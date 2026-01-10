बंगाल में बीजेपी नेता सुवेंदु अधिकारी पर पुलिस के सामने हमला, थाने के बाहर धरने पर बैठे; इलाके में तनाव

Attack on Suvendu Adhikari: पश्चिम बंगाल में बीजेपी के वरिष्ठ नेता शुभेंदु अधिकारी पर हमला हुआ है. अधिकारी ने यह आरोप लगाया है कि पुरलिया से लौटते समय पश्चिम बंगाल पुलिस के सामने टीएमसी से जुड़े गुंडों ने उनपर बुरी तरह से हमला किया. अधिकारी ने अपने साथ सामने आए घटनाक्रम की जानकारी देते हुए कहा, 'आज रात लगभग 8:20 बजे, जब मैं पुरुलिया से लौट रहा था, चंद्रकोना रोड, पश्चिम मेदिनीपुर ज़िले में, मुझ पर TMC के गुंडों ने बेरहमी से हमला किया. ममता बनर्जी सरकार की हिंसा और बिना सज़ा के कल्चर से हिम्मत पाकर, इन कायरों ने ममता पुलिस की मौजूदगी में मुझ पर हमला किया. कानून के रखवाले मूक दर्शक बनकर खड़े रहे.'

विपक्ष की हर आवाज पर हमला: अधिकारी

अधिकारी ने कहा, 'यह सिर्फ़ मुझ पर हमला नहीं है; यह पश्चिम बंगाल में विपक्ष की हर आवाज़ पर हमला है. TMC के अंदर की बेचैनी दिख रही है. वे लोग गुंडागर्दी का सहारा ले रहे हैं, क्योंकि वे लोगों के बढ़ते गुस्से का सामना नहीं कर सकते. मैं अभी चंद्रकोना पुलिस स्टेशन के अंदर धरने पर बैठा हूं. तुरंत कार्रवाई और गिरफ्तारी की मांग कर रहा हूं. बंगाल के लोग इस कानूनविहीन तानाशाही से बेहतर के हकदार हैं. जब तक जवाबदेही तय नहीं होती, मैं पीछे नहीं हटूंगा'.

Tonight approximately around 8:20 PM, while I was returning from Purulia, at Chandrakona Road; Paschim Medinipur district, I was viciously attacked by TMC goons.

These cowards, emboldened by the Mamata Banerjee regime's culture of violence and impunity, attacked me right in the… pic.twitter.com/caM0JshS4y — Suvendu Adhikari (@SuvenduWB) January 10, 2026

पक्ष-विपक्ष के बीच आरोप-प्रत्यारोप का दौर तेज

आपको बताते चलें कि इसी साल 2026 में पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव होने हैं. हालांकि अभीतक चुनावी कार्यक्रम का ऐलान नहीं हुआ है. उसके पहले से ही बीजेपी और टीएमसी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के बीच वाकयुद्ध और झड़प का दौर तेज हो गया है.

#WATCH | West Bengal Assembly LoP Suvendu Adhikari sits on a dharna inside the Chandrakona Police Station, following an attack by TMC workers during his return from Purulia. Video Source: Suvendu Adhikari Social Media https://t.co/K1Wi5ihjIC pic.twitter.com/Rcdf62WlNS — ANI (@ANI) January 10, 2026

शुभेंदु अधिकारी ने अपनी बात दोहराते हुए ये भी कहा कि करीब 12-15 लोगों ने उनकी कार पर हमला किया. शुभेंदु अधिकारी ने दावा किया कि हमलावरों के पास पेट्रोल और डीजल था. अधिकारी ने इस हमले को लेकर टीएमसी पर निशाना साधते हुए कहा कि ये हमला टीएमसी के गुंडों ने किया है.