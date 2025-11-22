ट्रेन में आंटी का किचन सेटअप, रेलवे ने दिया ऐसा झटका कि उड़ गए होश; रेल सफर में ले गए ये सामान तो होगी 3 सालों की जेल!

Banned items in Train: अगर आप भी भारतीय रेलवे में सफर करते हैं तो यह खबर जरूर पढ़ लीजिए. इन दिनों सोशल मीडिया पर ट्रेन में सफर कर रही एक महिला का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. वायरल वीडियो में महिला चलती ट्रेन में इलेक्ट्रिक केतली लगाकर आराम से मैगी बनाती नजर आ रही है. लेकिन ट्रेन में यह काम रेलवे के लिए एक बड़ा सुरक् नियमों का उल्लंघन है. जैसे ही मामला सेंट्रल रेलवे तक पहुंचा तुरंत अधिकारी एक्शन में आए और महिला पर कड़ी कार्रवाई की.

महिला की इस गैर-जिम्मेदाराना हरकत पर सेंट्रल रेलवे के आधिकारिक एक्स हैंडल ने तुरंत रिप्लाई किया. पोस्ट में बताया कि इस चैनल और संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो गई है. रेलवे ने साफ शब्दों में कहा कि ट्रेन के अंदर इलेक्ट्रॉनिक केतली का इस्तेमाल करना पूरी तरह से बैन है. रेलवे ने चेतावनी दी कि ऐसे हाई-वॉट क्षमता वाले उपकरण के इस्तेमाल से आग लगने की घटना हो सकती है और यह दूसरे यात्रियों के लिए खतरा का कारण बन सकता है. साथ ही इससे पॉवर सप्लाई में रुकावट और AC व दूसरे इलेक्ट्रॉनिक पोर्ट्स में खराबी आ सकती है.

Action is being initiated against the channel and the person concerned. Add Zee News as a Preferred Source Using electronic kettle inside trains is strictly prohibited.

It is unsafe, illegal, and a punishable offence. It can lead to fire incidence and be disastrous for other passengers also.

May also cause… https://t.co/di9vkxrDLv — Central Railway (Central_Railway) November 21, 2025

इस घटना के बाद रेलवे में सफर करने वाले यात्रियों के मन में यह सवाल आने लगा है कि आखिर ट्रेन में कौन-कौन सी चीजें बिल्कुल बैन हैं? जिनका इस्तेमाल करना भारी परेशानी का कारण बन सकता है. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए रेलवे कई कड़े नियम लागू किया है जिन्हें लाखों लोग अभी भी नहीं जानते. यही कारण है कि ऐसे मामलों पर रेलवे अब सख्ती बढ़ा रहा है.

ट्रेन में क्या-क्या करना पूरी तरह से बैन है?

रेलवे के अनुसार इन चीजों का ट्रेन में इस्तेमाल या ले जाना पूरी तरह से बैन है-

इलेक्ट्रिक आइटम का ट्रेन में यूज

इलेक्ट्रिक केतली

इंडक्शन चूल्हा

हीटर

इलेक्ट्रिक स्टोव

हाई-वाटेज चार्जिंग डिवाइस

ज्वलनशील सामान

गैस सिलेंडर छोटे या बड़े

केरोसिन, पेट्रोल, डीजल

पटाखे

किसी भी तरह का फ्लेम प्रोड्यूसिंग चीजें

धूम्रपान व आग से संबंधित गतिविधियां

ट्रेन में बीड़ी-सिगरेट पीना

किसी भी तरह आग जलाना

घी

रेलवे नियमों के मुताबिक 20 किलो तक घी ले जाया जा सकता है लेकिन ये टिन के डिब्बे में अच्छी तरह पैक होना चाहिए ताकि वो खुले या फैले नहीं.

कोच में गलत व्यवहार

ट्रेन के गेट पर बैठकर वीडियो बनाना

पेंट्री के अलावा खाना पकाना

चार्जिंग पॉइंट में हाई-वाटेज डिवाइस लगाना

तेज आवाज में स्पीकर बजाना

ये भी पढे़ंः 70 घंटे में इस भयानक तूफान की दस्तक, समुद्र में उठेगा उफान; इन राज्यों में बढ़ा खतरा

क्या कार्रवाई हो सकती है?

ट्रेन में कोई भी यात्री शराब पीकर या दूसरे नशे में सफर नहीं कर सकता है. रेलवे अधिनियम 1989 के सेक्‍शन 165 के तहत अगर कोई यात्री नशे में शराब पीकर दूसरों को परेशान करता है तो उसका टिकट भी कैंसिल किया जा सकता है. इसके साथ ही 6 महीने की जेल और 500 रुपये का जुर्माना भी हो सकता है. इसके साथ ही प्रतिबंधित सामान ले जाने पर 1000 रुपये का जुर्माना और 3 साल की जेल या फिर दोनों ही हो सकती हैं. इसके अलावा अगर यात्री रेलवे संपत्ति को नुकसान पहुंचाता है तो यात्री को उसकी भरपाई करनी होगी.

ये भी पढ़ेंः कभी न लौटेंगे ये पल, विंग कमांडर नमन स्याल का आखिरी VIDEO, तेजस क्रैश में हुए शहीद