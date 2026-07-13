13 साल की मासूम बच्ची से हैवानियत, नैतिक पतन की पराकाष्ठा

पिछले कई दिनों से एक छोटी बच्ची (जो 13 वर्ष की थी, जिसका 32 लोगों द्वारा बलात्कार किया गया) का केस बहुत चर्चा में है. लोगों का गुस्सा फूट रहा है, फांसी की सजा की मांग कर रहे हैं, संवेदनाएं व्यक्त कर रहे हैं, दुःख जता रहे हैं, होटलों को तोड़ने की बात कह रहे हैं (जिन होटलों में बच्ची के साथ गलत हुआ है). मैं भी बहुत दुःखी हूं और वह दुःख जो छोटी बेटी ने झेला, जो दर्द उसने सहा और आज उस दर्द को लेकर वह बेटी इस संसार से विदा भी हो गई. उसे व्यक्त करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है. कई बार मैं रो भी चुकी हूं, तो अब आंसू भी नहीं हैं, हां अब हैं तो मेरे पास कुछ सवाल, जो बेटी छोड़कर गयी है. मैं पूछना चाहती हूं (जिसमें महिलाएं व पुरुष दोनों) वह बेटी तो गई हम से विदा लेकर, लेकिन क्या इस बेटी से पहले इसी तरह अनेकों बेटियां नहीं मरी हैं? और क्या आगे अब ऐसा नहीं होगा? क्या इस बात की भी कोई गारंटी है. क्या इनको फांसी होने पर आगे कोई ऐसा नहीं करेगा, यह बात पक्की है? नहीं क्यों? क्योंकि यदि मरने से लोग डरते, फांसी से लोग डरते, तो आपने देखा होगा जो तंबाकू है, गुटका है उसे खाने से सब जानते हैं कि कैंसर होता है और जीवन चला जाता है परंतु फिर भी लोग धड़ल्ले से खा रहे हैं. शराब पीना व धूम्रपान करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है फिर भी लोग धडल्ले से इनका सेवन कर रहे हैं,क्योंकि उनको लगता है इससे कैंसर हमें नहीं दूसरों को होता है. वैसे ही जो बलात्कारी है उसको लगता है कि हमको सजा नहीं मिलेगी,, क्योंकि मैं साक्ष्य छुपा लूंगा या शक्ति से, पैसे से बात बना लूंगा. तो फिर इसका समाधान क्या है?