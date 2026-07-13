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13 साल की मासूम बच्ची से हैवानियत, नैतिक पतन की पराकाष्ठा

पिछले कई दिनों से एक छोटी बच्ची (जो 13 वर्ष की थी, जिसका 32 लोगों द्वारा बलात्कार किया गया) का केस बहुत चर्चा में है. लोगों का गुस्सा फूट रहा है, फांसी की सजा की मांग कर रहे हैं, संवेदनाएं व्यक्त कर रहे हैं, दुःख जता रहे हैं, होटलों को तोड़ने की बात कह रहे हैं (जिन होटलों में बच्ची के साथ गलत हुआ है). मैं भी बहुत दुःखी हूं और वह दुःख जो छोटी बेटी ने झेला, जो दर्द उसने सहा और आज उस दर्द को लेकर वह बेटी इस संसार से विदा भी हो गई. उसे व्यक्त करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है. कई बार मैं रो भी चुकी हूं, तो अब आंसू भी नहीं हैं.

Written ByProf (Dr.) Acharya Priya AryaEdited By:Haresh Kumar
Published: Jul 13, 2026, 01:51 PM IST|Updated: Jul 13, 2026, 01:58 PM IST
13 साल की मासूम बच्ची से हैवानियत, नैतिक पतन की पराकाष्ठा

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