Action on Raj Thackeray: विवादित भाषण को लेकर मुश्किल में राज ठाकरे, 'औरंगाबाद पुलिस करेगी कार्रवाई'

Aurangabad Police to take Action against Raj Thackeray over speech: महाराष्ट्र के पुलिस प्रमुख रजनीश सेठ ने मंगलवार को कहा कि औरंगाबाद के पुलिस आयुक्त कथित विवादित भाषण को लेकर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (MNS) के प्रमुख राज ठाकरे के खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई करेंगे. रजनीश सेठ ने पत्रकारों से कहा कि औरंगाबाद के पुलिस आयुक्त भाषण की जांच कर रहे हैं. वह आवश्यक कानूनी कार्रवाई करेंगे.

राज ठाकरे ने लाउडस्पीकर हटाने को लेकर दिया था अल्टीमेटम

राज ठाकरे (Raj Thackeray) ने दो दिन पहले औरंगाबाद में एक रैली में चार मई से मस्जिदों पर लगे लाउडस्पीकर को बंद करने का आह्वान किया था. गौरतलब है कि राज्य के मराठवाड़ा क्षेत्र के औरंगाबाद में एक रैली में राज ठाकरे ने कहा था कि वह मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने के लिए तीन मई की समयसीमा पर अडिग हैं और अगर ऐसा नहीं किया गया तो सभी हिंदुओं को इन धार्मिक स्थलों के बाहर हनुमान चालीसा बजानी चाहिए.

राज ठाकरे (Raj Thackeray) ने कहा कि अगर उत्तर प्रदेश सरकार लाउडस्पीकर हटा सकती है, तो महाराष्ट्र सरकार को कौन सी बात रोक रही है. ठाकरे ने कहा, 'मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने की 3 मई की डेडलाइन के बाद क्या होगा, मैं उसके लिए जिम्मेदार नहीं हूं.'

पुलिस प्रमुख ने कानून-व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा की

रजनीश सेठ ने मंगलवार को राज्य के गृह मंत्री दिलीप वाल्से पाटिल से मुलाकात की और दोनों ने वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ कानून-व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा की. रजनीश सेठ ने कहा, 'महाराष्ट्र पुलिस कानून-व्यवस्था से जुड़ी किसी भी स्थिति से निपटने में सक्षम है. राज्य में एसआरपीएफ (राज्य रिजर्व पुलिस बल) और होमगार्ड तैनात किए गए हैं.' उन्होंने कहा, 'मैं सभी से शांति बनाए रखने की अपील करता हूं.'

औरंगाबाद रैली के VIDEO की जांच कर रही पुलिस

औरंगाबाद में राज ठाकरे की हुई रेली को स्थानीय पुलिस ने कुछ शर्तों के साथ मंजूरी दी थी. हालांकि इस सभा के खत्म होने के बाद अब औरंगाबाद पुलिस राज ठाकरे के भाषण की जांच कर रही है और अगर पुलिस द्वारा दिए गए शर्तों में से किसी भी शर्त को तोड़ा गया तो पुलिस इस पर कार्रवाई कर सकती है.

लाइव टीवी