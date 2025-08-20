दिल्‍ली की सीएम रेखा गुप्‍ता पर हमले के मामले में बड़ा खुलासा, मौके पर मौजूद लोगों ने बता दिया एक-एक सच
दिल्‍ली की सीएम रेखा गुप्‍ता पर हमले के मामले में बड़ा खुलासा, मौके पर मौजूद लोगों ने बता दिया एक-एक सच

Delhi CM Rekha Gupta attacked during 'Jan Sunvai': दिल्‍ली की सीएम रेखा गुप्‍ता पर हमले की खबर सामने आई है. आइए जानते हैं उनकी हेल्‍थ अपडेट.

Written By  krishna pandey |Last Updated: Aug 20, 2025, 09:59 AM IST
Attack on Delhi bjp CM Rekha Gupta: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर जनसुनवाई के दौरान हमले की खबर सामने आई है. सूत्रों के मुताबिक, रेखा गुप्ता के उनके सिविल लाइंस स्थित आवास पर 'जन सुनवाई' के दौरान यह हमला हुआ है. इस हमले में रेखा गुप्ता को हल्की चोट लगने की सूचना सामने आई है. दिल्ली भाजपा अध्यक्ष श्री वीरेंद्र सचदेवा ने साप्ताहिक जनसुनवाई के दौरान मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है. पुलिस ने जांच शुरू कर दी है. 

सूत्रों के अनुसार, मुख्यमंत्री लोगों की शिकायतें सुन रही थीं, तभी अचानक एक शख्स ने आगे बढ़कर उन पर हमला कर दिया. सुरक्षा कर्मियों ने तत्काल आरोपी को पकड़ लिया और हिरासत में ले लिया है. फिलहाल घटना की जांच जारी है और मौके पर पुलिस बल तैनात कर दिया गया है. अभी तक हमले की वजह साफ नहीं हो पाई है, पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है. बताया जा रहा है कि आरोपी के हाथ में कोर्ट संबंधी डॉक्यूमेंट्स मिले हैं.     

पुलिस ने आरोपी को पकड़ा
इस मामले में दिल्ली पुलिस ने बताया कि मुख्यमंत्री आवास पर जनसुनवाई के दौरान दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हुए हमले के सिलसिले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर सिविल लाइंस पुलिस स्टेशन ले जाया गया है.

दिल्ली सीएमओ ने क्या बताया?
दिल्ली सीएमओ ने कहा, "आज जनसुनवाई के दौरान एक व्यक्ति ने सीएम रेखा गुप्ता पर हमला किया है. आरोपी को दिल्ली पुलिस ने पकड़ लिया है और उससे पूछताछ की जा रही है."

पूर्व सीएम आतिशी ने हमले की निंदा की
पूर्व सीएम दिल्ली आतिशी दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हुआ हमला बेहद निंदनीय है. लोकतंत्र में असहमति और विरोध की जगह होती है, लेकिन हिंसा के लिए कोई जगह नहीं है. उम्मीद है कि दिल्ली पुलिस दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेगी. आशा है मुख्यमंत्री पूरी तरह सुरक्षित हैं. 

थप्पड़ मारने की बात आ रही सामने
जनसुनवाई के दौरान दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता पर हमले के दौरान मौके पर मौजूद अंजलि ने कहा, "यह गलत है. जनसुनवाई का अधिकार सभी को है. अगर कोई धोखेबाज़ उन्हें थप्पड़ मार सकता है, तो यह बहुत बड़ी बात है... मैं वहीं थी... वह व्यक्ति बोल रहा था और उसने अचानक थप्पड़ मार दिया. पुलिस उसे ले गई है..."  

मौके पर मौजूद लोगों ने क्या बताया
जन सुनवाई के दौरान दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हमला उस दौरान मोके पर मौजूद शैलेंद्र कुमार कहते हैं, "मैं उत्तम नगर से सीवर की शिकायत लेकर आया था. जब मैं गेट पर पहुंचा तो अफरा-तफरी मच गई क्योंकि मुख्यमंत्री को थप्पड़ मारा गया. यह गलत है..."

थप्पड़ मारने की खबर गलत, बीजेपी अध्यक्ष ने क्या बताया सच
इस हमले पर दिल्ली भाजपा अध्यक्ष श्री वीरेंद्र सचदेवा ने बताया "आज सुबह जनसुनवाई के दौरान, मुख्यमंत्री हमेशा की तरह जनता से बात कर रही थीं. एक आदमी उनके पास आया, उन्हें कुछ कागज़ दिए और अचानक उनका हाथ पकड़कर उन्हें अपनी ओर खींचने की कोशिश करने लगा. इस दौरान थोड़ी धक्का-मुक्की हुई...लोगों ने उसे पकड़ लिया. वह कौन है और बाकी सभी जानकारियों की पुलिस जांच कर रही है...

सीएम की अभी कैसी हालात
मुख्यमंत्री की हालत स्थिर है. डॉक्टरों ने उनकी जांच की है. मैं उनसे मिला हूं, वह एक मज़बूत महिला हैं...ऐसा लगता है कि उनके सिर पर हल्की चोट लगी है...थप्पड़ या पत्थरबाज़ी की कहानियां मनगढ़ंत हैं...राजनीति में ऐसी घटनाएं निंदनीय हैं...जनसुनवाई जारी रहेगी. मुख्यमंत्री अभी आराम कर रही हैं, लेकिन उन्होंने कहा है कि वह अपने कार्यक्रम रद्द नहीं करेंगी."
खबर अपडेट हो रही है

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

