इस किस्से का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.
सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में अटल बिहारी वाजपेयी जनता को संबोधित करते हुए दिखाई दे रहे हैं. जहां मंच से अटल जी जनता को संबोधित करते हुए कहते हैं कि 'जब लालू जी का नाम आ ही गया है तो एक किस्सा आप सब को सुनाता हूं. अटल जी ने वीडियो में किस्सा सुनाते हुए कहा, लालू जी का नाम आया तो एक किस्सा याद आ गया. दिल्ली में थोड़े दिन पहले एक गाय कचहरी में पहुंच गई. पुलिस वालों ने बहुत रोका. गाय नहीं मानी. कहा मेरी सुनवाई होनी चाहिए. गाय बोली मुझे मजिस्ट्रेट के सामने जाने दो. पुलिस वाले क्या करते बेचारे? वो भी गाय का दूध पीते हैं उन्होंने कहा जाओ गऊ माता जाओ.'
जो चारा खाता है वो जेल भेजा जाता है...
अटल ने जी ने आगे बताया, 'गाय जब कोर्ट में पहुंच गई तो मजिस्ट्रेट हक्का-बक्का रह गए. ये कैसा मुजरिम है? ये गवाह ये माजरा क्या है. फिर भी उन्होंने पूछा गइया आपको क्या कहना है? गाय माता ने कहा कि कहना क्या है बस इतना ही कि मैं बाहर सुनती हूं कि जो भी चारा खाता है वो पकड़ा जाता है. मुकदमा चलता है जेल भेजा जाता है. इससे मैं डर गई हूं.'
अग्रिम जमानत लेने कोर्ट पहुंची थी गाय...
अटल जी ने आगे बताया कि गाय कोर्ट क्यों गई थी? अटल जी ने बताया, 'मजिस्ट्रेट के सामने गाय बोली कि मैं तो चारा ही चारा खाती हूं और मुझे इस बात का डर है कि पुलिस कहीं मुझे भी पकड़ न ले. इसलिए मैं अग्रिम जमानत के लिए आई हूं. एंटी सिपेट्री बेल के लिए आई हूं कि अगर कोई पुलिस वाला मुझे पकड़ने के लिए आए तो मैं बता दूं कि मैं अग्रिम जमानत पर हूं. चारा मैंने खाया है मगर मैं जमानत पर हूं. नेता चारा खाए...'
