'सिर्फ लड़कियों की सुनवाई होती है...' Atul Subhash के सुसाइड पर फूटा लोगों का गुस्सा, एक्टिविस्ट ने बताई चौंकाने वाली बात

Bengaluru Atul Subhash Case: बेंगलुरु में अतुल सुभाष की आत्महत्या से पूरा देश सन्न है. उनकी तस्वीरें, उनके लिखे सुसाइड नोट के हर एक शब्द लोगों को रुला रहे हैं. अब पुरुष अधिकारों के लिए काम करने वाली एक्टिविस्ट बरखा त्रेहन ने चौंकाने वाली जानकारी सामने रखी है, जिसकी बातें कम होती हैं. त्रेहन ने कहा, 'पुरुषों के खिलाफ अत्याचार बढ़े हैं और मैं 10 साल से यह काम कर रही हूं. ऐसे ही पुरुष मरते जा रहे हैं. अतुल सुभाष कोई पहला नाम नहीं है. अतुल जैसे लाखों लड़के, लाखों पुरुष मर चुके हैं.'

लड़कों की कहीं सुनवाई नहीं...

उन्होंने जोर देते हुए कहा कि 34 साल का अतुल सुभाष... उसे कितना मजबूर कर दिया गया. सिस्टम फेल रहा. किस तरह से पक्षपात होता है सिस्टम में. सिर्फ लड़कियों की सुनवाई होती है, लड़कों की कहीं सुनवाई नहीं होती है. दरअसल, पत्नी की प्रताड़ना से परेशान होकर एआई इंजीनियर अतुल ने पहले 90 मिनट का वीडियो बनाया, 24 पन्ने का सुसाइड नोट लिखा फिर अपना जीवन समाप्त कर लिया. उनका केस जौनपुर में चल रहा था जहां ससुराल वाले रहते थे. अतुल मूल रूप से बिहार के थे.

पढ़ें: 2038 से पहले मत खोलना... 4 साल के बेटे के लिए अतुल सुभाष ने छोड़ा है खास गिफ्ट!

बरखा त्रेहन ने कहा, 'उसने एक घंटे से ज्यादा का वीडियो बनाया है, कितना दर्दनाक है. कितना सफर किया उसने. उसकी आवाज में कितना दर्द है. उसने अपने माता-पिता को क्या-क्या बोला है. पूरे सिस्टम ने उसे फेल कर दिया... आज पुरुषों को डराया और धमकाया जाता है. और पढ़ी लिखी महिला किसी पुरुष को इतना हैरेस करे.'

#WATCH | A 34-year-old deputy general manager of a private firm in Karnataka's Bengaluru, Atul Subhash died by suicide on Monday, leaving behind a 24-page suicide note accusing his wife, her family members, and a judge of "explicit instigation for suicide, harassment, extortion,… pic.twitter.com/crEa17gs7H

पुरुष अधिकारों के लिए काम करने वाली त्रेहन ने कहा कि पुरुषों को भी तनाव होता है, लेकिन वे तनाव को झेलते हुए हंसते-हंसते सारे काम करते रहते हैं. उन्हें मजबूर किया जाय- तू सुसाइड कर ले ना... अतुल को सिस्टम ने मजबूर कर दिया.

#WATCH | | Techie dies by suicide in Bengaluru | Delhi: Barkha Trehan, Men's Rights activist says, "...Atul Subhash is not the first man, lakhs of such men have died. 34-year-old Atul Subhash was compelled, the system has failed. There is a lot of biasedness in the system, only… pic.twitter.com/yIHpOXYcNr

— ANI (@ANI) December 11, 2024