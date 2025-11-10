'ये तो कमाल है...,' इंडियन ट्रेन में फूड डिलीवरी सर्विस से चौंकी ऑस्ट्रेलियन टूरिस्ट, बताया अब तक की सबसे शानदार चीज

Indian Railways : भारत की संस्कृति देखकर यहां आने वाले विदेशी पर्यटक हैरान रह जाते हैं. हाल ही में ऑस्ट्रेलिया से भारत घूमने आई एक महिला ने भारत में चलती ट्रेन में फूड डिलीवर होने पर हैरानी जताई है. उन्होंने इसपर अपनी खुशी जाहिर करते हुए इंटरनेट पर एक वीडियो शेयर किया. बेक मैककॉल नाम की इस यूजर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर यह पोस्ट करते हुए लिखा,' यह वाकई में अब तक की सबसे शानदार चीज है.'

फूड डिलीवरी पर जताई हैरानी

वीडियो क्लिप में मैककॉल एक चलती ट्रेन के अंदर दिखाई दे रही हैं. उनके हाथ में एक फ्रेश पिज्जा है और वह बेहद उत्साहित हैं.

कैमरे से बात करते हुए उनहोंने कहा,' भारत कितना शानदार है. मैंने चलती ट्रेन में पिज्जा और फ्रेंच फ्राइज ऑर्डर किया और डिलीवरी ड्राइवर मुझे ट्रेन में ही मिल गया. यह कितना अजीब है. यह तो कमाल है.' वीडियो में ट्रेवलर ने लिखा,' जब बात इसकी आती है तो भारत समय से आगे है.'

सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो

मैककॉल के इस वीडियो को सोशल मीडिया पर अबतक 5 लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है. इस वीडियो के जरिए इंटरनेट यूजर्स को भारत में रेलवे के तेजी से विकसित हो रहे इकोसिस्टम और फूड डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में चर्चा करने के लए प्रेरित किया जा रहा है. कई यूजर्स वीडियो को लेकर मजाकिया अंदाज में रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा,' स्वागत है, हम उतने बुरे नहीं हैं जितना मीडिया हमें दिखाता है. थोड़ा खर्च कीजिए, यहां विलासिता महंगी नहीं है, थोड़ी सुरक्षा भी सुनिश्चित है. आपको हमारे साथ पाकर खुशी हुई. आनंद लीजिए.'

इंटरनेट यूजर्स का रिएक्शन

इंटरनेट पर एक यूजर ने लिखा,' सिर्फ भारत में ही आप खेतों से गुजरते हुए पिज्जा ऑर्डर कर सकते हैं और वह भी गरमागरम.' एक अन्य यूजर ने लिखा,' यह सिस्टम अविश्वसनीय रूप से प्रभावशाली है. मुझे भी उम्मीद नहीं थी कि यह इतनी सुचारू होगी.' एक अन्य शख्स ने भारत की तारीफ करते हुए लिखा,' भारत वास्तव में इतनी सुविधा प्रदान करता है जितनी कोई और नहीं करता.'