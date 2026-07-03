/ATS की दो राज्यों में रेड, जैश-ए-मोहम्मद के 8 आतंकवादी गिरफ्तार; गुजरात में बना रहे थे नेटवर्क

Gujarat Anti-Terrorist Squad arrested JeM terrorist: गुजरात के एंटी-टेररिस्ट स्क्वाड ने सीक्रेट इनपुट पर दो राज्यों में ताबड़तोड़ एक्शन लेते हुए आतंकी साजिश का भंडाफोड़ कर दिया है. गुजरात एटीएस ने प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन जैश-ए-मोहम्मद (JeM) से जुड़े 8 संदिग्ध आतंकवादियों को गुजरात और मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों से गिरफ्तार किया गया है.
ये सभी संदिग्ध आतंकवादी गुजरात में जैश-ए-मोहम्मद का सक्रिय नेटवर्क स्थापित करके अपने आतंकवादी संगठन की गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए सक्रिय रूप से एकजुट होकर काम कर रहे थे.
गुजरात एटीएस (ATS) के अनुसार, सभी आठ आरोपियों के खिलाफ गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) की धाराओं 13, 17, 18, 38 और 39 तथा भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धाराओं 148 और 61 के तहत मामला दर्ज किया गया है.
Eight accused associated with the proscribed terror organisation Jaish-e-Mohammed (JeM) arrested from various districts of Gujarat and Madhya Pradesh. They were actively working on behalf of Jaish-e-Mohammed to set up an active network in the state of Gujarat to further its… pic.twitter.com/69J5WRWVKN
— ANI (@ANI) July 3, 2026
अहमद पुत्र अब्दुल्ला गाजीवाला
इब्राहिम पुत्र मोहम्मद हुसैन घाघा
मुदस्सिर पुत्र अब्दुल्ला गाजीवाला
जकारिया दुरानी पुत्र मोहम्मद अम्मार घाघा
मुफ्ती फौजान पुत्र इस्माइल दौवा
मोहम्मद अमीन शेरा
मोहम्मद अब्दुल पुत्र रहमान सावदी
बिलाल मोहम्मद पुत्र अम्मार घाघा
भारत में गुजरात और मध्यप्रदेश के अलावा जैश ए मोहम्मद का नेटवर्क राजस्थान में भी पनपता इससे पहले भारत की सुरक्षा एजेंसियों ने एक ऐसी महिला को गिरफ्तार किया, जिसके जरिए पाकिस्तान के आतंकवादी भारत का बड़ा नुकसान कर सकते थे.
राजस्थान एंटी-टेररिज्म स्क्वाड (ATS) ने बबीता धाकड़ नाम की एक महिला को देश-विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप में गिरफ्तार किया था. इसके कुछ दिनों बाद, जांचकर्ता अब इस बात का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि एक आम इंसान का संपर्क सबसे ज़्यादा वांटेड आतंकी नेटवर्क से कैसे हुआ. बबीता धाकड़, जिसे खदीजा के नाम से भी जाना जाता है, पर कड़े 'गैर-कानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम' (UAPA) के तहत मामला दर्ज किया गया है. खबरों के मुताबिक, जयपुर की रहने वाली 38 साल की इस महिला का चरमपंथी समूहों की ओर झुकाव महज
क्यूरियोसिटी यानी 'जिज्ञासा' के चलते हुआ था.
जयपुर के टोंक रोड से थोड़ी दूरी पर स्थित एक शांत कॉलोनी की बबिता धाकड़ को राजस्थान एटीएस ने गिरफ्तार किया तब बेहद चौंकाने वाला खुलासा हुआ. शांत स्वभाव की ये महिला नौकरी न मिलने से परेशान थी, उसका तलाक केस भी चल रहा था.
पड़ोसियों के मुताबिक बबिता शांत स्वभाव की थीं जो घर से बाहर कम ही निकलती थीं. किसी को अंदाजा नहीं था कि उनकी ऑनलाइन गतिविधियां एक दिन आतंकवाद से जुड़े मामले की जांच का हिस्सा बन जाएंगी.
राजस्थान एंटी टेररिस्ट स्क्वॉड (ATS) ने 22 जून को बबिता को गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) के तहत गिरफ्तार किया. जांच एजेंसियों का दावा है कि पिछले कुछ समय से वह सोशल मीडिया पर ऐसे अकाउंट और ग्रुप्स से जुड़ी थीं, जिनका संबंध प्रतिबंधित आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद (JeM) और अन्य चरमपंथी संगठनों से बताया जा रहा है.
बबिता की शादी 2017 में हुई थी, लेकिन यह रिश्ता ज्यादा समय तक नहीं चला. इसके बाद वह अपने माता-पिता के साथ रहने लगीं. अधिकारियों का मानना है कि निजी जीवन की परेशानियों, अकेलेपन और सोशल मीडिया पर बढ़ती सक्रियता के कारण वह धीरे-धीरे कट्टरपंथी विचारधारा से जुड़े ऑनलाइन समूहों के संपर्क में आ गईं. उसने शादी करने के लिए इस्लाम कुबूल किया.
बताया गया है कि शुरुआत में उन्होंने सिर्फ जिज्ञासा के चलते ऐसे पेज और वीडियो देखना शुरू किया. लेकिन समय के साथ उन्होंने सैकड़ों ग्रुप जॉइन किए और कुछ लोगों से व्हाट्सएप व फेसबुक मैसेंजर पर बातचीत भी शुरू कर दी, जिसमें कुछ लोग खुद को जैश-ए-मोहम्मद से जुड़ा बताते थे.
राजस्थान एटीएस का कहना है कि बबिता के फोन से तमाम विदेशी लिंक भी मिले हैं. बबिता धाकड़ उर्फ खदीजा ने कुछ डिजिटल डेटा डिलीट किया था, उस डेटा को फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है. फिलहाल अब तक ऐसा कोई सबूत नहीं मिला है कि उन्होंने कोई गोपनीय सरकारी जानकारी साझा की हो या उन्हें किसी आतंकी कार्रवाई का जिम्मा सौंपा गया हो. एजेंसियों का कहना है कि उन्हें शुरुआती चरण में ही पकड़ लिया गया.