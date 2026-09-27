बंगाल में कौन खेल रहा 'अटैक गेम'? कुणाल घोष पर लगातार दूसरी बार अंडे-पत्थरों से हमला; वीडियो में छलका दर्द

घटना को लेकर कुणाल ने कहा,' आज उन्होंने हथौड़े से शीशा तोड़ा और कॉलर से लटक गए. बाइक पर सवार एक अन्य व्यक्ति ने रिवॉल्वर निकाली. मेरे सुरक्षा गार्ड को रिवॉल्वर निकालने का मौका देने के लिए वे एक पल के लिए रुके. यह हमला फूलबागान से नारकेलडांगा तक जारी है. उन्होंने घर से पीछा करना शुरू किया. मुझे जान से मारने की कोशिश की गई. वे मुझे किसी भी दिन मार सकते हैं.' कुणाल ने आरोप लगाया कि यह हमला भाजपा ने करवाया है. घटना के बाद से अभिषेक बनर्जी मुखर रहे हैं. उन्होंने सोशल मीडिया पर भाजपा की निंदा की है और भाजपा पर उंगली उठाई है.