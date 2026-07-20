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CJP के बवाल में 50 से ज्यादा सुरक्षाकर्मी घायल; गाड़ियां, गमलों के साथ भी हुई तोड़फोड़; नड्डा के सामने रखी 3 मांगें

सीजेपी के प्रवक्ताओं ने दिल्ली में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा से मुलाकात की और ज्ञापन सौंपा. दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे लोगों से पुलिस ने सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है.

Written Byabhinav tripathi
Published: Jul 20, 2026, 06:39 PM IST|Updated: Jul 20, 2026, 06:39 PM IST
CJP के बवाल में 50 से ज्यादा सुरक्षाकर्मी घायल; गाड़ियां, गमलों के साथ भी हुई तोड़फोड़; नड्डा के सामने रखी 3 मांगें

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abhinav tripathi

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अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजनीति और अंतरराष्ट्रीय खबरों को लिखना पसंद है। वैश्विक घटनाक्रम के किसी भी जटिल मुद्दे को आसान भाषा में समझाना अच्छी तरीके से आता है। इससे पहले जागरण डॉट कॉम के साथ सब एडिटर के तौर पर काम कर चुके हैं।  करियर की शुरुआत एक सैटेलाइट चैनल से की थी। पत्रकारिता की पढ़ाई काशी विद्यापीठ वाराणसी से की है। 

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