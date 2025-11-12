ATS Raids after delhi blast Thane Teacher: दिल्ली के लाल किले मेट्रो स्टेशन पर हुए बम धमाके के बाद महाराष्ट्र ATS ने ठाणे के मुंब्रा में एक शिक्षक के घर पर छापेमारी की है. पुणे के हिरासत में आरोपियों की पूछताछ से शिक्षक का नाम सामने आया है. ATS ने लैपटॉप, मोबाइल जब्त किए और कुर्ला वाले घर की तलाशी जारी रखी है. जमात-ए-इस्लाम से संदिग्ध कनेक्शन की जांच चल रही है है. जानें पूरा मामला.
Delhi Blast: दिल्ली ब्लास्ट के बाद महाराष्ट्र एंटी-टेररिज्म स्क्वॉड (ATS) एक्शन मोड में आ गई है. देश में इन दिनों लगातार हो रही डॉक्टरों की गिरफ्तारी के बाद अब टीचर का भी नाम शामिल हो गया है. इसी कड़ी में, ATS ने आज तड़के ठाणे जिले के मुंब्रा इलाके में एक शिक्षक के घर पर छापा मारा और तलाशी अभियान चलाया. कुछ समय पहले पुणे में ATS द्वारा हिरासत में लिए गए कुछ आरोपियों से पूछताछ के दौरान, एक आरोपी ने मुंब्रा निवासी इस शिक्षक से जान-पहचान होने का दावा किया था. ATS टीम ने मुंब्रा के कौसा विभाग स्थित शिक्षक के आवास पर रेड की.
टीचर के घर छापा, जानें क्या-क्या मिला?
ATS ने शिक्षक के घर से एक लैपटॉप, मोबाइल फोन और कंप्यूटर की अन्य सामग्री जब्त कर ली है. सूत्रों के अनुसार, मुंब्रा स्थित आवास की तलाशी के बाद ATS टीम शिक्षक को उनके मुंबई के कुर्ला इलाके में स्थित दूसरे आवास पर ले गई, जहां तलाशी अभियान जारी है. ATS इस बात की जांच कर रही है कि क्या इस शिक्षक का कोई सीधा संबंध पुणे ATS द्वारा गिरफ्तार किए गए आरोपियों से है या नहीं? राजधानी दिल्ली में हुए बम धमाके के बाद देशभर में हाई अलर्ट है, ऐसे में महाराष्ट्र ATS का ठाणे जिले में यह कार्रवाई करना मामले की गंभीरता को और बढ़ा देता है. फिलहाल, जिस शिक्षक के घर पर ATS ने छापा मारा है, उसकी पहचान उजागर नहीं की गई है.
जुबैर इलियास हैंगरकर: कौन है ये मास्टरमाइंड?
पुणे में एटीएस (ATS) ने अल-कायदा से जुड़े एक टेक-सेवी को गिरफ्तार किया है. इस मामले में कोर्ट ने आरोपी जुबैर इलियास हंगर्गेकर की रिमांड 14 नवंबर तक बढ़ा दी है. एटीएस ने आरोपी पर प्रतिबंधित अल-कायदा साहित्य रखने का आरोप लगाया है. साथ ही, भारतीय न्याय संहिता (BNS) और गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) के तहत भी मामला दर्ज किया है. पूछताछ में उसने मुंब्रा टीचर का नाम लिया. क्या टीचर हैंगरकर का मददगार था? ATS जांच रही है कि क्या टीचर ने लॉजिस्टिक सपोर्ट दिया या मैसेजिंग के जरिए कनेक्ट था. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, "एटीएस ने कार्रवाई की है, क्योंकि यह पता चला है कि आरोपियों का संबंध मुंब्रा में रहने वाले एक शिक्षक से है, जिसकी जांच चल रही है." तलाशी अभी जारी है.
