Atul Subhash Suicide: थू-थू हुई तो आना पड़ा सामने.. अतुल की मौत पर निकिता के घरवालों ने पहली बार रखा अपना पक्ष

Atul Subhash Suicide News: बेंगलुरु के इंजीनियर अतुल सुभाष की आत्महत्या का मामला गरमाया हुआ है. पूरे देश में यह मामला चर्चा का विषय बना चुका है. हर तरफ आलोचना होती देख मामले में अतुल की पत्नी निकिता सिंघानिया के परिवार ने पहली बार प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि हमें अतुल की मौत का गहरा खेद है, लेकिन जो कुछ हुआ, उसके लिए हम दोषी नहीं हैं. जल्द ही हम सबूत के साथ अपनी सफाई पेश करेंगे.

आत्महत्या से पहले 90 मिनट का वीडियो

34 वर्षीय अतुल सुभाष ने 9 दिसंबर को अपने बेंगलुरु स्थित अपार्टमेंट में कथित तौर पर आत्महत्या कर ली. उन्होंने अपने संघर्षों को 90 मिनट के वीडियो और 24 पन्नों के सुसाइड नोट में दर्ज किया, जिसमें बताया कि उनकी पत्नी ने उनके खिलाफ नौ केस दर्ज कराए थे.

न्याय की मांग

9 दिसंबर को बेंगलुरु में आत्महत्या करने वाले अतुल सुभाष के भाई विकास कुमार ने कहा कि मेरे भाई ने जो सुसाइड नोट लिखा है- उसकी पहली लाइन है- न्याय मिलना चाहिए. हमें किसी भी कीमत पर न्याय चाहिए...

#WATCH | Patna | The Brother of Atul Subhash who committed suicide on the 9th of December in Bengaluru, Bikash Kumar says, "The suicide note that my brother has written - the very first line he has written is - Justice is Due. We want justice at any cost..." pic.twitter.com/fyziuyKtx9

— ANI (@ANI) December 11, 2024