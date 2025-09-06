जब सोने-हीरे के जवाहरात से सजी रहती थीं लाल किले की दीवारें, कैसे एक हमले में कोहिनूर समेत सबकुछ चला गया?
Advertisement
trendingNow12910828
Hindi Newsदेश

जब सोने-हीरे के जवाहरात से सजी रहती थीं लाल किले की दीवारें, कैसे एक हमले में कोहिनूर समेत सबकुछ चला गया?

नादिर शाह की सेना ने 13 फरवरी, 1739 को करनाल के युद्ध में मुगल सेना को पराजित किया और उसके बाद, 21 मार्च, 1739 को दिल्ली पर कब्जा कर लिया गया था. इस दौरान नादिर शाह की सेना ने पूरी दिल्ली में लूट मचा दी थी.

 

Written By  Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: Sep 06, 2025, 02:24 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Meta AI
Meta AI

Red Fort : दिल्ली के लाल किले में चल रहे जैन समुदाय के धार्मिक समारोह से 1 करोड़ रुपये की कीमत का सोने का कलश चोरी हो गया. यह कलश करीब 760 ग्राम सोने से बना था और उस पर लगभग 150 ग्राम हीरे, माणिक और पन्ने जड़े हुए थे. जानकारी के अनुसार, इस कलश को धार्मिक अनुष्ठानों के लिए लाया जाता था लेकिन 3 सितंबर की सुबह ये कलश मंच से गायब हो गया. दिल्ली पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर एक संदिग्ध की पहचान की है. संदिग्ध की तलाश जारी है, लेकिन क्या आप जानते है कि लाल किले से ही कोहिनूर हीरा और मयूर सिंहासन जैसी बेशकीमती चीजें भी लूटी और चोरी की गई थी. आइए जानते है कि फारस के बादशाह नादिर शाह ने लाल किला के साथ-साथ पूरी दिल्ली को अपनी लूट का शिकार बनाया था। बात है 1739 की जब फारस के बादशाह नादिर शाह (Nadir Shah) ने भारत पर आक्रमण किया और मुगल साम्राज्य को तहस-नहस कर दिया था.

लाल किले पर टूटा था नादिरशाह का कहर

नादिर शाह की सेना ने 13 फरवरी, 1739 को करनाल के युद्ध में मुगल सेना को पराजित किया और उसके बाद, 21 मार्च, 1739 को दिल्ली पर कब्जा कर लिया गया.  नादिर शाह के सैनिकों ने दिल्ली शहर को लूटा और बहुमूल्य रत्नों, सोने और अन्य मूल्यवान खजानों सहित अपार धन-संपत्ति लूट ली.  नादिर शाह ने भारत की शान कोहिनूर हीरे को भी लूट लिया था। बता दें, कोहिनूर हीरा एक प्रसिद्ध रत्न था जिसका वजन लगभग 793 कैरेट था और यह शुरू में काकतीय वंश के पास था। बाद में इसे मुगल बादशाह बाबर और शाहजहां सहित विभिन्न शासकों ने हासिल किया, और फिर नादिर शाह ने इसे अपने कब्जे में ले लिया था. नादिर शाह की लूट यही नही रुकी उसने लाल किले के मयूर सिंहासन जिसे मुगल शासक शाहजहां द्वारा निर्मित कराया गया था को भी लूट लिया. मयूर सिंहासन एक भव्य सिंहासन था जिसमें माणिक, पन्ना और हीरे जैसे बहुमूल्य रत्नों को जड़ा गया था.  

