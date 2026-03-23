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अतीक के काफिले की गाड़ियां गिनते लोग... इलाहाबाद का वो हत्याकांड, जब दनादन गोली मारकर डेडबॉडी चेक की गई

जिन लोगों ने अतीक अहमद को करीब से देखा है, उन्हें धुरंधर-2 का वो सीन चौंका देगा. वैसा ही हावभाव, चलने का अंदाज, पहनावा... ये अतीक अहमद फिर से कैसे जिंदा हो गया? कौन था अतीक अहमद? 

Written By  Anurag Mishra|Last Updated: Mar 23, 2026, 10:13 AM IST
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अतीक के काफिले की गाड़ियां गिनते लोग... इलाहाबाद का वो हत्याकांड, जब दनादन गोली मारकर डेडबॉडी चेक की गई

वैसे तो, किसी भी शहर या लोकसभा क्षेत्र की पहचान वहां की मशहूर फिल्मी हस्ती, साहित्यकार या नेताओं से होती है लेकिन एक वक्त ऐसा आया जब पंडित जवाहरलाल नेहरू की लोकसभा सीट एक माफिया के नाम से पहचानी गई. 'अच्छा, फूलपुर मतलब अतीक वाली सीट...' कुछ ऐसे ही लोग फूलपुर को जानने-पहचानने लगे थे. तब सफेद टाटा सुमो से एक दर्जन गाड़ियां एकसाथ चलती थीं. चौराहे शांत हो जाते थे. लोग सकपकाकर गाड़ियां गिनने लगते थे. कार की खिड़कियां आधी खुली रहती थीं और उसमें से दो नली दिखाई दे रही होती थी. लोग कहते- अतीक है अतीक... अतीक भाई का काफिला है...अतीक अहमद जा रहा है. 

वह 2004 में सपा के टिकट पर फूलपुर से लोकसभा का चुनाव जीतकर संसद पहुंचा. इससे पहले पांच बार इलाहाबाद पश्चिम विधानसभा से जीतकर विधायक बना था. आगे पढ़ने से पहले धुरंधर-2 मूवी का वो सीन देखिए. 

सांसद बना तो इलाहाबाद शहर पश्चिमी सीट खाली हो गई और उस सीट पर उपचुनाव की घोषणा हुई. अतीक ने अपने छोटे भाई खालिद अजीम उर्फ अशरफ को वहां से उपचुनाव लड़वाया. अतीक इलाहाबाद पश्चिमी विधानसभा की सीट को अपनी बपौती मानता था और उसका यह भी मानना था कि उसके भाई को कोई चुनाव में नहीं हरा पाएगा. आपराधिक छवि के राजू पाल ने बहुजन समाज पार्टी की सदस्यता ग्रहण की. मायावती ने उसे इलाहाबाद पश्चिम से चुनाव लड़वाया. राजू पाल ने अशरफ को 4000 से ज्यादा वोटों से हरा दिया. अतीक अहमद को बहुत बड़ा राजनीतिक झटका लगा क्योंकि वह सांसद होने के साथ-साथ शहर की पश्चिमी विधानसभा सीट पर अपना परंपरागत कब्जा बनाए रखना चाहता था. बाहुबली अतीक बौखला गया और उसने आनन-फानन में राजू पाल की हत्या की साजिश रच डाली.

इलाहाबाद में दौड़ा-दौड़ाकर मारी गई गोली

उस दिन हमले की लाइव रिपोर्टिंग के लिए सड़क पर मौजूद वरिष्ठ पत्रकार आलोक मालवीय बताते हैं कि उस दिन इलाहाबाद की सड़कों पर राजू पाल को दौड़ा-दौड़ा कर मारा गया. उन्होंने कहा कि मुझे वो दिन अच्छी तरह से याद है. 25 जनवरी 2005 को दिन के 3 बजे राजू पाल सिविल लाइंस स्थित कॉफी हाउस से निकले थे. सुलेम सराय जीटी रोड पर उनकी गाड़ी के आगे एक मारुति वैन आ गई. दो गाड़ियां पीछे से आईं. घेरकर गोलियों की बौछार होने लगी. कुछ देर बाद राजू पाल को लोग एसआरएन अस्पताल लेकर जाने लगे तो फिर से हमला हुआ. रास्ते में दो-तीन जगह गाड़ी रोककर गोली मारी गई. डेडबॉडी चेक की गई जिससे अतीक के गुर्गे कन्फर्म कर सकें कि अब जान नहीं बची है. 

तड़के 6 बजे पुलिस ने करा दी अंत्येष्टि

आलोक बताते हैं कि पूरे शहर में खबर फैल चुकी थी. माहौल तनावपूर्ण था. पुलिस ने शव को अपने कब्जे में रखा और दूर के रिश्तेदार के जरिए सुबह 6 बजे ही अंतिम संस्कार करा दिया. राजू पाल को कुल 19 गोलियां मारी गई थीं. ऐसा था अतीक अहमद का आतंक. वैसे, राजू पाल की हत्या के बाद अतीक का पतन शुरू हो गया. 

धुरंधर-2 में अतीक कौन बना?

अब धुरंधर-2 फिल्म में आतिफ अहमद का सीन दिखा तो लोग अतीक की चर्चा करने लगे हैं. लोग आतिफ अहमद के कैरेक्टर को देखकर चौंक गए. वही पहनावा, वैसी ही इलाहाबादी ठेठ आवाज... सोशल मीडिया पर कास्टिंग डायरेक्टर की तारीफ होने लगी. कहां से ढूंढ लाए भाई? दरअसल, आतिफ का रोल एक्टर सलीम सिद्दीकी ने निभाया है. वह 12th फेल, रक्षाबंधन और इंडिया लॉकडाउन जैसी फिल्मों में काम कर चुके हैं. फिल्म में अतीक का आईएसआई कनेक्शन दिखाया गया है. इस पर कुछ लोग आपत्ति भी जता रहे हैं. 

पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह ने बताया है कि अतीक अहमद ने खुद बयान में कहा था कि पाकिस्तान के ड्रोन के जरिए पिस्तौल, एके 47 और आरडीएक्स पंजाब में गिरता था. अतीक के घर की तलाशी में पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में बने कारतूस आदि बरामद हुए थे. इनके लश्कर-ए-तैयबा और आईएसआई के साथ भी संबंध थे. 

बुरे काम का बुरा नतीजा

सरकार बदलते ही अतीक की संपत्ति पर बुलडोजर चलने लगा. सारी छिपी संपत्ति खुलने लगी. सैकड़ों करोड़ की संपत्ति पुलिस जब्त कर चुकी थी. अतीक को साबरमती जेल और अशरफ को बरेली में कैद रखा गया. फिर एक दिन 15 अप्रैल 2023 को अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ को चिकित्सा जांच के लिए प्रयारागज के अस्पताल ले जाया जा रहा था. मीडियाकर्मी बनकर आए तीन शूटरों ने सिर में गोली मारकर इनकी हत्या कर दी. 

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Anurag Mishra

अनुराग मिश्र ज़ी न्यूज डिजिटल में एसोसिएट न्यूज एडिटर हैं. वह दिसंबर 2023 में ज़ी न्यूज से जुड़े. देश और दुनिया की राजनीतिक खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. इससे पहले नवभारत टाइम्स डिजिटल में शाम की श...और पढ़ें

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