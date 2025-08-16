अटारी-वाघा बॉर्डर रिट्रीट सेरेमनी में बड़ा बदलाव, पुराने नहीं अब इस नए टाइम पर होगा आयोजन

Attari Wagah Border: भारत-पाकिस्तान सीमा पर प्रतिदिन अटारी-वाघा बॉर्डर रिट्रीट सेरेमनी का आयोजन होता है. बीते दिनों जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमला और ऑपरेशन सिंदूर के बाद 8 मई 2025 से यह सेरेमनी अनिश्चितकाल के लिए बंद हो गई थी. कुछ दिनों बाद इसे वापस चालू कर दिया गया था. वहीं अब इस सेरेमनी का समय बदल दिया गया है. सीमा सुरक्षा बल (BSF) की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक इस सेरेमनी का नया समय शाम 6 बजे से 6 बजकर 30 मिनट तक रहेगा.

रिट्रीट सेरेमनी का बदला समय

बता दें कि पहले यह सेरेमनी शाम साढ़े छह बजे शुरू होकर 7 बजे तक चलती थी, लेकिन BSF ने मौसम में आए बदलाव को देखते हुए इसके समय में परिवर्तन किया है. BSF अधिकारियों

के मुताबिक बदलते मौसम और जल्दी दिन ढलने के कारण यह फैसला लिया गया है. अब सेरेमनी में शामिल होने के लिए आने वाले पर्यटकों को भी अधिक सुविधा होगी. रिट्रीट सेरेमनी देशभक्ति से ओत-प्रोत माहौल और आकर्षक सैन्य प्रदर्शन के कारण हमेशा से ही पर्यटकों के लिए विशेष आकर्षण रही है. भारत-पाकिस्तान सीमा पर होने वाला यह आयोजन हर दिन बड़ी संख्या में देश-विदेश से आने वाले सैलानियों को आकर्षित करता है.

दोनों देशों की सीमा पर होती है सेरेमनी

गौरतलब है कि अमृतसर के पास अटारी-वाघा बॉर्डर पर होने वाली यह रिट्रीट सेरेमनी दोनों देशों की सीमा पर 1959 से होने वाला एक अनूठा और उत्साहपूर्ण सैन्य समारोह है, जिसमें राष्ट्रीय झंडे उतारने की प्रक्रिया शामिल होती है. दोनों देशों के सैनिकों की जोशीली परेड के कारण यह सेरेमनी विश्वभर में मशहूर है. अटारी-वाघा जॉइंट चेक पोस्ट अमृतसर से लगभग 30 किमी और पाकिस्तान के लाहौर से 22 किमी दूर है, जहां करीब 25,000 दर्शक बीटिंग रिट्रीट समारोह को देखने आते हैं.

BSF और पाकिस्तानी रेंजर्स लेते हैं हिस्सा

'बीटिंग द रिट्रीट' को भारत के सीमा सुरक्षा बल (BSF) और पाकिस्तान रेंजर्स बखूबी निभाते हैं. जैसे ही सूरज ढलने लगता है, यह भारतीय और पाकिस्तानी सैनिकों की जोशीली परेड के साथ शुरू होती है, जिसका समापन राष्ट्रीय ध्वजों को एक साथ नीचे उतारने के साथ होता है. वहीं जैसे ही शाम ढलती है, लोहे के गेट खुल जाते हैं और झंडे एक साथ नीचे उतर आते हैं. झंडे फहराने के बाद सैनिक आपस में हाथ मिलाते हैं, जिसके साथ समारोह का समापन होता और गेट बंद हो जाता है. ( इनपुट-IANS)

FAQ

अटारी-वाघा बॉर्डर पर रिट्रीट सेरेमनी का नया समय क्या है?

अटारी-वाघा बॉर्डर पर रिट्रीट सेरेमनी का नया समय शाम 6:00 बजे से 6:30 बजे तक होगा.

समय में बदलाव क्यों किया गया?

समय में बदलाव बदलते मौसम और जल्दी दिन ढलने के कारण किया गया है, जिससे पर्यटकों को अधिक सुविधा होगी.

पहले समय क्या था?

पहले यह सेरेमनी शाम साढ़े छह बजे शुरू होकर 7 बजे तक चलती थी.