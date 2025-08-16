गुमराह करने की कोशिश... कांग्रेस के वीडियो पर चुनाव आयोग का कमेंट, 'वोट चोरी' पर दिया जवाब
गुमराह करने की कोशिश... कांग्रेस के वीडियो पर चुनाव आयोग का कमेंट, 'वोट चोरी' पर दिया जवाब

Vote Adhikar Yatra: राहुल गांधी 17 अगस्त से बिहार में वोट अधिकार यात्रा शुरू करने जा रहे हैं, इसके लिए लोगों को वीडियो के जरिए दावत दी जा रही है. इसी को लेकर जारी की गई वीडियो पर अब चुनाव आयोग का जवाब आ गया है. 

Written By  Tahir Kamran|Last Updated: Aug 16, 2025, 10:31 PM IST
गुमराह करने की कोशिश... कांग्रेस के वीडियो पर चुनाव आयोग का कमेंट, 'वोट चोरी' पर दिया जवाब

Vote Adhikar Yatra: कांग्रेस पार्टी लगातार चुनाव आयोग और भाजपा सरकार पर वोट चोरी का आरोप लगा रही है. इसको लेकर बिहार में 'वोट अधिकार यात्रा' का भी ऐलान किया है. इसी संबंध में पार्टी ने शनिवार को एक्स पर एक वीडियो शेयर किया, जिसमें दिखाया गया कि बिहार में वोट चोरी हो रही है. जिंदा लोगों को मृतक दिखाकर उनके नाम काट दिए गए, एक बुजुर्ग ने दावा किया कि उसके छोटे से घर में 80 फर्जी वोटर बनाए गए और एक शख्स ने कहा कि उसका वोटिंग का अधिकार छीन लिया गया.

इस वीडियो पर 'AI Generated' का डिस्क्लेमर भी लिखा था. वीडियो में आरोप लगाया गया कि वोट चोरी में शामिल लोगों को हटाना चाहिए और लोगों से राहुल गांधी की ‘वोटर अधिकार यात्रा’ में शामिल होने की अपील की गई, जो रविवार से बिहार में शुरू होनी है. हालांकि कुछ ही घंटों बाद इसपर चुनाव आयोग का जवाब आ गया है. 

कांग्रेस के वीडियो पर चुनाव आयोग का जवाब

चुनाव आयोग ने इस वीडियो को 'AI Generated' बताते हुए कहा कि यह बिहार के मतदाताओं को गुमराह करने की कोशिश है. आयोग ने दावा किया कि बिहार में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) पूरी पारदर्शिता से किया जा रहा है. इसमें 90000 से ज्यादा बीएलओ (Booth Level Officers) और सभी 12 मान्यता प्राप्त दलों के 1.6 लाख से ज्यादा बीएलए (Booth Level Agents) शामिल हैं.

कांग्रेस के आरोपों की अहम बातें

  • राहुल गांधी का आरोप है कि चुनाव आयोग भाजपा के साथ मिलकर धांधली कर रहा है.
  • कर्नाटक की महादेवपुरा सीट पर 2024 लोकसभा चुनाव में फर्जीवाड़े का आरोप.
  • कांग्रेस का कहना है कि बिहार में मतदाता सूची से जिंदा लोगों के नाम भी हटा दिए गए.

चुनाव आयोग का जवाब

इसी मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने भी गुरुवार को चुनाव आयोग से कहा है कि जिन 65 लाख लोगों के नाम हटाए गए हैं, उनकी पूरी सूची और कारण सार्वजनिक किए जाएं. इनमें से 22 लाख लोगों को 'मृतक' बताया गया है, बाकी को 'स्थायी रूप से बिहार छोड़ने' या 'कहीं और वोटर होने' की वजह से हटाया गया. चुनाव आयोग का कहना है कि यह प्रक्रिया सिर्फ वोटर लिस्ट को सही करने के लिए है और हर योग्य मतदाता का नाम सूची में जोड़ा जाएगा. साथ ही आयोग ने राहुल गांधी से कहा है कि वो सबूत पेश करें और 'वोट चोरी' जैसे शब्दों का इस्तेमाल न करें, क्योंकि यह चुनाव अधिकारियों की ईमानदारी पर हमला है.

बिहार में हटाए गए वोटरों का ब्योरा

कुल नाम हटाए गए

65 लाख

मृतक बताए गए

22 लाख

बिहार छोड़ने वाले / कहीं और वोटर

43 लाख

;