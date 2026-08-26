'ये इस्लाम पर हमला...', छात्रा को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नहीं दी हिजाब की इजाजत तो भड़के ओवैसी

Owaisi: AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के हिजाब पर दिए आदेश पर आपत्ति जताई है. हाईकोर्ट ने अपने आदेश में एक छात्रा की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उसने मांग की थी कि संस्थान ने जो ड्रेस तय की है, उसके साथ सिर पर स्कार्फ पहनने की इजाजत दी जाए.
अपने आदेश में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने साफ किया है कि छात्र अपनी पसंद के आधार पर किसी भी एजुकेशन इंस्टिट्यूट के ड्रेस कोड में बदलाव नहीं कर सकते हैं, जिसके बाद से राजनीतिक विवाद तेज हो गया है.
ओवैसी ने इस आदेश को इस्लाम पर हमला करार दिया है. हैदराबाद स्थित पार्टी हेडक्वॉर्टर दारुस्सलाम में आयोजित जलसा-ए-रहमतुल-लिल-आलमीन में उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट को ऐसे मामलों में आदेश नहीं देना चाहिए, वो भी तब जब सबरीमला केस सुप्रीम कोर्ट में लंबित है.
AIMIM चीफ ने कहा, 'इलाहाबाद हाईकोर्ट से एक आदेश आया है. एक लड़की स्कूल में हिजाब पहनकर गई और कोर्ट ने कहा कि वह हिजाब नहीं पहन सकती. मैं हाईकोर्ट के आदेश से असहमत हूं. सबरीमला केस अभी भी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, जहां 9 जज यह तय कर रहे हैं कि जरूरी क्या है. यह आदेश संविधान के आर्टिकल 25 और आर्टिकल 19 का उल्लंघन है. आप यह तय करने वाले कौन होते हैं कि इस्लाम में क्या जरूरी है. लड़कियां अपने सिर पर हिजाब पहनती हैं, दिमाग पर नहीं. यह इस्लाम पर हमला है.'
अदालत के इस फैसले ने ड्रेस कोड और किसी शख्स के धार्मिक परंपराओं का पालन करने और उन्हें जताने करने के अधिकार को लेकर बहस छेड़ दी है. एक तरफ जहां कुछ नेताओं ने अदालत के रुख का समर्थन करते हुए कहा कि एजुकेशन इंस्टिट्यूट्स ने ड्रेस कोड, अनुशासन और नियम तय किए हैं, जिनका छात्रों को पालन करना जरूरी है. वहीं, अन्य ने कहा कि छात्रों को शिक्षा प्रणाली के भीतर धार्मिक विश्वास का पालन करने से नहीं रोका जाना चाहिए.
बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा, 'इसे सांप्रदायिक तनाव का स्रोत नहीं बनने देना चाहिए. मेरा मानना है कि हिजाब के नाम पर किसी को भी सांप्रदायिक विवाद या सांप्रदायिक तनाव पैदा करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए. शिक्षण संस्थानों के अपने ड्रेस कोड, अनुशासन और नियम होते हैं. सभी को उनका सम्मान करना चाहिए. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी यही कहा है.'
कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के सांसद पी. संतोष कुमार ने कहा कि ड्रेस समानता के प्रतीक के रूप में अहम है. लेकिन, छात्रों को अपनी धार्मिक पहचान बनाए रखने और धर्म का पालन करने की भी इजाजत दी जानी चाहिए.
उन्होंने आगे कहा, 'ड्रेस अनिवार्य है. लेकिन, साथ ही यह मुद्दा वर्षों से विवाद का विषय रहा है. एक छात्र को अपने धार्मिक विश्वास को बनाए रखने का पूरा अधिकार है. किसी भी शख्स के अपनी पसंद के धर्म या आस्था में विश्वास करने और उसका पालन करने के अधिकार को कमजोर नहीं किया जा सकता, इसलिए हमें इसकी भी रक्षा करनी होगी.'
विश्व हिंदू परिषद (वीएचपी) के राष्ट्रीय प्रवक्ता विनोद बंसल ने अदालत के फैसले का समर्थन किया और कहा कि अदालतों ने हिजाब और बुर्का से जुड़े सवालों पर बार-बार विचार किया है. बल्कि कई बार कहा है कि न तो ये इस्लाम का हिस्सा हैं, न ही इस्लामी मान्यताओं या कुरान का हिस्सा हैं और न ही भारतीय सभ्यता और संस्कृति यह कहती है कि छोटी, मासूम लड़कियों को चरमपंथी मानसिकता का कैदी बनाकर रखा जाना चाहिए.'
उन्होंने यह भी कहा कि स्कूलों का उद्देश्य छात्रों को समानता, एकता, ईमानदारी और भाईचारे जैसे मूल्यों को सिखाना है. उन्होंने धार्मिक पहचान के आधार पर छात्रों को अलग करने की आवश्यकता पर सवाल उठाया.
विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता ने कहा, 'जिस तरह से लड़कियां स्कूल जाती हैं, जहां उन्हें समानता, एकता, अखंडता और भाईचारा सिखाया जाता है, आप उन्हें वहां अलग-थलग क्यों करना चाहते हैं और उनकी धार्मिक पहचान के आधार पर उन्हें अन्य बच्चों से अलग क्यों दिखाना चाहते हैं?'
कांग्रेस नेता शकील अहमद खान ने एक अलग नजरिया अपनाते हुए हिजाब पहनने या सिर ढकने को व्यक्तिगत पसंद का मामला बताया और कहा कि भारत में विभिन्न समुदायों में सिर ढकने की परंपराएं मौजूद हैं. यह मुद्दा इतने बड़े विवाद का विषय ही नहीं होना चाहिए, फिर भी हम लगातार देखते हैं कि मुख्य मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए ऐसे विषयों को उठाया जाता है. हिजाब और शालीन आवरण की अवधारणा व्यक्तिगत पसंद का मामला है.
बीजेपी नेता नलिन कोहली ने कहा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट के उन अलग-अलग फैसलों के मुताबिक लगता है, जो किसी धर्म की 'जरूरी प्रथाओं' के प्रश्न से संबंधित हैं. छात्र एजुकेशन हासिल करने के लिए स्कूलों में जाते हैं और जो संस्थान धार्मिक आधार पर स्थापित नहीं होते हैं, उनमें आमतौर पर सभी छात्रों के लिए समान ड्रेस लागू होती है.