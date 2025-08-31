क्या लीक होने लगी है 3200 करोड़ की लागत से बनी अटल टनल? वायरल वीडियो से उठे सवाल
Advertisement
trendingNow12904075
Hindi Newsदेश

क्या लीक होने लगी है 3200 करोड़ की लागत से बनी अटल टनल? वायरल वीडियो से उठे सवाल

Rohtang Pass​:  दुनिया की सबसे ऊंचाई पर बनी अटल सुरंग का उद्घाटन करीब पांच साल पहले प्रधानमत्री नरेंद्र मोदी ने किया था. लेकिन अब इस टनल का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो हो रहा है, जिसको लेकर दावा किया जा रहा है कि सुरंग में रिसाव हो रहा है. 

Written By  Md Amjad Shoab|Last Updated: Aug 31, 2025, 10:41 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

क्या लीक होने लगी है 3200 करोड़ की लागत से बनी अटल टनल? वायरल वीडियो से उठे सवाल

Atal Tunnel: दुनिया की सबसे ऊंचाई पर बनी अटल सुरंग (Atal Tunnel) के उद्घाटन को अभी करीब पांच साल ही हुए हैं. लेकिन इसे लेकर अब बड़ी खबर आ रही है, जो काफी चिंताजनक है.अब इसके अंदर से पानी का रिसाव होने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. आधुनिक तकनीक से तैयार ये सुरंग लाहौल-स्पीति और कुल्लू-मनाली के बीच जीवन रेखा माना जाता है.

सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में सुरंग की दीवारों से पानी रिसता हुआ दिख रहा है. यह सुरंग 9.02 किलोमीटर लंबी है और इसका उद्घाटन अक्टूबर 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था. तब इस टनल को इंजीनियरिंग का अद्भुत नमूना माना गया था. क्यों  यह टनल बर्फबारी और खराब मौसम में भी पूरे साल लाहौल घाटी को देश से जोड़े रखती है. लेकिन रिसाव की खबरों ने लोगों में चिंता बढ़ा दी है.

लोगों ने जांच की मांग की

3,200 करोड़ रुपये की लागत से हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे में बनी यह सुरंग अब सुरक्षा जोखिमों का सामना कर रही है. और इस टनल की गुणवत्ता और सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं. वहीं, कई  लोगों ने इस मामले की तुरंत जांच की मांग की है. आलोचकों का तर्क है कि यह मामाल सिर्फ मरम्मत का नहीं है, बल्कि पब्लिक सेफ्टी का मामला है.

विश्व की सबसे बड़ी अटल सुरंग

अटल सुरंग को रोहतांग सुरंग के नाम से भी जाना जाता है. ये टनल विश्व की सबसे बड़ी सुरंग है , जो मनाली लेह हाईवे पर रोहतांग दर्रे के नीचे बनाई गई है. ये टनल लेह को मनाली से जोड़ती है. खास बात यह है कि ये सुरंग घोड़े के नाल की साइज की है. इसके अलावा इस सुरंग की खासियत यह है कि ये यात्रा के वक्त लेह के रास्ते में मनाली और केलांग के बीच की कुल दूरी को भी कम करती है.  

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Md Amjad Shoab

मोहम्मद अमजद शोएब पूर्णिया से निकलकर दिल्ली में पत्रकारिता कर रहे हैं. वे जर्नलिज्म में पोस्ट ग्रेजुएट हैं. देश की सियासत, इतिहास और साहित्य में गहरी रुचि रखते हैं. अमजद निष्पक्षता और ईमानदारी के स...और पढ़ें

TAGS

Atal TunnelHimachal Pradesh

Trending news

क्या लीक होने लगी है 3200 करोड़ की लागत से बनी अटल टनल? वायरल वीडियो से उठे सवाल
Atal Tunnel
क्या लीक होने लगी है 3200 करोड़ की लागत से बनी अटल टनल? वायरल वीडियो से उठे सवाल
स्थानीय निकाय चुनावों में इनको मिलेगा 42% आरक्षण, विधानसभा में लगी विधेयक पर मुहर
Telangana
स्थानीय निकाय चुनावों में इनको मिलेगा 42% आरक्षण, विधानसभा में लगी विधेयक पर मुहर
गंदे तरीके से छुआ, विरोध करने पर दिखाया चाकू....बेंगलुरु में PG में खौफनाक वारदात
Bangalore news
गंदे तरीके से छुआ, विरोध करने पर दिखाया चाकू....बेंगलुरु में PG में खौफनाक वारदात
'भारतीय जो जवाब चाह रहे थे, वो नहीं मिला...', मोदी-शी की मुलाकात पर जमकर बरसे ओवैसी
Modi-Xi Meeting
'भारतीय जो जवाब चाह रहे थे, वो नहीं मिला...', मोदी-शी की मुलाकात पर जमकर बरसे ओवैसी
रिश्ता खत्म करना चाहती थी गर्लफ्रेंड, नाराज लड़के ने घरवालों के सामने मार दी गोली
Nadia News
रिश्ता खत्म करना चाहती थी गर्लफ्रेंड, नाराज लड़के ने घरवालों के सामने मार दी गोली
'सबका भला BJP से जुड़ने में है...', मुस्लिम शख्स को गले लगाकर क्या बोले CM हिमंता
Himanta Biswa Sarma
'सबका भला BJP से जुड़ने में है...', मुस्लिम शख्स को गले लगाकर क्या बोले CM हिमंता
‘आवारा कुत्तों ने सोसाइटी में...’, ऐसा क्यों बोले सुप्रीम कोर्ट के जज विक्रम नाथ?
justice
‘आवारा कुत्तों ने सोसाइटी में...’, ऐसा क्यों बोले सुप्रीम कोर्ट के जज विक्रम नाथ?
अंधेरे में मोबाइल बंद, सील पर साइन भी... इस तरह मोदी सरकार के मंत्रालय 'घर' बदल रहे
Modi government
अंधेरे में मोबाइल बंद, सील पर साइन भी... इस तरह मोदी सरकार के मंत्रालय 'घर' बदल रहे
साधारण से सिक्योरिटी गार्ड ने ऐसा क्या किया, PM मोदी ने मन की बात में जमकर की तारीफ
Mann Ki Baat
साधारण से सिक्योरिटी गार्ड ने ऐसा क्या किया, PM मोदी ने मन की बात में जमकर की तारीफ
मर्सिडीज, मिनी कूपर, ऑडी... छापा मारने गई ED भी चौंक गई, आरोपी ने घर को बनाया शोरूम
Money laundering
मर्सिडीज, मिनी कूपर, ऑडी... छापा मारने गई ED भी चौंक गई, आरोपी ने घर को बनाया शोरूम
;