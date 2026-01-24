Advertisement
जनता के हाथ में तिजोरी, राजा बना सेवक! 1939 में ही लिख दिया था अपना 'संविधान'; ब्रिटेन तक थे इस भारतीय शासक के चर्चे

Aundh Self Government: औंध के राजा बालासाहेब पंत प्रतिनिधि ने बिना दबाव अपने राज्य की सत्ता जनता को सौंप दी और 1939 में एक लोकतांत्रिक संविधान लागू किया था, जिसकी गांधी जी ने खुले दिल से तारीफ की थी. यह प्रयोग दिखाता है कि एक राजा भी स्वेच्छा से अधिकार छोड़कर गांव-स्तर तक लोकतंत्र की मजबूत नींव रख सकता है.

Last Updated: Jan 24, 2026, 12:40 PM IST
Aundh Self Government: 11 अगस्त 1940 को महात्मा गांधी ने अपनी साप्ताहिक पत्रिका हरिजन में एक छोटा सा ऑर्टिकल लेख लिखा था. इसमें उन्होंने महाराष्ट्र के छोटे से रियासत राज्य औंध की बहुत तारीफ की थी. गांधी ने लिखा कि औंध आकार और आमदनी में छोटा जरूर है. लेकिन अपने राजा की वजह से यह बहुत बड़ा और मशहूर बन गया है. राजा ने बिना किसी दबाव के अपने लोगों को पूरा स्वशासन दे दिया. गांधी जिस राजा की बात कर रहे थे, उनका नाम था भावनराव श्रीनिवासराव पंत प्रतिनिधि था. लोग उन्हें बालासाहेब पंत प्रतिनिधि भी कहते थे. नवंबर 1938 में उन्होंने अपने राज्य के लोगों को पूरा अधिकार सौंप दिया था. यानी राजा होते हुए भी उन्होंने खुद को जनता के बराबर कर लिया था.

14 जनवरी 1939 को लागू हुआ था औंध का संविधान 
इस बदलाव को लागू करने के लिए औंध का एक संविधान बनाया गया. इसे महात्मा गांधी, बालासाहेब के बेटे अप्पासाहेब पंत और पोलैंड में जन्मे एक इंजीनियर और साधक मॉरिस फ्राइडमैन ने मिलकर तैयार किया था. यह संविधान 14 जनवरी 1939 को लागू हुआ था. यह सिर्फ चार पन्नों का था. लेकिन इसके विचार बहुत आगे के थे. इसमें लोगों को बोलने की आजादी दी गई. लिखने और अखबार छापने की आजादी दी गई. इकट्ठा होने और पूजा करने की आजादी भी दी गई थी. इसमें भेदभाव खत्म करने का वादा था. सभी बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की बात थी. सबसे बड़ी बात यह थी कि इसमें सत्ता को नीचे तक बांट दिया गया था.

इस संविधान में गांव की लोकतांत्रिक व्यवस्था बनाई गई. हर गांव में पांच सदस्यों की पंचायत बनी. इसके बाद तालुका की पंचायत बनाई गई. इसके ऊपर एक सभा बनी थी. इसमें पंचायतों के अध्यक्ष, चुने हुए प्रतिनिधि और राजा के पांच नामित सदस्य होते थे. गांधी को यह व्यवस्था बहुत पसंद आई. उन्होंने लिखा कि औंध का राजा हमेशा से प्रगतिशील रहा है. उसने अपने लोगों की जरूरतों को पहले ही समझ लिया. सामाजिक मामलों में वह उनसे भी आगे रहा है. लोगों को पूरा अधिकार देना उसके पुराने कामों का स्वाभाविक नतीजा था.

फिल्मी तरीके से मिली थी गद्दी 
बालासाहेब 1910 में औंध के राजा बने थे. यह अचानक हुआ था. औंध मराठा साम्राज्य के बचे हुए हिस्सों से बना एक छोटा राज्य था. 1849 में पेशवा की हार के बाद यह अंग्रेजों के अधीन आ गया था. बीसवीं सदी की शुरुआत तक यह कई टुकड़ों में बंटा हुआ था. कुछ गांव सतारा में थे, कुछ बीजापुर में थे. 1907 में बालासाहेब के चाचा और उस समय के राजा नानासाहेब पर अंग्रेजी प्रधानमंत्री जैकब बापूजी की हत्या की साजिश का आरोप लगा. राजा के दो सहयोगी और एक जेल अधिकारी पर भी आरोप लगे. जांच करने वाला अफसर रहस्यमय तरीके से जहर से मर गया था. नानासाहेब को गद्दी छोड़नी पड़ी. दो साल बाद 43 साल के बालासाहेब राजा बने.

