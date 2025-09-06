जब सोने-हीरे के जवाहरात से सजी रहती थीं लाल किले की दीवारें, कैसे एक हमले में कोहिनूर समेत सबकुछ चला गया?

नादिर शाह की सेना ने 13 फरवरी, 1739 को करनाल के युद्ध में मुगल सेना को पराजित किया और उसके बाद, 21 मार्च, 1739 को दिल्ली पर कब्जा कर लिया गया था. इस दौरान नादिर शाह की सेना ने पूरी दिल्ली में लूट मचा दी थी.
Red Fort : दिल्ली के लाल किले में चल रहे जैन समुदाय के धार्मिक समारोह से 1 करोड़ रुपये की कीमत का सोने का कलश चोरी हो गया. यह कलश करीब 760 ग्राम सोने से बना था और उस पर लगभग 150 ग्राम हीरे, माणिक और पन्ने जड़े हुए थे. जानकारी के अनुसार, इस कलश को धार्मिक अनुष्ठानों के लिए लाया जाता था लेकिन 3 सितंबर की सुबह ये कलश मंच से गायब हो गया. दिल्ली पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर एक संदिग्ध की पहचान की है. संदिग्ध की तलाश जारी है, लेकिन क्या आप जानते है कि लाल किले से ही कोहिनूर हीरा और मयूर सिंहासन जैसी बेशकीमती चीजें भी लूटी और चोरी की गई थी. आइए जानते है कि फारस के बादशाह नादिर शाह ने लाल किला के साथ-साथ पूरी दिल्ली को अपनी लूट का शिकार बनाया था। बात है 1739 की जब फारस के बादशाह नादिर शाह (Nadir Shah) ने भारत पर आक्रमण किया और मुगल साम्राज्य को तहस-नहस कर दिया था.
लाल किले पर टूटा था नादिरशाह का कहर
नादिर शाह की सेना ने 13 फरवरी, 1739 को करनाल के युद्ध में मुगल सेना को पराजित किया और उसके बाद, 21 मार्च, 1739 को दिल्ली पर कब्जा कर लिया गया. नादिर शाह के सैनिकों ने दिल्ली शहर को लूटा और बहुमूल्य रत्नों, सोने और अन्य मूल्यवान खजानों सहित अपार धन-संपत्ति लूट ली. नादिर शाह ने भारत की शान कोहिनूर हीरे को भी लूट लिया था। बता दें, कोहिनूर हीरा एक प्रसिद्ध रत्न था जिसका वजन लगभग 793 कैरेट था और यह शुरू में काकतीय वंश के पास था। बाद में इसे मुगल बादशाह बाबर और शाहजहां सहित विभिन्न शासकों ने हासिल किया, और फिर नादिर शाह ने इसे अपने कब्जे में ले लिया था. नादिर शाह की लूट यही नही रुकी उसने लाल किले के मयूर सिंहासन जिसे मुगल शासक शाहजहां द्वारा निर्मित कराया गया था को भी लूट लिया. मयूर सिंहासन एक भव्य सिंहासन था जिसमें माणिक, पन्ना और हीरे जैसे बहुमूल्य रत्नों को जड़ा गया था.
कई इतिहासकारों का मानना है कि नादिर शाह की सेना ने दिल्ली हमले के दौरान 1 करोड़ रुपये का सोना, 60 करोड़ रुपये के आभूषण और 60 लाख रुपये के सिक्के भी लूटे थे. नादिर शाह के दिल्ली आक्रमण का मुगल साम्राज्य पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा. इस हमले के कारण मुगल साम्राज्य काफी कमजोर हो गया. दिल्ली की लूट ने अर्थव्यवस्था को तहस-नहस कर दिया. इस आक्रमण ने मुगल साम्राज्य के अंत की शुरुआत भी की क्योंकि मराठों और सिखों जैसी क्षेत्रीय शक्तियों ने अपना प्रभुत्व स्थापित करना शुरू कर दिया.
