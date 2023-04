Atique Ashraf Murder Case: अतीक-अशरफ हत्याकांड पर ओवैसी ने उठाए सवाल, पूछा- रूल ऑफ लॉ या रूल बाई गन?

ओवैसी का ट्वीट

अतीक-अशरफ हत्याकांड पर सवाल उठाते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट किया कि तुझको कितनों का लहू चाहिए ऐ अर्ज-ए-वतन, जो तेरे आरिज-ए-बेरंग को गुलनार करें. कितनी आहों से कलेजा तेरा ठंडा होगा, कितने आंसू तेरे शहरों को गुलजार करें.

Tujh ko kitno(n) ka lahu chahiye ae arz-e-watan⁰jo teray aariz-e-bayrung ko gulnaar kare(n)⁰kitnee aahoo(n) say kalejaa tera thunda ho gaa⁰kitnay aansoo teray sehraao(n) ko gulzaar kare(n)

Teray aewaano(n) mei(n) purzay huay payma(n) kitnay…

Rule of law or Rule by Gun??!