Add Zee News as a Preferred Source

कई इतिहासकारों का मानना है कि नादिर शाह की सेना ने दिल्ली हमले के दौरान 1 करोड़ रुपये का सोना, 60 करोड़ रुपये के आभूषण और 60 लाख रुपये के सिक्के भी लूटे थे. नादिर शाह के दिल्ली आक्रमण का मुगल साम्राज्य पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा. इस हमले के कारण मुगल साम्राज्य काफी कमजोर हो गया. दिल्ली की लूट ने अर्थव्यवस्था को तहस-नहस कर दिया. इस आक्रमण ने मुगल साम्राज्य के अंत की शुरुआत भी की क्योंकि मराठों और सिखों जैसी क्षेत्रीय शक्तियों ने अपना प्रभुत्व स्थापित करना शुरू कर दिया.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Shashank Shekhar Mishra

ज़ी न्यूज में बतौर सब एडिटर कार्यरत. देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों एवं घटनाओं को कवर करते हैं. पत्रकारिता में 5 वर्षों का अनुभव है. इससे पहले टाइम्स नाउ नवभारत, जागरण...और पढ़ें

TAGS

Lal Qila

Trending news

इंडिगो फ्लाइट में हड़कंप! 2 घंटे हवा में अटकी रही यात्रियों की सांसें
Mid-air technical snag
इंडिगो फ्लाइट में हड़कंप! 2 घंटे हवा में अटकी रही यात्रियों की सांसें
सस्पेंड नेताओं को पार्टी में वापस लाना चाहते थे मंत्री जी... उन्हीं को कर दिया बाहर
KA Sengottaiyan
सस्पेंड नेताओं को पार्टी में वापस लाना चाहते थे मंत्री जी... उन्हीं को कर दिया बाहर
मैंने भारत-रूस को चीन के हाथों खो दिया...ट्रंप के बयान पर जयशंकर का जवाब
S Jaishankar
मैंने भारत-रूस को चीन के हाथों खो दिया...ट्रंप के बयान पर जयशंकर का जवाब
जब सोने-हीरे से सजी रहती थीं लाल किले की दीवारें, कैसे कोहिनूर समेत सबकुछ चला गया?
Lal Qila
जब सोने-हीरे से सजी रहती थीं लाल किले की दीवारें, कैसे कोहिनूर समेत सबकुछ चला गया?
बीड़ी पर सियासी बवाल… भारत कैसे बन गया दुनिया का दूसरा सबसे उत्पादक?
Bihar election
बीड़ी पर सियासी बवाल… भारत कैसे बन गया दुनिया का दूसरा सबसे उत्पादक?
जब नेहरू के जमाने में हजरतबल से गायब हो गए थे पैगम्बर मोहम्मद साहब के पवित्र बाल
Hazratbal Dargah
जब नेहरू के जमाने में हजरतबल से गायब हो गए थे पैगम्बर मोहम्मद साहब के पवित्र बाल
हम पहले इंसान फिर नागरिक और आखिर में सैनिक...एयर चीफ मार्शल ने किससे कहा ऐसा?
Passing Out Parade 2025
हम पहले इंसान फिर नागरिक और आखिर में सैनिक...एयर चीफ मार्शल ने किससे कहा ऐसा?
'PM मोदी हमेशा मेरे दोस्त रहेंगे...', ट्रंप के यू-टर्न के बाद पीएम मोदी का जवाब
PM Modi
'PM मोदी हमेशा मेरे दोस्त रहेंगे...', ट्रंप के यू-टर्न के बाद पीएम मोदी का जवाब
ईद मिलादुन्नबी को लेकर कश्मीर में सियासत, क्यों भड़के उमर अब्दुल्ला? PDP भी आग बबूला
Jammu and Kashmir
ईद मिलादुन्नबी को लेकर कश्मीर में सियासत, क्यों भड़के उमर अब्दुल्ला? PDP भी आग बबूला
सीजफायर के बाद भी पाकिस्तान को मारता रहा भारत? आर्मी चीफ बोले 10 मई को खत्म नहीं हुआ
operation sindoor
सीजफायर के बाद भी पाकिस्तान को मारता रहा भारत? आर्मी चीफ बोले 10 मई को खत्म नहीं हुआ
;