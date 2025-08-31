क्या लीक होने लगी है 3200 करोड़ की लागत से बनी अटल टनल? वायरल वीडियो से उठे सवाल

Atal Tunnel: दुनिया की सबसे ऊंचाई पर बनी अटल सुरंग (Atal Tunnel) के उद्घाटन को अभी करीब पांच साल ही हुए हैं. लेकिन इसे लेकर अब बड़ी खबर आ रही है, जो काफी चिंताजनक है.अब इसके अंदर से पानी का रिसाव होने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. आधुनिक तकनीक से तैयार ये सुरंग लाहौल-स्पीति और कुल्लू-मनाली के बीच जीवन रेखा माना जाता है.

सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में सुरंग की दीवारों से पानी रिसता हुआ दिख रहा है. यह सुरंग 9.02 किलोमीटर लंबी है और इसका उद्घाटन अक्टूबर 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था. तब इस टनल को इंजीनियरिंग का अद्भुत नमूना माना गया था. क्यों यह टनल बर्फबारी और खराब मौसम में भी पूरे साल लाहौल घाटी को देश से जोड़े रखती है. लेकिन रिसाव की खबरों ने लोगों में चिंता बढ़ा दी है.

Just imagine a staggering ₹3,200 crores spent on building the world’s highest tunnel, the Atal Tunnel, and within just a few years it has started leaking like anything. Add Zee News as a Preferred Source What does this say about our infrastructure? A tunnel inaugurated by PM Modi with such pride hasn’t even… pic.twitter.com/rFHsdOIvPO — Rattan Dhillon (@ShivrattanDhil1) August 29, 2025

लोगों ने जांच की मांग की

3,200 करोड़ रुपये की लागत से हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे में बनी यह सुरंग अब सुरक्षा जोखिमों का सामना कर रही है. और इस टनल की गुणवत्ता और सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं. वहीं, कई लोगों ने इस मामले की तुरंत जांच की मांग की है. आलोचकों का तर्क है कि यह मामाल सिर्फ मरम्मत का नहीं है, बल्कि पब्लिक सेफ्टी का मामला है.

विश्व की सबसे बड़ी अटल सुरंग

अटल सुरंग को रोहतांग सुरंग के नाम से भी जाना जाता है. ये टनल विश्व की सबसे बड़ी सुरंग है , जो मनाली लेह हाईवे पर रोहतांग दर्रे के नीचे बनाई गई है. ये टनल लेह को मनाली से जोड़ती है. खास बात यह है कि ये सुरंग घोड़े के नाल की साइज की है. इसके अलावा इस सुरंग की खासियत यह है कि ये यात्रा के वक्त लेह के रास्ते में मनाली और केलांग के बीच की कुल दूरी को भी कम करती है.