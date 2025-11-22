Advertisement
trendingNow13013798
Hindi Newsदेश

ट्रेन में आंटी का किचन सेटअप, रेलवे ने दिया ऐसा झटका कि उड़ गए होश; रेल सफर में ले गए ये सामान तो होगी 3 सालों की जेल!

Banned items in Train: सोशल मीडिया पर इस समय एक महिला का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें वह चलती ट्रेन में इलेक्ट्रिक केतली लगाकर आराम से मैगी बनाती नजर आती हैं. देखने में भले यह सामान्य लग सकता है लेकिन रेलवे नियमों के अनुसार यह सुरक्षा नियमों का उल्लंघन है. मामला सेंट्रल रेलवे तक पहुंचते ही अधिकारियों ने तुरंत कड़ी कार्रवाई शुरू कर दी.

 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Nov 22, 2025, 09:41 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

ट्रेन में आंटी का किचन सेटअप, रेलवे ने दिया ऐसा झटका कि उड़ गए होश; रेल सफर में ले गए ये सामान तो होगी 3 सालों की जेल!

Banned items in Train: अगर आप भी भारतीय रेलवे में सफर करते हैं तो यह खबर जरूर पढ़ लीजिए. इन दिनों सोशल मीडिया पर ट्रेन में सफर कर रही एक महिला का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. वायरल वीडियो में महिला चलती ट्रेन में इलेक्ट्रिक केतली लगाकर आराम से मैगी बनाती नजर आ रही है. लेकिन ट्रेन में यह काम रेलवे के लिए एक बड़ा सुरक् नियमों का उल्लंघन है. जैसे ही मामला सेंट्रल रेलवे तक पहुंचा तुरंत अधिकारी एक्शन में आए और महिला पर कड़ी कार्रवाई की. 

महिला की इस गैर-जिम्मेदाराना हरकत पर सेंट्रल रेलवे के आधिकारिक एक्स हैंडल ने तुरंत रिप्लाई किया. पोस्ट में बताया कि इस चैनल और संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो गई है. रेलवे ने साफ शब्दों में कहा कि ट्रेन के अंदर इलेक्ट्रॉनिक केतली का इस्तेमाल करना पूरी तरह से बैन है. रेलवे ने चेतावनी दी कि ऐसे हाई-वॉट क्षमता वाले उपकरण के इस्तेमाल से आग लगने की घटना हो सकती है और यह दूसरे यात्रियों के लिए खतरा का कारण बन सकता है. साथ ही इससे पॉवर सप्लाई में रुकावट और AC व दूसरे इलेक्ट्रॉनिक पोर्ट्स में खराबी आ सकती है.

इस घटना के बाद रेलवे में सफर करने वाले यात्रियों के मन में यह सवाल आने लगा है कि आखिर ट्रेन में कौन-कौन सी चीजें बिल्कुल बैन हैं? जिनका इस्तेमाल करना भारी परेशानी का कारण बन सकता है. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए रेलवे कई कड़े नियम लागू किया है जिन्हें लाखों लोग अभी भी नहीं जानते. यही कारण है कि ऐसे मामलों पर रेलवे अब सख्ती बढ़ा रहा है.

ट्रेन में क्या-क्या करना पूरी तरह से बैन है? 
रेलवे के अनुसार इन चीजों का ट्रेन में इस्तेमाल या ले जाना पूरी तरह से बैन है-

इलेक्ट्रिक आइटम का ट्रेन में यूज

इलेक्ट्रिक केतली
इंडक्शन चूल्हा
हीटर
इलेक्ट्रिक स्टोव
हाई-वाटेज चार्जिंग डिवाइस

ज्वलनशील सामान

गैस सिलेंडर छोटे या बड़े
केरोसिन, पेट्रोल, डीजल
पटाखे
किसी भी तरह का फ्लेम प्रोड्यूसिंग चीजें
धूम्रपान व आग से संबंधित गतिविधियां
ट्रेन में बीड़ी-सिगरेट पीना
किसी भी तरह आग जलाना

घी
रेलवे नियमों के मुताबिक 20 किलो तक घी ले जाया जा सकता है लेकिन ये टिन के डिब्बे में अच्छी तरह पैक होना चाहिए ताकि वो खुले या फैले नहीं. 

