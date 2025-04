Bengaluru Metro Pole Auto Driver Crushed: कर्नाटक के बेंगलुरु में एक ऑटोरिक्शा पर ट्रक से ले जाये जा रहे मेट्रो पुल का एक हिस्सा गिर जाने से चालक की मौत हो गई और ऑटोरिक्शा में बैठा यात्री गंभीर रूप से घायल हो गया. पुलिस ने बताया कि मृतक ऑटो चालक की पहचान हेगड़े नगर निवासी कासिम के रूप में हुई है. पुलिस ने बताया कि कासिम कोगिलु क्रॉस पर यात्री से पैसे ले रहा था तभी पुल का एक हिस्सा उसके ऊपर गिर गया. एक प्रत्यक्षदर्शी के अनुसार, पुल का एक हिस्सा 18 पहियों वाले ट्रक से ले जाया रहा था जो फिसलकर ऑटोरिक्शा पर गिर गया, जिससे ऑटोरिक्शा चालक की मौके पर ही मौत हो गई.

आप देखें हादसे का वीडियो:-

Tragic incident late last night in Bengaluru, where an auto driver was killed after a Namma Metro viaduct segment collapsed. A life lost due to gross negligence. BMRCL must be held accountable. Contractor must be suspended, booked, and a thorough safety audit launched. pic.twitter.com/oSHn2ZP1xR

— P C Mohan (@PCMohanMP) April 16, 2025