खालिस्तानियों के लिए धड़का ऑस्ट्रियाई अर्थशास्त्री का दिल, करने लगे आजादी की बातें, भारत ने जड़ा X अकाउंट पर ताला

Gunther Fellinger Jain: एक ऑस्ट्रियाई अर्थशास्त्री ने खालिस्तान के समर्थन में एक विवादित पोस्ट किया. जिसके बाद उनका एक्स अकाउंट भारत में बंद कर दिया गया है. जानिए क्या है पूरा मामला.
Trending Photos
Khalistan News: खालिस्तानियों की मंशा जग जाहिर है. खालिस्तानी समर्थक अक्सर उत्पात करते हुए नजर आते हैं. बीते दिन ऑस्ट्रेलिया में इनका उत्पात देखा गया था. अब एक ऑस्ट्रियाई अर्थशास्त्री गुंथर फेलिंगर जैन ने खालिस्तानियों के समर्थन में विवादित पोस्ट किया है, उनके इस पोस्ट के बाद उनका एक्स अकाउंट बंद कर दिया गया है. उनके पोस्ट पर लोगों ने तीखी प्रतिक्रिया दी. जानिए उन्होंने क्या कुछ कहा है?
अर्थशास्त्री ने लिखा विवादित पोस्ट
ऑस्ट्रियाई अर्थशास्त्री फेलिंगर जैन ने एक पोस्ट करते हुए लिखा कि मैं भारत को तोड़कर एक्स-इंडिया बनाने का आह्वान करता हूं, इसके अलावा उन्होंने कहा कि पीएम मोदी रूस के आदमी हैं और हमें खालिस्तान के लिए आजादी की जरूरत है दोस्तों. जैसे ही ये पोस्ट वायरल हुई तो गृह मंत्रालय और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने इस अकाउंट को बंद कर दिया. बता दें कि फेलिंगर जैन के पास कोई भी सरकारी पद नहीं है, लेकिन वह यूक्रेन, कोसोवो, बोस्निया और ऑस्ट्रिया की नाटो सदस्यता के लिए ऑस्ट्रियाई समिति के अध्यक्ष हैं. साथ ही साथ वह दक्षिणी बाल्कन के क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण कार्य समूह के बोर्ड में भी शामिल हैं.
दोनों देशों में हैं अच्छे संबंध
उनका ये बयान ऐसे समय पर सामने आया है जब पीएम मोदी ने पिछले साल 2024 में ऑस्ट्रिया का दौरा किया था.साल 1983 के बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की यह पहली ऑस्ट्रिया दौरा था. बता दें की भारत और ऑस्ट्रिया में लंबा इतिहास रहा है. साल 1983 में दोनों देशों ने मिलकर संयुक्त आर्थिक आयोग की स्थापना की थी. भारत ऑस्ट्रिया को कपड़े, जूते, मशीनरी जैसी चीजें निर्यात करता है. ऐसे में दोनों देशों में संबंध काफी अच्छे हैं.
खालिस्तानियों का उत्पात
स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर ऑस्ट्रेलिया में खालिस्तानियों ने उत्पात मचाया था. मेलबर्न में स्थित काउंसिल जनरल के बाहर 79वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे भारतीयों के कार्यक्रम में बाधा डाली गई थी. द ऑस्ट्रेलिया टुडे की एक रिपोर्ट के के मुताबिक भारतीय शांतिपूर्वक आजादी का जश्न मना रहे थे तभी वहां पर खालिस्तानी समूहों ने हंगामा किया और खालिस्तानी झंडे लहराए थे.
Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.