Delhi CM Rekha Gupta attacked during 'Jan Sunvai': दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता पर हमले की खबर सामने आई है. आइए जानते हैं उनकी हेल्थ अपडेट.
Trending Photos
Attack on Delhi bjp CM Rekha Gupta: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर जनसुनवाई के दौरान हमले की खबर सामने आई है. सूत्रों के मुताबिक, रेखा गुप्ता के उनके सिविल लाइंस स्थित आवास पर 'जन सुनवाई' के दौरान यह हमला हुआ है. इस हमले में रेखा गुप्ता को हल्की चोट लगने की सूचना सामने आई है. दिल्ली भाजपा अध्यक्ष श्री वीरेंद्र सचदेवा ने साप्ताहिक जनसुनवाई के दौरान मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है. पुलिस ने जांच शुरू कर दी है.
A mishap happened during Jan Sunvai at CM Residence, Civil Lines. Delhi BJP President Virendraa Sachdeva strongly condemns the attack on CM Rekha Gupta during the weekly Jan Sunvai. Police inquiry to reveal details: Delhi BJP
— ANI (@ANI) August 20, 2025
सूत्रों के अनुसार, मुख्यमंत्री लोगों की शिकायतें सुन रही थीं, तभी अचानक एक शख्स ने आगे बढ़कर उन पर हमला कर दिया. सुरक्षा कर्मियों ने तत्काल आरोपी को पकड़ लिया और हिरासत में ले लिया है. फिलहाल घटना की जांच जारी है और मौके पर पुलिस बल तैनात कर दिया गया है. अभी तक हमले की वजह साफ नहीं हो पाई है, पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है. बताया जा रहा है कि आरोपी के हाथ में कोर्ट संबंधी डॉक्यूमेंट्स मिले हैं.
One person apprehended and taken to Civil Lines Police Station in connection with attack on Delhi CM Rekha Gupta during Jan Sunvai at CM Residence: Delhi Police https://t.co/V3SAreaKgo
— ANI (@ANI) August 20, 2025
पुलिस ने आरोपी को पकड़ा
इस मामले में दिल्ली पुलिस ने बताया कि मुख्यमंत्री आवास पर जनसुनवाई के दौरान दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हुए हमले के सिलसिले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर सिविल लाइंस पुलिस स्टेशन ले जाया गया है.
One person apprehended and taken to Civil Lines Police Station in connection with attack on Delhi CM Rekha Gupta during Jan Sunvai at CM Residence: Delhi Police https://t.co/V3SAreaKgo
— ANI (@ANI) August 20, 2025
Delhi CMO says, "A person attacked CM Rekha Gupta during Jan Sunvai today. The accused has been nabbed by the Delhu Police and is being questioned."
— ANI (@ANI) August 20, 2025
दिल्ली सीएमओ ने क्या बताया?
दिल्ली सीएमओ ने कहा, "आज जनसुनवाई के दौरान एक व्यक्ति ने सीएम रेखा गुप्ता पर हमला किया है. आरोपी को दिल्ली पुलिस ने पकड़ लिया है और उससे पूछताछ की जा रही है."
पूर्व सीएम आतिशी ने हमले की निंदा की
पूर्व सीएम दिल्ली आतिशी दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हुआ हमला बेहद निंदनीय है. लोकतंत्र में असहमति और विरोध की जगह होती है, लेकिन हिंसा के लिए कोई जगह नहीं है. उम्मीद है कि दिल्ली पुलिस दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेगी. आशा है मुख्यमंत्री पूरी तरह सुरक्षित हैं.
#WATCH | Attack on Delhi CM Rekha Gupta during Jan Sunvai | Anjali, who was present at the spot, says, "This is wrong. Everyone has the right to Jan Sunvai. If an imposter can slap her, this is a big deal...I was there...The person was speaking and he suddenly slapped. Police… pic.twitter.com/fsQCY8Jl0P
— ANI (@ANI) August 20, 2025
थप्पड़ मारने की बात आ रही सामने
जनसुनवाई के दौरान दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता पर हमले के दौरान मौके पर मौजूद अंजलि ने कहा, "यह गलत है. जनसुनवाई का अधिकार सभी को है. अगर कोई धोखेबाज़ उन्हें थप्पड़ मार सकता है, तो यह बहुत बड़ी बात है... मैं वहीं थी... वह व्यक्ति बोल रहा था और उसने अचानक थप्पड़ मार दिया. पुलिस उसे ले गई है..."
#WATCH | Attack on Delhi CM Rekha Gupta during Jan Sunvai | Shailendra Kumar says, "I had come from Uttam Nagar with a complaint over sewer. When I reached the gates, chaos broke out because the CM was slapped. This is wrong..." pic.twitter.com/dVIJhz6ipD
— ANI (@ANI) August 20, 2025
मौके पर मौजूद लोगों ने क्या बताया
जन सुनवाई के दौरान दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हमला उस दौरान मोके पर मौजूद शैलेंद्र कुमार कहते हैं, "मैं उत्तम नगर से सीवर की शिकायत लेकर आया था. जब मैं गेट पर पहुंचा तो अफरा-तफरी मच गई क्योंकि मुख्यमंत्री को थप्पड़ मारा गया. यह गलत है..."
थप्पड़ मारने की खबर गलत, बीजेपी अध्यक्ष ने क्या बताया सच
इस हमले पर दिल्ली भाजपा अध्यक्ष श्री वीरेंद्र सचदेवा ने बताया "आज सुबह जनसुनवाई के दौरान, मुख्यमंत्री हमेशा की तरह जनता से बात कर रही थीं. एक आदमी उनके पास आया, उन्हें कुछ कागज़ दिए और अचानक उनका हाथ पकड़कर उन्हें अपनी ओर खींचने की कोशिश करने लगा. इस दौरान थोड़ी धक्का-मुक्की हुई...लोगों ने उसे पकड़ लिया. वह कौन है और बाकी सभी जानकारियों की पुलिस जांच कर रही है...
#WATCH | Delhi BJP president Virendraa Sachdeva says, "During Jan Sunvai this morning, CM was speaking with the public like she always does. A man approached her, presented some paper and suddenly held her hand while trying to pull her towards him. During this, there was a little… pic.twitter.com/r2FiC9ADej
— ANI (@ANI) August 20, 2025
सीएम की अभी कैसी हालात
मुख्यमंत्री की हालत स्थिर है. डॉक्टरों ने उनकी जांच की है. मैं उनसे मिला हूं, वह एक मज़बूत महिला हैं...ऐसा लगता है कि उनके सिर पर हल्की चोट लगी है...थप्पड़ या पत्थरबाज़ी की कहानियां मनगढ़ंत हैं...राजनीति में ऐसी घटनाएं निंदनीय हैं...जनसुनवाई जारी रहेगी. मुख्यमंत्री अभी आराम कर रही हैं, लेकिन उन्होंने कहा है कि वह अपने कार्यक्रम रद्द नहीं करेंगी."
खबर अपडेट हो रही है
Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.