/CJP के बवाल में 50 से ज्यादा सुरक्षाकर्मी घायल; गाड़ियां, गमलों के साथ भी हुई तोड़फोड़; नड्डा के सामने रखी 3 मांगें

Protest in Delhi: दिल्ली पुलिस के निर्देश के बाद भी नई दिल्ली में सीजेपी के समर्थकों ने मार्च निकाला. पुलिस की ओर से पहले ही कहा गया था कि दिल्ली के किसी हिस्से में मार्च निकालने के लिए परमिशन नहीं ली गई है. बावजूद इसके प्रदर्शनकारियों ने नियमों के विरुद्ध मार्च निकालने की कोशिश की.
पुलिस ने स्थिति को संभालते हुए सुरक्षा व्यवस्था को चुस्त किया और जगह-जगह पर बैरिकेडिंग लगा कर प्रदर्शनकारियों को रोकने की कोशिश. इस दौरान प्रदर्शन कर रहे लोगों ने पुलिस पर हमला भी किया, जिसमें कई पुलिसकर्मियों के घायल होने की जानकारी सामने आई है.
इस बीच कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाना शुरू किया, जिसमें दावा किया जा रहा था कि सीजेपी प्रमुख अभिजीत दीपके को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है. इन दावों का खंडन करते हुए पुलिस ने बताया कि सोशल मीडिया पर ऐसी अफवाहें फैलाई जा रही हैं. पुलिस ने स्पष्ट किया कि दीपके जंतर-मंतर पर हैं और पुलिस ने उन्हें हिरासत में नहीं लिया है.
Delhi Police appeals to all protestors to maintain peace, exercise restraint and cooperate with the police in ensuring peace and public order. All participants are requested to conduct themselves in a peaceful manner, refrain from indulging in any unlawful or violent activities… pic.twitter.com/5QBH9dGeha
— Delhi Police (@DelhiPolice) July 20, 2026
प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस ने संसद भवन और आस-पास के प्रमुख स्थानों की सुरक्षा को बढ़ा दिया है. इसके साथ ही कुछ देर के लिए संसद भवन का मुख्य गेट भी बंद करना पड़ा था. संसद भवन में अतिरिक्त सुरक्षाबलों को तैनात किया गया. सुरक्षा बलों ने प्रदर्शन को देखते हुए संसद भवन तक फ्लैग मार्च किया.
प्रदर्शन की आड़ में कानून-व्यवस्था से भी खिलवाड़ करने की कोशिश की गई. इस दौरान प्रदर्शन कर रहे लोगों ने रस्सी तोड़ने की कोशिश की. इस दौरान पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश की. वहीं, कुछ लोगों ने गमले भी तोड़े और पत्थरबाजी की तस्वीरें भी सामने आई. प्रदर्शनकारियों की ओर से मारे गए पत्थर से कुछ पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं. दिल्ली पुलिस ने बताया कि सीजेपी प्रोटेस्ट में 50 से अधिक सीएपीएफ के जवान घायल हुए हैं.
पुलिस ने कहा कि वर्तमान स्थिति को देखते हुए सोशल मीडिया पर नजर रखी जा रही है. पुलिस ने कहा कि भ्रामक खबरें फैलाने पर कार्रवाई होगी. कानूनी कार्रवाई की जाएगी. दिल्ली पुलिस ने सभी प्रदर्शनकारियों से शांति बनाए रखने, संयम बरतने और शांति व कानून-व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस का सहयोग करने की अपील की है.
Misleading reports are currently circulating on various social media platforms claiming that Abhijit Dipke has been detained by the Delhi Police. It is formally clarified that these allegations are entirely false and he is available on stage.
— Delhi Police (@DelhiPolice) July 20, 2026
पुलिस ने आम लोगों से अपील करते हुए कहा कि किसी भी प्लेटफॉर्म के माध्यम से अफवाहों, गलत जानकारी या बिना पुष्टि की गई सामग्री पर विश्वास न करें और न ही उन्हें फैलाएं. नागरिकों से अनुरोध करते हुए पुलिस ने कहा कि जानकारी के केवल विश्वसनीय स्रोतों पर ही भरोसा करें और शांति, सद्भाव व कानून-व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करें.
सड़क पर प्रदर्शन के बीच सीजेपी के दो प्रवक्ताओं ने केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा से मुलाकात की है. CJP प्रतिनिधिमंडल ने जेपी नड्डा को ज्ञापन सौंपा है. इस मुलाकात के बाज जेपी नड्डा ने एक पोस्ट किया और लिखा आज सुबह पहली बार प्रदर्शनकारियों की ओर से सरकार के साथ बातचीत करने का प्रस्ताव आया और सुबह 11:50 AM से ही हमारी बातचीत जारी है.
आज सुबह पहली बार प्रदर्शनकारियों की ओर से सरकार के साथ बातचीत करने का प्रस्ताव आया और सुबह 11:50 AM से ही हमारी बातचीत जारी है।
सौहार्दपूर्ण वातावरण में मुलाकात हुई। उनके डेलीगेशन के साथ विस्तार से पहले मौखिक चर्चा हुई और उनके द्वारा लगभग 4 बजे मुझे लिखित याचिका दी गई।
मैंने… pic.twitter.com/HLCl20RBSp
— Jagat Prakash Nadda (@JPNadda) July 20, 2026
नड्डा ने आगे लिखा कि सौहार्दपूर्ण वातावरण में मुलाकात हुई. उनके डेलीगेशन के साथ विस्तार से पहले मौखिक चर्चा हुई और उनके द्वारा लगभग 4 बजे मुझे लिखित याचिका दी गई. मैंने सभी प्रदर्शनकारियों से अनुरोध किया कि वे अपने धरने को समाप्त करें और सामान्य स्थिति बहाल करने में प्रशासन की मदद करें.
CJP के मुख्य प्रवक्ता सौरव दास ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से मुलाकात के बाद कहा कि हमने जेपी नड्डा से दो बार मुलाकात की. बैठक के दौरान हमने अपनी तीन मांगें रखीं. पहली, सोनम वांगचुक को तुरंत रिहा किया जाए. दूसरी, हमारी मांग है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें; उन्हें या तो कैबिनेट से बर्खास्त किया जाए या वे खुद इस्तीफा दें. तीसरी, हमारी मांग है कि NEET की तैयारी करने वाले उन छात्रों के परिवारों को 1 करोड़ रुपये का मुआवजा दिया जाए.