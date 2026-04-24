धर्मांतरण कराओ, आतंकी बनाओ... ISI का दहशत वाला प्लान FAIL, ATS के हत्थे चढ़े 'गद्दार'

Sameer Khan: देशभर को आतंक से मुक्त करने के लिए सरकार और सुरक्षा बल लगातार कोशिश कर रहे हैं लेकिन कुछ गद्दार ऐसे हैं जो देश में रहकर भी देश विरोधी काम करते हैं, यूपी एटीएस ने दो ऐसे युवकों को गिरफ्तार किया है, जो पाकिस्तानी गैंगस्टर्स और ISI के निर्देश पर भारत में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने की साजिश रच रहे थे. तुषार ने आतंक फैलाने के लिए धर्मांतरण भी कर लिया था.

क्या करता था समीर-तुषार

तुषार सोशल मीडिया के जरिए कट्टरपंथी बना, इंस्टाग्राम पर शहजाद भट्टी के नाम से फर्जी ID बनाई, फर्जी ID बनाकर PAK गैंगस्टर्स से जुड़ा, इसके अलावा वो हाई-प्रोफाइल लोगों के घरों पर ग्रेनेड फेंकता था. अपना नाम बदलकर उसने हिज्बुल्ला रख लिया था. वो धर्म परिवर्तन करके इस्लाम धर्म अपना लिया था. वहीं समीर खान दीवारों पर तहरीक-ए-तालिबान और हिंदुस्तान लिखता था. नए लड़कों को आतंकी विचारधारा से जोड़ता था, तुषार के साथ मिलकर टारगेट लोगों की निगरानी करता था. ये लोग नए लड़कों को काम करने के लिए लालच देते थे काम के पहले 50 हजार रुपए देते थे जबकि काम के 2.5 लाख रुपए देते थे.

परिजनों ने कही ये बात

जब ये मामला सामने आया तो तुषार के घर वालों ने कहा कि उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है और वो ट्रामा से गुजर रहा है. उसका कई जगहों पर इलाज चल चुका है, उन्होंने धर्म परिवर्तन की बात से भी इनकार किया, हालांकि ATS की पूछताछ में तुषार ने ये बात कबूल की है. वहीं समीर के घर वालों का कहना है कि वो नौकरी करता था और नौकरी करने के बाद घर चला आता था. हालांकि खुलासे में सामने आया है कि दोनों पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी, आबिद जट के संपर्क में थे.

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स्लीपर सेल बनाने की कोशिश

एटीएस को मिली सूचना के आधार पर दोनों को नोएडा से गिरफ्तार किया गया. इनके कब्जे से एक पिस्टल, 5 जिंदा कारतूस और एक चाकू बरामद हुआ है. एटीएस ने बताया कि पाकिस्तानी गैंगस्टर्स और ISI भारत की आंतरिक सुरक्षा को नुकसान पहुंचाने, युवाओं को रेडिकलाइज करने और स्लीपर सेल बनाने और धर्मांतरण कराने की कोशिश कर रहे हैं. तुषार चौहान उर्फ हिज्बुल्‍ला ने बताया कि शहजाद भट्टी ने उसे कुछ टारगेटेड लोगों के घर पर ग्रेनेड फेंकने और उन्हें जान से मारने का काम सौंपा था.