बालासाहेब पढ़े-लिखे राजा थे. उन्होंने पूना के डेक्कन कॉलेज से पढ़ाई की थी. वे गिने-चुने भारतीय राजाओं में थे जिनके पास डिग्री थी. उनके गुरु इतिहासकार और समाज सुधारक रामकृष्ण गोपाल भांडारकर थे. उनसे बालासाहेब को बहुत प्रेरणा मिली थी. उन्होंने भांडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट को एक लाख रुपये दान दिए. उन्होंने रामायण और महाभारत के चित्रों वाली किताबें भी छपवाई थी. उनकी चित्र रामायण को विदेशों में भी सराहा गया था. लंदन के अखबार ने इसे भारतीय संस्कृति की सच्ची झलक बताया था. एक ब्रिटिश अधिकारी ने लिखा कि रामायण का यह रूप भारत को समझने में मदद करता है.

सभा के हवाले था राज्य का बजट 
औंध में प्रतिनिधि शासन की शुरुआत 1920 के दशक में ही हो गई थी. 1923 में राययत सभा बनाई गई. यह राजा को सलाह देती थी. धीरे-धीरे इसे अधिकार मिलने लगे. 1935 तक एक सदस्य को शिक्षा, स्वास्थ्य और खेती सुधार का मंत्री बना दिया गया. 1927 में बालासाहेब ने बड़ा कदम उठाया. उन्होंने राज्य का बजट और अपना निजी खर्च भी सभा के हवाले कर दिया. उस समय कई राजाओं की शानो-शौकत पर आलोचना हो रही थी. इसलिए यह कदम बहुत चर्चा में आया था. बालासाहेब स्वदेशी के समर्थक थे. उन्होंने स्थानीय उद्योगों को बढ़ावा दिया. लोहे के हल बनाने की फैक्ट्री लगवाई. कांच की फैक्ट्री खुलवाने में मदद की थी.

बालासाहेब आधुनिक सोच वाले थे. उन्होंने घरेलू काम आसान करने के लिए एक बहु-व्यंजन कुकर को बढ़ावा दिया थी. उन्होंने भारत की पहली ग्लाइडर एसोसिएशन शुरू करवाई थी. उन्होंने बिना इंजन वाले विमान दान किए थे. वे कला प्रेमी भी थे. 1938 में उन्होंने एक कला संग्रहालय खोला था. इसमें भारतीय और विदेशी कला रखी गई थी. उन्होंने सूर्य नमस्कार पर किताब लिखी थी. वे खुद योग करते थे. एक विदेशी पत्रकार उनसे मिली तो चकित रह गई. उन्हें लगा था कि 70 साल का राजा कमजोर होगा. लेकिन बालासाहेब चुस्त-दुरुस्त थे. वे स्कूलों में योग सिखवाते थे. उनका सपना था कि लोग शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत बनें.

जवान रहने का रहस्य खोजने वाला राजा
1936 में वे ब्रिटेन गए. वहां उन्होंने सूर्य नमस्कार का प्रचार किया था. कला पर भाषण दिए. उद्योगों का दौरा किया. उनकी यात्रा की फिल्म भी बनी. अखबारों ने उन्हें हमेशा जवान रहने का रहस्य खोजने वाला राजा कहा था. कुछ लोग मजाक में कहते थे कि वे हर जगह गहरी सांस लेने का अभ्यास करते थे. नाव में, ट्रेन में, और कार में भी वो ये करते रहते थे. औंध का संविधान 1947 तक चला था. तब यह भारत में शामिल हुआ. बालासाहेब का निधन 1951 में हुआ था. तब उनकी उम्र 84 साल थी.

उनके बेटे अप्पासाहेब पंत बाद में भारत के बड़े राजनयिक बने थे. उन्होंने कहा कि उनके पिता ने सत्ता और संपत्ति छोड़कर खुद को जनता का पहला सेवक बना लिया था. इससे सत्ता का रिश्ता बदल गया. गांवों में लोकतंत्र सफल हुआ था. उन्होंने कहा कि जब तक लोगों को सत्ता से डर या लालच रहेगा, लोकतंत्र काम नहीं करेगा. औंध का प्रयोग यही सिखाता है. यह कहानी बताती है कि एक राजा भी जनता के लिए अपना अधिकार छोड़ सकता है. और लोकतंत्र की मजबूत नींव रख सकता है.