कोच में गलत व्यवहार

ट्रेन के गेट पर बैठकर वीडियो बनाना
पेंट्री के अलावा खाना पकाना
चार्जिंग पॉइंट में हाई-वाटेज डिवाइस लगाना
तेज आवाज में स्पीकर बजाना

ये भी पढे़ंः 70 घंटे में इस भयानक तूफान की दस्तक, समुद्र में उठेगा उफान; इन राज्यों में बढ़ा खतरा

क्या कार्रवाई हो सकती है?
ट्रेन में कोई भी यात्री शराब पीकर या दूसरे नशे में सफर नहीं कर सकता है. रेलवे अधिनियम 1989 के सेक्‍शन 165 के तहत अगर कोई यात्री नशे में शराब पीकर दूसरों को परेशान करता है तो उसका टिकट भी कैंसिल किया जा सकता है. इसके साथ ही 6 महीने की जेल और 500 रुपये का जुर्माना भी हो सकता है. इसके साथ ही प्रतिबंधित सामान ले जाने पर 1000 रुपये का जुर्माना और 3 साल की जेल या फिर दोनों ही हो सकती हैं. इसके अलावा अगर यात्री रेलवे संपत्ति को नुकसान पहुंचाता है तो यात्री को उसकी भरपाई करनी होगी.

ये भी पढ़ेंः कभी न लौटेंगे ये पल, विंग कमांडर नमन स्याल का आखिरी VIDEO, तेजस क्रैश में हुए शहीद

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Udbhav Tripathi

इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन. टेक से जुड़े विषयों पर लिखने में दिलचस्पी. किताबें पढ़ना, ट्रैवल करना और शांत जगहों पर समय बिताना पसंद है.

...और पढ़ें

TAGS

Banned items in TrainRailways safety rulesRailway travel guidelines

Trending news

गले में जलन और सिरदर्द, प्रदूषण के चलते दिल्ली से भागे शाओमी इंडिया के पूर्व प्रमुख
Delhi pollution
गले में जलन और सिरदर्द, प्रदूषण के चलते दिल्ली से भागे शाओमी इंडिया के पूर्व प्रमुख
Tejas Crash: फाइटर जेट क्रैश होने की जांच कैसे होती है, कहां फंस सकता है पेंच?
jet crash
Tejas Crash: फाइटर जेट क्रैश होने की जांच कैसे होती है, कहां फंस सकता है पेंच?
क्या था जस्टिस गवई का सबसे अहम फैसला? विदेशों तक में हुआ जिक्र; खुद किया खुलासा
CJI Gawai
क्या था जस्टिस गवई का सबसे अहम फैसला? विदेशों तक में हुआ जिक्र; खुद किया खुलासा
70 घंटे में इस भयानक तूफान की दस्तक, समुद्र में उठेगा उफान; इन राज्यों में बढ़ा खतरा
Weather
70 घंटे में इस भयानक तूफान की दस्तक, समुद्र में उठेगा उफान; इन राज्यों में बढ़ा खतरा
SIR को लेकर पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी बेहद खफा, इस दिन करेंगी विरोध मार्च
Mamata Banerjee
SIR को लेकर पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी बेहद खफा, इस दिन करेंगी विरोध मार्च
कभी न लौटेंगे ये पल, विंग कमांडर नमन स्याल का आखिरी VIDEO, तेजस क्रैश में हुए शहीद
Naman Syal
कभी न लौटेंगे ये पल, विंग कमांडर नमन स्याल का आखिरी VIDEO, तेजस क्रैश में हुए शहीद
कार की टू-व्हीलर की जोरदार टक्कर, 4 की मौत, हवा में उछलकर फ्लाईओवर से गिरा शख्स
road accident
कार की टू-व्हीलर की जोरदार टक्कर, 4 की मौत, हवा में उछलकर फ्लाईओवर से गिरा शख्स
कर्नाटक कांग्रेस की खींचतान में कूदी बीजेपी, लड़ाई के बजाय दे डाली इस काम की नसीहत
Today Latest Hindi News
कर्नाटक कांग्रेस की खींचतान में कूदी बीजेपी, लड़ाई के बजाय दे डाली इस काम की नसीहत
'समाज ने मन बना लिया', माओवाद के खात्मे पर क्या बोले RSS चीफ मोहन भागवत
Mohan Bhagwat
'समाज ने मन बना लिया', माओवाद के खात्मे पर क्या बोले RSS चीफ मोहन भागवत
क्या ISIS भारत में पैर पसार रहा है? दिल्ली बम धमाका मामले की जांच में मिले सुराग
DNA
क्या ISIS भारत में पैर पसार रहा है? दिल्ली बम धमाका मामले की जांच में मिले सुराग