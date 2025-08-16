गुमराह करने की कोशिश... कांग्रेस के वीडियो पर चुनाव आयोग का कमेंट, 'वोट चोरी' पर दिया जवाब

Vote Adhikar Yatra: कांग्रेस पार्टी लगातार चुनाव आयोग और भाजपा सरकार पर वोट चोरी का आरोप लगा रही है. इसको लेकर बिहार में 'वोट अधिकार यात्रा' का भी ऐलान किया है. इसी संबंध में पार्टी ने शनिवार को एक्स पर एक वीडियो शेयर किया, जिसमें दिखाया गया कि बिहार में वोट चोरी हो रही है. जिंदा लोगों को मृतक दिखाकर उनके नाम काट दिए गए, एक बुजुर्ग ने दावा किया कि उसके छोटे से घर में 80 फर्जी वोटर बनाए गए और एक शख्स ने कहा कि उसका वोटिंग का अधिकार छीन लिया गया.

इस वीडियो पर 'AI Generated' का डिस्क्लेमर भी लिखा था. वीडियो में आरोप लगाया गया कि वोट चोरी में शामिल लोगों को हटाना चाहिए और लोगों से राहुल गांधी की ‘वोटर अधिकार यात्रा’ में शामिल होने की अपील की गई, जो रविवार से बिहार में शुरू होनी है. हालांकि कुछ ही घंटों बाद इसपर चुनाव आयोग का जवाब आ गया है.

This video is AI generated and not real It is a clear attempt to mislead the people of Bihar #ECIFactCheck Read in detail in the image attached https://t.co/S2t9mjHTFQ pic.twitter.com/ONMokbylwu — Election Commission of India (@ECISVEEP) August 16, 2025

कांग्रेस के वीडियो पर चुनाव आयोग का जवाब

चुनाव आयोग ने इस वीडियो को 'AI Generated' बताते हुए कहा कि यह बिहार के मतदाताओं को गुमराह करने की कोशिश है. आयोग ने दावा किया कि बिहार में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) पूरी पारदर्शिता से किया जा रहा है. इसमें 90000 से ज्यादा बीएलओ (Booth Level Officers) और सभी 12 मान्यता प्राप्त दलों के 1.6 लाख से ज्यादा बीएलए (Booth Level Agents) शामिल हैं.

कांग्रेस के आरोपों की अहम बातें राहुल गांधी का आरोप है कि चुनाव आयोग भाजपा के साथ मिलकर धांधली कर रहा है.

कर्नाटक की महादेवपुरा सीट पर 2024 लोकसभा चुनाव में फर्जीवाड़े का आरोप.

कांग्रेस का कहना है कि बिहार में मतदाता सूची से जिंदा लोगों के नाम भी हटा दिए गए.

चुनाव आयोग का जवाब

इसी मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने भी गुरुवार को चुनाव आयोग से कहा है कि जिन 65 लाख लोगों के नाम हटाए गए हैं, उनकी पूरी सूची और कारण सार्वजनिक किए जाएं. इनमें से 22 लाख लोगों को 'मृतक' बताया गया है, बाकी को 'स्थायी रूप से बिहार छोड़ने' या 'कहीं और वोटर होने' की वजह से हटाया गया. चुनाव आयोग का कहना है कि यह प्रक्रिया सिर्फ वोटर लिस्ट को सही करने के लिए है और हर योग्य मतदाता का नाम सूची में जोड़ा जाएगा. साथ ही आयोग ने राहुल गांधी से कहा है कि वो सबूत पेश करें और 'वोट चोरी' जैसे शब्दों का इस्तेमाल न करें, क्योंकि यह चुनाव अधिकारियों की ईमानदारी पर हमला है.