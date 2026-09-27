बंगाल में कौन खेल रहा 'अटैक गेम'? कुणाल घोष पर लगातार दूसरी बार अंडे-पत्थरों से हमला; वीडियो में छलका दर्द

Attack On Kunal Ghosh: पश्चिम बंगाल के हुगली में शनिवार ( 26 सितंबर 2026) को TMC विधायक कुणाल घोष पर हमला हुआ. यहां के उत्तरपारा इलाके में विधायक की गाड़ी में तोड़फोड़ की गई और उनपर अंडे फेंके गए. वहीं, आज फिर रविवार ( 27 सितंबर 2026) को विधायक पर हमला किया गया. बड़ी बात यह है कि यह हमला आज सुबह उनके ही विधानसभा क्षेत्र में हुआ. कुणाल ने हत्या के प्रयास की शिकायत दर्ज कराई है.
घटना के तुरंत बाद विधायक नारकेलडांगा पुलिस स्टेशन पहुंचे. वहीं, इसको लेकर TMC नेता और लोकसभा सांसद अभिषेक बनर्जी ने उनके नेताओं पर लगातार 2 दिनों से हो रहे इन हमलों को लेकर भाजपा पर निशाना साधा है. हालांकि, भाजपा ने इस आरोप का खंडन किया है. भाजपा के के स्पोक्सपर्सन देबजीत सरकार ने विधायक पर हुए हमले की निंदा करते हुए कहा कि इस घटना में TMC के लोग ही शामिल हैं.
बता दें कि विधायक कुणाल घोष शनिवार को हुगली के सेरामपुर में ममता बनर्जी की सभा में शामिल होने जा रहे थे. आरोप है कि इस दौरान उत्तरपारा में उनकी कार को रोककर उन पर हमला किया गया, उनपर अंडे, पत्थर और रॉड फेंके गए और उनकी गाड़ी का शीशा तोड़ा गया. हमले के तुरंत बाद कुणाल वापस मुड़े और भवानी भवन पहुंचे. यहां भी उन्हें अंदर नहीं घुसने दिया गया. काफी देर तक इंतजार के बाद कुणाल ने मेल के जरिए त्तरपारा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई. विधायक का आरोप है कि उन्हें सभा में जाने से रोकने के लिए यह हमला किया गया.
रविवार को भी सुबह उनके विधानसभा क्षेत्र में कुणाल पर हमला हुआ. इस दौरान वह अपने घर से सुबह वार्ड नंबर 36 में एक इवेंट में शामिल होने के लिए जा रहे थे. इस दौरान रिवॉल्वर लिए किसी ने उनका पीछा किया और उनकी कार पर भी हमला किया.
Kolkata, West Bengal: TMC MLA Kunal Ghosh alleged that his vehicle was vandalised again by bike-borne miscreants. He claimed that he was attacked with a hammer and that a gun was pointed at him. Ghosh further alleged a threat to his life and took shelter at Narkeldanga Police… pic.twitter.com/kCP3pNc9fV
— IANS (@ians_india) September 27, 2026
विधायक की कार के आगे और पीछे के शीशों पर पत्थर फेंके गए और कार का शीशा हथौड़े से तोड़ दिया गया. बताया जा रहा है कि बाइक सवारों में से एक ने कुणाल को कॉलर से पकड़ लिया.
घटना को लेकर कुणाल ने कहा,' आज उन्होंने हथौड़े से शीशा तोड़ा और कॉलर से लटक गए. बाइक पर सवार एक अन्य व्यक्ति ने रिवॉल्वर निकाली. मेरे सुरक्षा गार्ड को रिवॉल्वर निकालने का मौका देने के लिए वे एक पल के लिए रुके. यह हमला फूलबागान से नारकेलडांगा तक जारी है. उन्होंने घर से पीछा करना शुरू किया. मुझे जान से मारने की कोशिश की गई. वे मुझे किसी भी दिन मार सकते हैं.' कुणाल ने आरोप लगाया कि यह हमला भाजपा ने करवाया है. घटना के बाद से अभिषेक बनर्जी मुखर रहे हैं. उन्होंने सोशल मीडिया पर भाजपा की निंदा की है और भाजपा पर उंगली उठाई है.
TMC विधायक पर हमले को लेकर अभिषेक बनर्जी ने एक पोस्ट शेयर किया और कहा कि यह विधायक पर 18 घंटे से भी कम समय में हुआ हमला है. उन्होंने आरोप लगाया कि अगर बंगाल में एक चुने हुए प्रतिनिधि की सुरक्षा का यह हाल है, तो आम नागरिकों के साथ अंदाजा लगाया जा सकता है कि क्या हाल हो रहा होगा. उन्होंने बंगाल के गवर्नर आर एन रवि से मामले में दखल देने की अपील की और पश्चिम बंगाल पुलिस के DG और कोलकाता पुलिस कमिश्नर से बात करने की अपील की. अभिषेक बनर्ज ने दोषियों की पहचान कर उन्हें सजा दिलाने की मांग भी की.
I strongly condemn the attack on Kunal Ghosh, MLA from Beliaghata. This is the second time in less than 18 hours that he has been attacked.
Armed goons have targeted and harassed an elected representative, allegedly because he has refused to change sides. If this is the state of…
— Abhishek Banerjee (@abhishekaitc) September 27, 2026
अभिषेक ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर पार्टी को लगता है कि उसने लोगों के जनादेश से पश्चिम बंगाल जीता है, तो फिर पाला बदलने से इनकार करने वालों के खिलाफ डराने-धमकाने और ऐसी तरकीबों का सहारा क्यों लिया जा रहा है?
भाजपा ने घटना को लेकर TMC की ओर से लगाए गए आरोप का खंडन कर रही है. इसको लेकर भाजपा के मुख्य प्रवक्ता देबजीत सरकार ने कहा,' तृणमूल पार्टी 2 गुटों में बंटी हुई है. यह घटना अपने अस्तित्व को बचाने के लिए रची गई है. TMC के लोगों ने ही यह हमला किया है.' देबजीत ने यह भी कहा कि इस घटना में भाजपा का कोई भी व्यक्ति शामिल नहीं है.