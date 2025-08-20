'CSDS के संजय कुमार ने एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की'...ICSSR ने कहा- होगी बड़ी कार्रवाई

महाराष्ट्र चुनाव में मतदाता जोड़ने और हटाने में हुई गलती के लिए चुनाव विश्लेषक संजय कुमार के माफी मांगने के एक दिन बाद, एक सरकारी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है कि वह सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटीज (CSDS), जहां संजय कुमार फैकल्टी सदस्य हैं, को कारण बताओ नोटिस जारी करेगा. भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद (ICSSR) ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा है कि उसने सीएसडीएस द्वारा डेटा हेरफेर और 'भारतीय निर्वाचन आयोग के भरोसे को कम करने के इरादे से एक नैरेटिव बनाने के प्रयास' को गंभीरता से संज्ञान में लिया है.

ICSSR केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त निकाय है और सीएसडीएस को सरकारी रिसर्च इंस्टीट्यूशन से फंडिंग प्राप्त होती है. सोशल मीडिया के एक्स प्लेटफॉर्म पर किए गए एक पोस्ट में रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने कहा,'आईसीएसएसआर के संज्ञान में आया है कि सीएसडीएस, जो एक आईसीएसएसआर-वित्त पोषित शोध संस्थान है, में एक जिम्मेदार पद पर आसीन व्यक्ति ने मीडिया में बयान दिए थे, जिन्हें बाद में महाराष्ट्र चुनावों के संबंध में डेटा विश्लेषण में त्रुटियों का हवाला देते हुए वापस लेना पड़ा. इसके अलावा, संस्थान ने भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा किए गए एसआईआर अभ्यास की पक्षपातपूर्ण व्याख्या के आधार पर मीडिया में कहानियां प्रकाशित की हैं.'

CSDS के डेटा हेरफेर को लेकर ICSSR ने संज्ञान में लिया

इस पोस्ट में आगे लिखा था, 'ICSSR भारतीय संविधान का सर्वोच्च सम्मान करता है. भारत का चुनाव आयोग एक उच्च संवैधानिक निकाय है, जो दशकों से विश्व की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक व्यवस्था में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराता रहा है.' रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने आगे लिखा,'ICSSR ने CSDS द्वारा डेटा हेरफेर और भारत के निर्वाचन आयोग की पवित्रता को कम करने के इरादे से एक नैरेटिव बनाने के प्रयास को गंभीरता से संज्ञान में लिया है. यह आईसीएसएसआर की अनुदान-सहायता नियमों का घोर उल्लंघन है, और ICSSR संस्थान को कारण बताओ नोटिस जारी करेगा.'

चुनाव विश्लेषक का दावा महाराष्ट्र में हुई थी धांधली

चुनाव विश्लेषक संजय कुमार ने पहले इस बात का दावा किया था कि महाराष्ट्र के नासिक पश्चिम और हिंगना विधानसभा खंडों में मतदाताओं की संख्या में पिछले लोकसभा चुनाव और इस साल की शुरुआत में हुए महाराष्ट्र चुनावों के बीच क्रमशः 47 प्रतिशत और 43 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुई. उन्होंने यह भी दावा किया कि रामटेक और देवलाली निर्वाचन क्षेत्रों में मतदाताओं की संख्या में क्रमशः 38 प्रतिशत और 36 प्रतिशत की तेजी से कमी आई.

संजय कुमार ने गलत डाटा शेयरिंग के लिए मांगी माफी, पोस्ट की डिलीट

इन दावों ने कांग्रेस को बीजेपी के खिलाफ 'वोट धोखाधड़ी' के आक्रामक रुख को तेज करने के लिए प्रेरित किया और पार्टी के शीर्ष नेताओं ने संजय कुमार के निष्कर्षों को साझा किया ताकि सत्तारूढ़ पार्टी और निर्वाचन आयोग को घेरा जा सके, जिसके साथ कांग्रेस ने बीजेपी के साथ मिलीभगत का आरोप लगाया है. इसके बाद एक आश्चर्यजनक घटनाक्रम हुआ. संजय कुमार ने अपने ट्वीट्स हटाते हुए माफी मांग ली और ट्वीट किया, 'मैं महाराष्ट्र चुनावों के संबंध में पोस्ट किए गए ट्वीट्स के लिए ईमानदारी से माफी मांगता हूं. 2024 के लोकसभा और 2024 के विधानसभा डेटा की तुलना में गलती हुई. हमारी डेटा टीम ने डेटा को गलत पढ़ लिया. ट्वीट को तब से हटा दिया गया है. मेरा किसी भी प्रकार की गलत जानकारी फैलाने का कोई इरादा नहीं था.'

बीजेपी ने आरोपों को लेकर कांग्रेस पर किया पलटवार

इसके बाद भाजपा ने पलटवार किया और शोध संस्था पर कांग्रेस के 'फर्जी नैरेटिव' को बढ़ावा देने के लिए असत्यापित डेटा जारी करने का आरोप लगाया. सीनियर बीजेपी नेता और पार्टी के आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने कहा कि विपक्ष के नेता, लोकसभा, राहुल गांधी ने जिन आरोपों के लिए जिस संस्थान पर भरोसा किया उसने अब स्वीकार किया कि उसके आंकड़े गलत थे. मालवीय ने राहुल गांधी के आरोपों को शर्मनाक बताते हुए कहा, 'राहुल गांधी और कांग्रेस कहां खड़े हैं जिन्होंने निर्वाचन आयोग को बेशर्मी से निशाना बनाया और यहां तक कि वास्तविक मतदाताओं को फर्जी करार दिया? ये शर्मनाक, कांग्रेस नेताओं के माफी मांगनी चाहिए.'

