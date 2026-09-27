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बंगाल में कौन खेल रहा 'अटैक गेम'? कुणाल घोष पर लगातार दूसरी बार अंडे-पत्थरों से हमला; वीडियो में छलका दर्द

Kunal Ghosh Car Attack: पश्चिम बंगाल में बेलेघाटा विधानसभा क्षेत्र के विधायक कुणाल घोष पर हमला हुआ है. उनकी गाड़ी में तोड़फोड़ की गई और उनपर पत्थर-अंडे भी फेंके गए. मामले को लेकर TMC ने भाजपा पर निशाना साधा है.

Written ByShruti Kaul
Published: Sep 27, 2026, 02:30 PM IST|Updated: Sep 27, 2026, 02:30 PM IST
बंगाल में कौन खेल रहा 'अटैक गेम'? कुणाल घोष पर लगातार दूसरी बार अंडे-पत्थरों से हमला; वीडियो में छलका दर्द

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Shruti Kaul

Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति को नई जगहों पर घूमना, संगीत सुनना, फिल्में देखना और फूड एक्सप्लोर करने का बेहद शौक है. 

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